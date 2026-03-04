Anzeige
Mittwoch, 04.03.2026
60.000 USD pro Tonne! Entsteht hier der nächste Gewinner im Antimon-Boom?
ratgeberGELD.at
04.03.2026 13:39 Uhr
Burlington - BURL: US-Inflation als Kurstreiber!

Earnings morgen nach Börsenschluss!

Markenbekleidung zu Schnäppchenpreisen! Burlington-Aktie mit Pullback-Setup am 50er-EMA!

Burlington (BURL) - ISIN US1220171060

Rückblick: Nach dem Rücksetzer der letzten beiden Wochen zum 50er-EMA zeigt die Burlington-Aktion Umkehrsignale in Form der letzen Tageskerze. Trader sollten jedoch die für den morgigen Donnerstag anstehenden Quartalszahlen (22.45 Uhr MEZ) abwarten, bevor sie in einen Long Trade einsteigen.

Burlington-Aktie: Chart vom 03.03.2026, Kürzel: BURL Kurs: 300.38 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Inflation hat in den vergangenen Tagen insbesondere durch die Entwicklung am Ölmarkt zusätzliches Futter erhalten, was die positiven Effekte für den Aktienkurs bei Burlington verstärken könnte. Kurse über der gestrigen Tageskerze dürfen als Kaufsignal interpretiert werrden. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 17. Februar.

Mögliches bärisches Szenario

Burlingtons Geschäftsmodell bleibt stark davon abhängig, wie lange Verbraucher Preisbewusstsein zeigen und wie sich die US-Inflationsraten weiter entwickeln - fällt die Inflation deutlich, könnten Kunden wieder etabliertere Angebote nutzen, was den Hype abflauen ließe.

Meinung

Burlington Stores, tätig als Händler für Markenbekleidung in den USA und Puerto Rico, taucht vermehrt auf Social-Media-Plattformen auf, weil Kunden dort ihre Schnäppchen-Funde teilen und der Laden als preisbewusste Off-Price-Adresse gefeiert wird. Das Kernversprechen ist simpel: Markenartikel deutlich billiger als im klassischen Einzelhandel - und genau das spielt eine Rolle, wenn man es in den Kontext der US-Inflationslage setzt. In den USA haben hohe Lebenshaltungskosten und anhaltende Preissteigerungen der vergangenen Jahre dazu geführt, dass viele Verbraucher - besonders einkommensschwächere - stärker auf Preise achten. Das hat Discount- und Off-Price-Retailern wie Burlington in der Vergangenheit Rückenwind gegeben, weil sie als günstige Einkaufsoption für preissensible Kunden gelten. In früheren Quartalen etwa stiegen Umsatz und Gewinn bei Burlington, weil Verbraucher angesichts inflationärer Belastungen gezielt nach Spar-Deals suchten. Kurz gesagt: Der Hype um Burlington als Shopping-Geheimtipp ist eng verknüpft mit dem Umfeld steigender Preise in den USA. Wenn Inflation den Gürtel der Konsumenten enger schnallt, profitieren Läden mit günstigen Angeboten.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 18.90 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 230.18 Millionen USD
  • Meine Meinung zu Burlington Stores ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/hype-um-burlington-stores-inc-lohnt-sich-der-shopping-geheimtipp/68515274
  • Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
