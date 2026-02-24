DJ PTA-News: Hoenle AG: Umsatz liegt mit 21,5 Mio. EUR im Q1 auf Vorjahresniveau

Hoenle AG: Umsatz liegt mit 21,5 Mio. EUR im Q1 auf Vorjahresniveau

Gilching (pta000/24.02.2026/08:10 UTC+1)

• Hoenle Gruppe startet mit 21,5 Mio. EUR (+0,3 %) Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 • Schwäche im Maschinen- und Anlagenbau wirkt sich auf Geschäftsentwicklung der Business Unit Härtung aus • Starke Geschäftsentwicklung mit Wasserentkeimungssystemen führt zu steigenden Umsatz- und Ergebnisbeiträgen in

Business Unit Entkeimung • Basierend auf Innovationsprojekten, dem Ausbau des After-Sales-Geschäfts sowie einem strikten Kostenmanagement wird

eine deutliche Geschäftsbelebung und Verbesserung der Ergebnisse in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres erwartet • Vorstand bestätigt Guidance für Geschäftsjahr 2025/26

Im traditionell schwächeren ersten Quartal des Geschäftsjahres war eine anhaltende Investitionszurückhaltung vieler Kunden insbesondere in der Business Unit (BU) Härtung zu spüren. Die BUs Klebstoffsysteme und Entkeimung konnten die Umsatzrückgänge der BU Härtung jedoch ausgleichen, sodass die Umsatzerlöse der Hoenle Gruppe im Zeitraum Oktober bis Dezember 2025 mit 21.475 TEUR auf Vorjahresniveau lagen (Vj. 21.411 TEUR).

Die Materialaufwandsquote erhöhte sich leicht von 37,3 % auf 37,8 %. Das Rohergebnis stieg leicht auf 14.399 TEUR (Vj. 14.271 TEUR). Der Personalaufwand lag mit 10.047 TEUR geringfügig unter dem Wert der Vorjahresperiode von 10.074 TEUR. Wechselkursdifferenzen sowie Aufwendungen für Marketing und IT trugen temporär zu einem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen bei. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 19,4 % auf 3.782 TEUR.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 525 TEUR (Vj. 1.025 TEUR). Nach Abschreibungen ergab sich ein Betriebsergebnis (EBIT) von -809 TEUR (Vj. -357 TEUR) und nach Zinsen und Steuern ein Konzernergebnis von -1.547 TEUR (Vj. -578 TEUR), was einem Ergebnis je Aktie von -0,25 EUR entspricht (Vj. -0,10 EUR).

Ausblick

Das Marktumfeld der Hoenle Gruppe bleibt von einer erhöhten Unsicherheit geprägt. Geopolitische Spannungen sowie eine verhaltene Investitionsneigung in einzelnen Kundensegmenten beeinflussen die Visibilität.

Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025/2026 bei im Wesentlichen stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen moderaten Umsatzanstieg auf 95 Mio. EUR bis 105 Mio. EUR. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) der Hoenle Gruppe wird im Korridor von 6 Mio. EUR bis 9 Mio. EUR erwartet. Am unteren Ende des Korridors spiegelt sich ein Szenario mit anhaltend verhaltener Nachfrage wider, während das obere Ende des Korridors von einer spürbaren Belebung der Projektaktivitäten ausgeht. Diese Prognose beruht insbesondere auf der Annahme, dass es zu keiner wesentlichen Eskalation der geopolitischen Lage kommt und die internen geplanten Maßnahmen zur Kostenreduzierung, Effizienzsteigerung sowie Projektrealisierung wie vorgesehen umgesetzt werden. Sollten sich diese Annahmen wesentlich ändern, wird der Vorstand die Prognose überprüfen und - sofern erforderlich - anpassen.

Business Unit Klebstoffsysteme

Die Hoenle Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an Hightech-Klebstoffen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. In der Business Unit Klebstoffsysteme werden UV-härtende Klebstoffe mit den jeweils passenden UV-Härtungsgeräten gebündelt, sodass kundenspezifische Lösungen entwickelt werden können, die alle Anforderungen moderner Fügetechnik erfüllen. Darüber hinaus adressieren die Produkte zusätzliche funktionale Anforderungen, wie die elektrische Kontaktierung, die Ableitung von Wärme, eine strukturelle Stabilisierung sowie den Schutz sensibler Bauteile.

Hoenle baut ihr Angebot in den strategischen Fokusfeldern Electronics, Medical und Optics konsequent aus und setzt dabei verstärkt auf UV-härtende Klebstoffe und optimierte UV-Härtungstechnologien. Diese ermöglichen geringere Wärmeeinträge und schnellere Verarbeitungsprozesse. In enger Zusammenarbeit mit Kunden werden aktuell zahlreiche Projekte umgesetzt, in denen maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anwendungen entstehen.

Trotz der derzeitigen Zurückhaltung im Automobilsektor rechnet der Vorstand in den kommenden Jahren mit deutlich steigenden Umsätzen, insbesondere in Nordamerika und Asien. Neben diesem erwarteten Wachstum sollen auch interne Prozessoptimierungen und eine kontinuierliche Bereinigung des Produktsortiments zu einer nachhaltigen Verbesserung der Ergebnislage beitragen.

Business Unit Härtung

Die Business Unit Härtung bündelt alle Härtesysteme für die Druckindustrie, insbesondere für den Verpackungsdruck, für Beschichtungen auf zwei- und dreidimensionalen Objekten sowie für technische Folien und Etiketten. In zahlreichen industriellen Anwendungen, die hohe Anforderungen an funktionale Oberflächenbeschichtungen stellen, sieht Hoenle attraktive Wachstumspotenziale. Steigende Qualitätsanforderungen im Druck sowie der wachsende Bedarf an integrierter Prozesskontrolle führen zu einer steigenden Nachfrage nach UV-, UV-LED- und IR-Systemen. Diese Technologien bieten in vielen Produktionsprozessen klare Vorteile hinsichtlich Geschwindigkeit, Effizienz, Reproduzierbarkeit und Prozesssicherheit.

Trotz systemischer Vorteile der UV-Technologie spürte Hoenle im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres in der Business Unit Härtung die zurückhaltende Investitionsbereitschaft im Maschinen- und Anlagenbau. Experten, wie etwa der VDMA, gehen davon aus, dass die Talsohle durchschritten wurde und es im Laufe des Jahres zu einer leichten Belebung kommen wird. Die Durchführung von verkaufsfördernden Projekten im Bereich After-Sales & Lifecycle-Solutions wird voraussichtlich, unterstützt durch konjunkturellen Rückenwind, zu steigenden Umsätzen im Laufe des Jahres 2026 beitragen.

Basierend auf Innovationsprojekten, der Weiterentwicklung von Prozesslösungen, dem Ausbau des After-Sales-Geschäfts sowie einem strikten Kostenmanagement und der kontinuierlichen Ertragsoptimierung im Produktmanagement erwartet der Vorstand in den kommenden Jahren steigende Umsätze und Ergebnisbeiträge in der Business Unit Härtung.

Business Unit Entkeimung

Die Business Unit Entkeimung umfasst sämtliche Systeme zur UV-basierten Entkeimung von Wasser, Oberflächen und Luft. Die Hauptanwendungsfelder liegen in der Behandlung von Ballastwasser auf Containerschiffen sowie in der Aufbereitung von Prozess-, Trink- und Abwasser. In diesen Bereichen beliefert Hoenle führende Hersteller von Wasseraufbereitungssystemen mit Strahlern und Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Entkeimung in der Lebensmittelindustrie sowie Luftentkeimer für industrielle Einsatzbereiche an.

Hoenle hat ihr Leistungsspektrum in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitert und bietet heute ein vollständig integriertes Portfolio für Entkeimungsprozesse an. Dieses umfasst Systeme, Komponenten, Nieder- und Mitteldrucklampen, LEDs, gepulstes UV-Licht sowie mikrobiologische Dienstleistungen. Neben etablierten Anwendungen werden laufend neue Einsatzfelder erschlossen. So schreitet beispielsweise die Qualifizierung von Komponenten für die Reinstwasser-Aufbereitung in der Halbleiterindustrie planmäßig voran und führte im letzten Geschäftsjahr zu ersten nennenswerten Umsätzen. Weitere Kunden aus diesem Segment haben bereits ihr Interesse an zukünftigen Projekten signalisiert. Ebenfalls positiv entwickelt sich die Nachfrage in der Lebensmittelindustrie, wo sowohl die unterschiedlichen Entkeimungslösungen als auch die regelmäßige Qualitätskontrolle mittels Bioindikatoren auf großes Interesse stoßen.

Die UV-basierte Entkeimung gilt als zuverlässige, effiziente und umweltfreundliche Technologie. Der Vorstand geht davon aus, dass sie in den kommenden Jahren sowohl in bestehenden Märkten als auch in neuen Anwendungsfeldern weiter an Bedeutung gewinnen wird und zusätzliche Wachstumsimpulse aus Asien und Nordamerika kommen werden.

Die vollständige Quartalsmitteilung wird auf der Internetseite der Hoenle AG veröffentlicht unter https:// www.hoenle.com/de/investoren/publikationen/.

Über Hoenle

Die Hoenle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hoenle Gruppe entwickelt mit 600 Beschäftigten innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Geräte zur Klebstoffhärtung. Ferner werden Systeme für die Farb- und Lacktrocknung für die Druck- und Beschichtungsindustrie hergestellt. Ein weiteres Geschäftsfeld befasst sich mit der umweltfreundlichen Entkeimung von Wasser, Luft und Oberflächen. Die Hoenle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

