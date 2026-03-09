Kritische-Rohstoffe-Rallye...: Kritische Rohstoffe im Fokus - Aurania rückt Europas Nickel-Potenzial ins Rampenlicht!

Anzeige / Werbung

Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Aurania Resources Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Aurania Resources

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Nickel und Kobalt gehören zu den Rohstoffen, die im Zuge der Elektrifizierung, der Energiewende und moderner Hochtechnologie zunehmend strategische Bedeutung erlangen. Von Batterietechnologien über Speziallegierungen bis hin zu industriellen Anwendungen, zahlreiche Schlüsselindustrien sind auf eine stabile Versorgung mit diesen Metallen angewiesen. Schätzungen für dieses Jahr gehen von einem Wachstum von 7% gegenüber dem Vorjahr aus1.

Quelle: Cobalt Institute

Dazu kommt, dass die DR Kongo als weltweit größter Kobalt-Produzent mit einem Anteil von über 76% an der weltweiten Produktion2, im Oktober letzten Jahres Quoten für den Export von Kobalt bis zum Ende des Jahres 2027 eingeführt hat. Das wiederum hat dem Preis für das begehrte Metall einen kräftigen Schub verliehen.

Kobalt-Preis in Q4 2025, in USD/Pfund:

Quelle: Cobalt Institute: Quarterly Cobalt Market Update. Dezember, 2025

Denn die Lücke, die Kongos Exportbeschränkungen hinterlassen, kann auch Indonesien als weltweit zweitgrößter Produzent mit einem Anteil von rund 10%, nicht schließen, während die Nachfrage weiter steigt.

Effektives globales Kobaltangebot, in Kilotonnen:

Quelle: Cobalt Institute: Quarterly Cobalt Market Update. Dezember, 2025

Ebenso dynamisch entwickelt sich der Nickel-Markt. Denn das ferromagnetische Metall ist ein essenzieller Bestandteil unter anderem für den Übergang zu einer nachhaltigen Energieversorgung. So speichern Nickel-Kobalt-Aluminium- Batterien überschüssige grüne Energie und geben diese bei wenig Sonnenschein oder einer Windflaute beispielsweise an große, energiehungrige Datenzentren ab.

Je mehr solcher Speicherkapazitäten weltweit hinzugefügt werden, desto steiler steigt die Nachfrage nach Nickel. Insofern verwundert es wenig, dass Analysten bis zum Jahr 2031 mit einer Wachstumsrate des Nickelmarktes von jährlich 4,36% und einer Zunahmen des Volumens von aktuell etwa 3,55 Millionen Tonnen auf dann 4,39 Millionen Tonnen ausgehen3.

Die Größe des Nickelmarkts in Millionen Tonnen - Wachstumsrate von durchschnittlich 4,36%:

Quelle: Mordor Intelligence

Wer, wie Aurania Resources (WKN: A2DKJ4), entschlossen daran arbeitet, den schnellen und langfristigen Zugang zu beiden "Gamechanger-Metallen' über hochgradige, europäische "Low-Cost'-Projekte für Kritische Mineralien zu sichern und damit vor allem die Abhängigkeit Europas von Importen zu verringern, positioniert sich sehr prominent auf dem Radar wachstumsorientierter Investoren.

"Balangero'-Proben liefern grandiose Nickel-, Kupfer- und Kobaltproben!

Mit Gehalten von durchschnittlich 1.763 Parts per Million (ppm) für Nickel, satten 81,5 bis 108 ppm für Kobalt und 16,2 bis 146 ppm für Kupfer, haben die Ergebnisse von insgesamt 28 Proben von Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) norditalienischem Nickel-Kobalt-Projekt "Balangero' ein weit sichtbares Ausrufezeichen gesetzt.

Und sie haben nochmals beeindruckend unterstrichen, welches enorme Nickel-, aber auch Kobalt- und Kupferpotenzial in den knapp 60 Millionen Kubikmeter Abraum der stillgelegten "Balangero'-Asbestmine in der Nähe von Turin steckt. Erste Schätzungen gehen nämlich von phänomenalen 229.500 Tonnen Nickel mit einem erstklassigen Gehalt von 0,15% aus.

Vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie in Arbeit!

Parallel zu den rekordverdächtigen Resultaten hat Aurania (WKN: A2DKJ4) das unabhängige, internationale Bergbau-Beratungsunternehmen SRK Consulting damit beauftragt, eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für "Balangero' durchzuführen. Die Studie soll eine Schätzung der von Aurania vorgeschlagenen Projektinvestitionen liefern. Tatsächlich jedoch besteht keine Notwendigkeit für teure Infrastrukturinstallationen, Abraumarbeiten und den Abbau des Gesteins. Das wiederum lässt sich in enorme Kosteneinsparungen übersetzen.

Ebenso evaluiert Aurania momentan, ob es noch vor Ende des laufenden Jahres eine vorläufige Machbarkeitsstudie durchführen soll. Einem kürzlich angefertigtem Rechtsgutachten zufolge kann Aurania nämlich, im Einklang mit den bestehenden Genehmigungen seiner lokalen Behördenpartner, Sonic-Bohrproben und Massenproben für das Projekt entnehmen, ohne dafür langwierige Umweltverträglichkeitsstudien vorzulegen zu müssen.

Das wiederum würde dem Projekt-Zeitplan einen mächtigen Turbo verleihen, was ein immenser Wettbewerbsvorteil für Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) wäre. Denn "Balangero' steht als "Green-Nickel'-Projekt im Einklang mit dem Critical Raw Materials Act der EU. Dieser sieht unter anderem vor, dass die EU-Staaten bis zum Jahr 2030 ihren Bedarf an strategischen Rohstoffen zu einem Anteil von 10% Prozent aus dem EU-Bergbau decken müssen.

Quelle: Aurania Resources

Aktuell verbraucht Europa nämlich rund 20% und damit ein Fünftel der weltweiten Produktion kritischer Metalle, stellt aber selbst nur 3% davon her.

Awaruit und kein Asbest!

Weitere großartige "Balangero'-Projektfortschritte hat Aurania (WKN: A2DKJ4) zudem auch durch die Arbeit der renommierten italienischen Geowissenschaftlerin Dr. Chiara Boschi gemacht.Dank ihrer Analysen konnte nämlich bestätigt werden, dass in keiner der 28 gesammelten "Balangero'-Proben Asbest enthalten war, dafür aber Awaruit, das als natürliche Legierung aus Nickel und Eisen vorkommt und durch einen hohen Nickelgehalt von zwischen 75 und 77% besticht.

Den Ergebnissen von Dr. Chiara Boschi folgend, könnte die potenzielle Nickelressource in "Balangero' also sowohl aus zerkleinerten Abraumhalden als auch aus gebrochenem und ausgehobenem Abraumgestein an der Oberfläche bestehen. Da es aktuell noch keine historischen Messungen des Volumens dieser Gesteinshalden gibt, will Aurania entsprechende Arbeiten durchführen, denn die Einbeziehung dieser Abraumhalden kann einen messbaren Mehrwert für das Projekt erzeugen.

Laut der ersten Ergebnisse der Zerkleinerungstests der "Balangero'-Rückstände, die derzeit in Nancy/Frankreich durchgeführt werden, scheint das Material für eine einfache Gewinnung von Awaruit und Magnetit geeignet zu sein. Entsprechend entschlossen visiert Aurania (WKN: A2DKJ4)den für diesen April geplanten Beginn seines Schallbohrprogramms zur Bestätigung der Gehalte und Mächtigkeiten im Hauptrückstandshaufen an.

Bis zu 750.000 CAD frisches Kapital!

Um die Dynamik bei seinen Projektfortschritten weiter zu steigern, kann Aurania Resources nun auf ein Darlehen von bis zu 750.000 CAD zurückgreifen, dass ihm sein Präsident und CEO Dr. Keith Barron gewährt hat. Dieses zusätzliche Betriebskapital kann von Zeit zu Zeit in vereinbarten Kapitalbeträgen abgerufen werden. Das wiederum verleiht Aurania weitere finanzielle Flexibilität und die notwendige Liquidität, um damit die Kosten für die vorläufige wirtschaftliche Bewertung seines "Green-Nickel"-Projekts "Balangero' und die damit verbundenen Labor- und Analysegebühren zu bezahlen. Zudem vermeidet dieses Darlehen eine sofortige Verwässerung und - was ebenso wichtig ist - es spiegelt Dr. Barrons Vertrauen sowohl in die Strategie wie auch in die Projektfortschritte seines Unternehmens wider.

Fazit:

Die vielversprechenden Nickel-, Kupfer- und Kobaltproben von seinem norditalienischen "Green-Nickel'-Projekt "Balangero' stellen einen weiteren Meilenstein auf Aurania Resources' (WKN: A2DKJ4) entschlossenem Weg dar, sich als Spezialist für Kritische-Metalle-Projekte mit geringen Investitionen, kurzer Entwicklungszeit und hoher Rendite in Europa zu etablieren.

Die fantastischen Fortschritte in Richtung der Veröffentlichung einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie und der Anfertigung einer Machbarkeitsstudie, sind weitere Erfolgsetappen auf seinem dynamischen Wachstumskurs.

Sowohl mit "Balangero' wie auch mit seinem korsischen Strandsandlager-Projekt "Nonza', arbeitet Aurania (WKN: A2DKJ4) sehr konzentriert und erfolgreich daran, auf kurzen Wege zur Produktion von Nickel, Kupfer und Kobalt zu kommen. Damit kann es einen wichtigen Beitrag zur Deckung des europäischen Bedarfs an kritischen Metallen aus inländischer Herstellung leisten, wie sie im "Critical Mineral Act' der EU festgeschrieben ist.

Ganz nebenbei trägt Aurania (WKN: A2DKJ4) mit seinen Projekten auch zu erheblichen Umweltsanierungen bei. Denn bei seinem Strandsandlager "Nonza' werden nur die Schwermineralien und praktisch keinerlei Sand abtransportiert, um daraus umweltfreundlich Nickel aus Awaruit zu gewinnen.

Quelle: Aurania Resources

Bei "Balangero' wird neben den Möglichkeiten, Nickel, Kobalt, Chrom, Eisen und Kupfer aus den Abfallhalden zu gewinnen, auch untersucht, wie der Abfallstrom zur Abscheidung von Kohlenstoff aus industriellen Quellen genutzt werden kann und wie alle Asbestmineralien dauerhaft zerstört werden können.

Damit schafft Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) praktisch ein "multiples Win", von dem das Unternehmen, Investoren und die Umwelt gleichermaßen profitieren können. Denn nachhaltig gewonnene, kritische Metalle wie Nickel, Kupfer und Kobalt sind nicht nur bei den Anlegern heiß begehrt, sondern eben auch essenzielle Bausteine für den weiteren Ausbau "grüner" Energiequellen und der Elektromobilität.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

1 Cobalt Institute: Quarterly Cobalt Market Update. Dezember, 2025

2 https://natural-resources.canada.ca/minerals-mining/mining-data-statistics-analysis/minerals-metals-facts/cobalt-facts

3 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/nickel-market

Quellen: Cobalt Institute, Aurania Resources Ltd., Mordor Intelligence, Intro-Bild: Symbol-Bild KI generiert

