Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, March 10
[10.03.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|10.03.26
|IE000LZC9NM0
|7,166,265.00
|USD
|0
|58,270,271.15
|8.1312
|10.03.26
|IE000DOZYQJ7
|3,329,158.00
|EUR
|0
|18,894,222.59
|5.6754
|10.03.26
|IE000GETKIK8
|29,001.00
|GBP
|0
|315,016.99
|10.8623
|10.03.26
|IE000XIITCN5
|33,879.00
|GBP
|0
|276,815.61
|8.1707
