Berlin (ots) -TÜV NORD und Carly veranstalten am Montag, den 16. März 2026, von 12:30 bis 17:30 Uhr ein exklusives Event auf dem Nürburgring (53520 Nürburg/Eifel). Im Mittelpunkt steht die Präsentation der neuesten State-of-Health (SoH) Daten für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeug-Batterien, erhoben durch die beiden Branchenakteure.Was Sie erwartet:- Exklusive Einblicke in SoH-Daten: Erstmals werden deutschlandweit erhobene SoH-Daten vorgestellt - basierend auf dem CARA-zertifizierten Batterie-Check von TÜV NORD und Carly.- Praxis-Demonstration auf und neben der Strecke: Live-Vorführung der SoH-Wert-Bestimmung mit der TÜV NORD Onboard Diagnosis-App. Im Anschluss demonstriert TÜV NORD Mobilität-CEO Hartmut Abeln die Leistungsfähigkeit eines Elektrofahrzeugs auf dem Grand-Prix-Track.- Exklusives Fahrerlebnis auf der Rennstrecke: Sie haben die Gelegenheit, gemeinsam mit der bekannten YouTube-Persönlichkeit Ben Collins Drives, auch bekannt als "The Stig", Runden auf der Grand-Prix-Strecke zu fahren.- Networking und Verpflegung: Gelegenheit zum Austausch mit Branchenexpert:innen sowie Vertreter:innen von Carly und TÜV NORD. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Das Event ermöglicht es, technologische Lösungen und neue Entwicklungen für den wachsenden Elektro-Fahrzeugmarkt direkt vor Ort zu erleben. Auf Wunsch stehen TÜV NORD Mobilität-CEO Hartmut Abeln und Carly-CEO Avid Avini für Interviews und Hintergrundgespräche zur Verfügung.Bitte teilen Sie uns bis zum 12.03.2026 mit,- ob Sie an unserer Pressekonferenz teilnehmen und- ob Sie Interesse haben, selbst oder als Beifahrer:in auf der Grand-Prix-Strecke eine Runde zu fahren.Die konkrete Agenda erhalten Sie nach Zusage rechtzeitig vor dem Event. Bitte beachten Sie, dass Reisekosten von den Teilnehmenden selbst getragen werden.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen spannenden Austausch am Nürburgring!Ergänzender Hinweis zum Fahrerlebnis auf dem NürburgringDie Fahrten auf der Grand-Prix-Strecke können entweder eigenständig oder gemeinsam mit Ben Collins erfolgen. Aus organisatorischen und zeitlichen Gründen kann die aktive Fahrteilnahme zunächst auf die ersten fünf Personen beschränkt werden, die ihre Teilnahme bestätigen und vorab den erforderlichen Haftungsausschluss digital unterzeichnen und zurücksenden. Sollte vor Ort zusätzliche Zeit zur Verfügung stehen, besteht für weitere Gäste die Möglichkeit, den Haftungsausschluss direkt beim Event zu unterzeichnen und ebenfalls an den Fahrten teilzunehmen.Vorab-Haftungs- und Risikoübernahmeerklärung (digitale Vorabversion)Die Teilnahme an Fahrveranstaltungen auf dem Nürburgring erfolgt auf eigene Gefahr. Mir ist bewusst, dass das Befahren einer Rennstrecke mit erheblichen Risiken verbunden ist, einschließlich Sachschäden sowie schwerer oder tödlicher Verletzungen. Ich übernehme diese Risiken ausdrücklich selbst und verzichte im gesetzlich zulässigen Umfang auf Schadensersatzansprüche gegenüber der TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, der Carly Solutions GmbH & Co. KG, dem Betreiber des Nürburgrings sowie deren jeweiligen Mitarbeitenden, Beauftragten und Erfüllungsgehilfen. Ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie Schäden, die auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung beruhen. Ich verpflichte mich, alle Sicherheits- und Verhaltensanweisungen des Veranstaltenden sowie des Nürburgring-Personals zu befolgen. Mit meiner digitalen Bestätigung erkläre ich, diese Vorab-Haftungs- und Risikoübernahmeerklärung gelesen und verstanden zu haben.Ort, Datum, UnterschriftDie verbindliche Originalfassung wird vor Ort beim Event nochmals unterzeichnet.Über TÜV NORD Mobilität:TÜV NORD Mobilität ist ein führender Anbieter von Prüfungen, Zertifizierungen und Beratungsdienstleistungen im Bereich der Mobilität. Mit weltweit über 3.000 Mitarbeitenden sind wir Expert:innen für unter anderem Fahrzeugprüfungen, technische Gutachten, Qualitätsmanagement und Schulungen, auf der Straße und auf der Schiene. Allein in Deutschland betreiben wir über 200 TÜV NORD Stationen sowie zahlreiche Partnerstationen, die im Rahmen eines Franchise-Systems Teil unseres Netzwerks sind. Unsere Kund:innen vertrauen auf unsere Erfahrung und unser Engagement für höchste Standards in Sachen Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit.Über Carly:Carly ist ein Autotechnikunternehmen, das die Fahrer:innen mit den in ihren Autos versteckten Informationen verbindet. Wir bieten einfache Lösungen für den gesamten Lebenszyklus des Autobesitzes, die dir Sicherheit und die Möglichkeit geben, Zeit und Geld zu sparen. Unsere Mission ist es, ein zuverlässiger Begleiter für Fahrer:innen zu sein, der aussagekräftige Daten und wertvolle Erkenntnisse liefert.Pressekontakt:Maximilian AdamE: maximilian.adam@tonka-pr.comT: +49(0) 30 403668 114Klaas GellerE: klaas.geller@tonka-pr.comT: +49 (0) 17674717519Original-Content von: Carly, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172121/6231462