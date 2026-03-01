Abu Dhabi - Der Iran greift weiter Ziele in den arabischen Golfstaaten an. Mehrere Staaten melden Schäden, Verletzte oder Tote. In den Vereinigen Arabischen Emiraten (VAE) wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums bisher mindestens drei Menschen getötet. 58 weitere Personen seien verletzt worden. Insgesamt seien 541 iranische Drohnen erfasst worden. Ein Grossteil sei zerstört oder abgefangen worden. 21 von ihnen hätten jedoch zivile Ziele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
