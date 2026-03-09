EQS-Ad-hoc: OHB SE / Schlagwort(e): Sonstiges

OHB SE bestätigt fortlaufende Gespräche für die Beteiligung an Vergabeverfahren der öffentlichen Hand



09.03.2026 / 11:22 CET/CEST

In Bezug auf Medienberichte vom vergangenen Wochenende bestätigt die OHB SE (ISIN DE0005936124, Prime Standard), wie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 26. Januar 2026 bekanntgegeben, die Gespräche mit verschiedenen Parteien zu einer möglichen Kooperation für die Beteiligung an Vergabeverfahren der öffentlichen Hand.







Kontakt:

Investoren und Analysten:

Marcel Dietz

Investor Relations

Tel: +49 421 2020 6426

E-Mail: ir@ohb.de





Medienvertreter:

Marianne Radel

Unternehmenskommunikation

Tel: +49 421 2020 9159

E-Mail: marianne.radel@ohb.de



