Hotstocks KW 7 / 2026 -Starke Performance bei Agra-Aktien!

Agrar-Aktien im Höhenflug - defensive Stärke gefragt!

Die Rallye bei Agrar-Aktien in den letzten Wochen sieht nicht wie ein Zufall aus, sondern wie das Ergebnis mehrerer Faktoren, die Anleger plötzlich Rückenwind geben. Die Kapitalmärkte haben sich wieder etwas vorsichtiger und risikobewusster ausgerichtet. In einem Umfeld, in dem manche Tech-Titel stagnieren und makroökonomische Risiken wie geopolitische Spannungen oder schwankende Konjunkturdaten im Fokus stehen, fallen viele Investoren zurück auf traditionelle Sektoren mit konstanter Nachfrage und realwirtschaftlicher Basis. Ernährung gehört dazu: Menschen müssen essen, egal wie die Wirtschaft läuft.

Zudem hat sich die Stimmung im weiteren Rohstoff- und "Value"-Segment konsolidiert. Anleger tendieren derzeit verstärkt zu defensiveren Anlageklassen, die relativ gut gegen Inflation und zyklische Schwankungen immun erscheinen. Agrar-Aktien, insbesondere Unternehmen, die in Saatgut, Pflanzenschutz und globaler Vermarktung verankert sind, werden dadurch automatisch interessanter. Obwohl der Sektor zuletzt sehr gut gelaufen ist, gibt es bei einzelnen Werten immer noch gute Einstiegsgelegenheiten.

Nutrien Ltd. (NTR) - ISIN CA67077M1086

Nutrien Ltd. ist ein führendes kanadisches Agrarunternehmen und der weltweit größte Produzent von Kalidünger sowie zweitgrößte Stickstoffdüngerhersteller. Nach zwei Jahren mit rückläufigen Gewinnen wird für 2025 ein dreistelliger Zuwachs erwartet. Die Zahlen kommen am kommenden Mittwoch nach Börsenschluss. Die Dividendenrendite 2025e ist mit 3.57 Prozent durchaus attraktiv. Zuletzt orientierte sich die Aktie eng am 20er-EMA. Der jüngste Rücksetzer zur grünen Linie bietet sich prinzipiell als Pullback-Setup an. Vorsichtige Trader würden jedoch die Reaktion auf die Earnings trotz der allgemein positiven Prognosen abwarten.

Corteva, Inc. (CTVA) - ISIN US22052L1044

Corteva ist ein globaler Anbieter von Saatgut und Agrarchemikalien mit Hauptsitz in Midland in den USA. Das Unternehmen hat seinen langjährigen Lizenzstreit mit Bayer beigelegt und treibt zugleich den Strategiewechsel voran: Die Saatgutsparte soll voraussichtlich bis Ende 2026 abgespalten werden, sodass sich der Konzern künftig vollständig auf Pflanzenschutz konzentriert. An der Börse bewegt sich die Aktie übergeordnet seit geraumer Zeit seitwärts, hat jedoch seit dem Tief im November wieder spürbar an Dynamik gewonnen. Entscheidend bleibt die Frage, wie viel der positiven Unternehmensmeldungen bereits im Kurs reflektiert ist. Operativ spricht die Prognose für sich: Für 2024 und 2025 werden jeweils deutliche Gewinnsteigerungen im zweistelligen Prozentbereich erwartet. Da die nächsten Earnings erst im Mai anstehen, wäre ein längerer Swingtrade denkbar.

CF Industries Holdings, Inc. (CF) - ISIN US1252691001

CF Industries Holdings Inc. gehört zu den weltweit führenden Produzenten von Stickstoff- und Phosphatdüngern. Nach zwei Jahren mit Gewinnrückgängen wird für 2025 wieder kräftiges Wachstum von rund 30 % erwartet. Die Aktie hängt stark an Konjunktur, Düngerpreisen und Energiekosten und zeigt derzeit eine vorsichtig positive, aber keineswegs euphorische Marktstimmung. Der jüngste Kursrücksetzer wirkt charttechnisch spannend - allerdings gibt es auch hier am Mittwoch nach Börsenschluss Quartalszahlen.

The Mosaic Company (MOS) - ISIN US61945C1036

The Mosaic Company zählt zu den großen Playern bei Phosphat- und Kalidüngern für die Landwirtschaft. Marktbeobachter rechnen damit, dass der Konzern von steigenden Düngerpreisen und einem knapper werdenden globalen Angebot Rückenwind bekommt. Entsprechend gehen die Erwartungen für 2025 von einem Gewinnsprung im dreistelligen Prozentbereich aus. Aus technischer Sicht liegt um 31,30 USD eine markante Hürde, an der Aufwärtsbewegungen vorerst ins Stocken geraten könnten.

The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) - ISIN US8101861065

The Scotts Miracle-Gro Company ist ein US-Unternehmen, das Markenprodukte rund um Gartenpflege und Pflanzenzucht entwickelt und weltweit vertreibt. Nach drei Jahren ohne Gewinnsteigerung werden für 2024/25er-Zahlen, die Ende April verkündet werden, wieder bessere Werte erwartet. Nach dem Dreifachtief im vierten Quartal 2025 hielt sich das Wertpapier auf der Oberseite des 20-Tagedurschschnitts. Die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe einer halben Milliarde USD dürfte sich positiv auf die Kursentwicklung auswirken.ben.

Tagescharts vom 14.02.2026, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 15.02.2026

