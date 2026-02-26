Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - 26 février 2026) - Dans un sondage sur la perception qu'ont les Canadiens et les Canadiennes de la couverture des Jeux Olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 par CBC/Radio-Canada, les trois quarts des répondants étaient d'accord (note de 6 à 10 sur une échelle de 10) sur le fait que le diffuseur officiel canadien a présenté une couverture de grande qualité et que celle-ci a contribué à un sentiment d'identité partagée parmi les Canadiens.

Plus tôt cette semaine, le diffuseur public national annonçait que sa couverture des Jeux Olympiques a attiré des auditoires records sur les plateformes numériques.

Voici d'autres faits saillants du sondage :

Le hockey, le patinage artistique et le patinage de vitesse sont parmi les sports que les Canadiens ont le plus aimé regarder pendant les Jeux.

Presque la moitié des répondants (48 %) ont regardé les Jeux Olympiques avec des amis ou des membres de leur famille.

Selon 73 % des répondants, il est important pour CBC/Radio-Canada de mettre en valeur les athlètes olympiques du Canada dans son contenu; 71 % ont déclaré que la couverture de CBC/Radio-Canada leur a permis de suivre des athlètes de leur région.

Selon 80 % des répondants, il est important que le Canada ait un diffuseur public pour couvrir de grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques; 77 % estiment avoir pu accéder facilement à la couverture sur toutes leurs plateformes préférées (en ligne, sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio).

« Les Jeux de Milano Cortina 2026 étaient les vingt-cinquièmes présentés par CBC/Radio-Canada à titre de diffuseur officiel canadien. La couverture des jeux et les plateformes utilisées par les auditoires ont changé au fil des ans; cependant, comme le démontrent les résultats de ce sondage, une constante demeure: l'amour des auditoires pour les Jeux Olympiques.

« Aucun autre événement n'unit autant les Canadiens et Canadiennes que les Jeux Olympiques. En tant que diffuseur public du Canada, nous sommes fiers d'avoir présenté le parcours des athlètes d'Équipe Canada aux personnes qui les encouragent d'un bout à l'autre du pays. »

- Chris Wilson, directeur général, Jeux Olympiques et Paralympiques, CBC/Radio-Canada

Le sondage a été réalisé du 20 au 23 février 2026 par Léger, au moyen de son panel en ligne LEO, auprès de 2 119 Canadiens de 18 ans et plus. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille comporte une marge d'erreur d'au plus ±2.1% (19 fois sur 20).

CBC/Radio-Canada demeurera le diffuseur officiel canadien des trois prochains Jeux Olympiques, soit Los Angeles 2028, Alpes françaises 2030 et Brisbane 2032.

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones: deine suliné, dene kǝdǝé, dene zhatié, cri de l'Est, dinjii zhu' ginjik, inuktitut, inuvialuktun et tlicho. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en pendjabi et en tagalog, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiennes et Canadiens à l'ère numérique.

Personne-ressource pour les médias :

Leon Mar

Premier directeur, Affaires publiques | Porte-parole institutionnel

CBC/Radio-Canada

leon.mar@radio-canada.ca

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/285347

Source: CBC/Radio-Canada