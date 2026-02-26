Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - 26 février 2026) - Parvis Invest Inc. (TSXV: PVIS) (« Parvis ») est fière d'annoncer son engagement comme commanditeur majeur du Collège MREX (« Collège MREX »), institution d'enseignement spécialisée dans la formation en investissement immobilier multilogement.

Ce partenariat témoigne de l'engagement de Parvis envers l'éducation financière et le développement des compétences professionnelles dans le secteur de l'investissement immobilier au Canada.

Un investissement dans l'éducation

En tant que commanditaire majeur, Parvis soutiendra les initiatives éducatives du Collège MREX visant à former la prochaine génération d'investisseurs immobiliers responsables et informés. Cette collaboration permettra également à Parvis de bénéficier des services éducatifs du Collège MREX pour former ses investisseurs immobiliers à l'ingénierie financière.

« L'éducation financière est au cœur d'un marché sain et transparent », a déclaré David Michaud, PDG de Parvis. « En soutenant le Collège MREX, nous contribuons à élever les standards de compétence dans l'industrie immobilière. Des investisseurs immobiliers mieux formés prennent des décisions plus éclairées, ce qui bénéficie à l'ensemble de l'écosystème. Cette collaboration incarne parfaitement notre vision d'innovation et d'inclusivité dans le secteur immobilier. »

« Depuis le début de MREX, l'objectif était de démocratiser l'accès à l'investissement immobilier », a souligné Audrey Girard, directrice du Collège MREX. « Nous nous sommes surtout concentrés sur le propriétaire d'immeuble et l'investisseur actif "hands-on", mais nous sommes conscients que ce n'est pas tout le monde qui a envie d'investir en immobilier de manière active. Parvis, pour nous, est une manière de mieux éduquer d'autres types d'investisseurs immobiliers. »

Cette commandite permettra d'enrichir l'offre de formation et d'étendre la portée des programmes éducatifs du Collège MREX, favorisant ainsi l'accès à une formation de qualité pour un plus grand nombre d'investisseurs immobiliers canadiens.

À propos de Parvis

Parvis Invest est une plateforme technologique qui permet aux investisseurs d'accéder à des opportunités d'investissement immobilier et alternatif de qualité institutionnelle. Parvis se distingue par ses solutions de conformité, marketing et de technologie et son vaste réseau d'investisseurs privés. Utilisant l'intelligence artificielle et la technologie blockchain, Parvis simplifie le processus d'investissement, le rendant plus accessible et efficace. Basée à Vancouver, Parvis opère avec des experts à Toronto, Vancouver, Kelowna et Montréal. Pour plus d'informations, visitez www.parvisinvest.com et SEDAR+.

À propos du Collège MREX

Fondée en 2016, le Collège MREX est une institution d'enseignement spécialisée dans la formation en investissement immobilier multilogement, offrant aux investisseurs immobiliers des connaissances et des outils pratiques pour réussir sur le marché immobilier. Pour plus d'informations, visitez www.mrex.co.

À propos des renseignements prospectifs

Ce communiqué de presse contient de « l'information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur (collectivement, les « renseignements prospectifs ») concernant, notamment, la transaction et le financement, y compris, la réception des approbations réglementaires ou des ligues qui sont exigées et les avantages anticipés de la transaction, et notre levier d'endettement.

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives font généralement référence à des informations concernant les activités, le capital ou les opérations de l'émetteur, de nature prospective, y compris des informations financières axées sur l'avenir concernant la performance ou la situation financière de l'émetteur. Ces déclarations sont souvent identifiées par des termes tels que « peut », « serait », « pourrait », « devrait », « va », « a l'intention de », « planifie », « anticipe », « croit », « estime », « s'attend à » ou des expressions similaires. Les déclarations prospectives sont basées sur certaines hypothèses matérielles, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions de marché prédominantes, les incertitudes générales sur les affaires et l'économie, ainsi que la capacité de l'émetteur à atteindre ses objectifs commerciaux. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des renseignements prospectifs, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse) n'assument la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce communiqué. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières dans une quelconque juridiction.

