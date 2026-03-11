Ohne Kali wird eine produktive Landwirtschaft in vielen Regionen der Welt deutlich schwieriger.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Millennial Potash Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 11.03.2026, 5:45 Uhr Zürich/Berlin ·

Das U.S. Geological Survey (USGS) hat Potash/Kali in die Final 2025 "List of Critical Minerals' aufgenommen. Das unterstreicht die strategische Bedeutung des Rohstoffs. Kali liefert den Nährstoff Kalium, der zu den drei grundlegenden Pflanzennährstoffen zählt und für das Pflanzenwachstum essenziell ist. Zugleich rechnet die UNO bis 2050 mit einer Weltbevölkerung von rund 9,7 Milliarden Menschen. Nach Angaben der Vereinten Nationen litten im Jahr 2024 rund 673 Millionen Menschen an Hunger.

Quelle: Millennial Potash

Vor diesem Hintergrund bleibt die Versorgung mit Kalidünger ein strategisches Thema für die Landwirtschaft. Wo hohe Erträge pro Hektar gefragt sind, spielt eine verlässliche Versorgung mit den zentralen Pflanzennährstoffen eine wichtige Rolle. Gerade deshalb rücken Projekte in den Fokus, die das globale Angebot langfristig verbreitern könnten.

Auf der Angebotsseite ist der Markt vergleichsweise konzentriert. Laut USGS zählen Russland, Kanada, Laos, Belarus und die USA zu den Ländern mit den größten Kalireserven. Das ist ein wichtiger Punkt, denn eine stärker diversifizierte Versorgung gewinnt für Landwirtschaft und Düngemittelmärkte an Bedeutung.

Hier setzt das Banio-Potash-Projekt von Millennial Potash - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ - in Gabun an. Das Projekt liegt im Küstenbecken Gabuns, rund 60 Kilometer vom Atlantik entfernt und in der Nähe von Mayumba. Das Unternehmen hebt dabei insbesondere die strategische Lage und die möglichen Exportwege über die Atlantikküste hervor.

Quelle: Millennial Potash

Auch operativ gab es zuletzt mehrere klar nachvollziehbare Fortschritte. Am 24. Februar 2026 meldete Millennial Potash, dass dem Unternehmen die neue Haute-Banio-Explorationsgenehmigung mit einer Fläche von 261,39 km² erteilt wurde. Damit stieg das gesamte Explorationsgebiet auf annähernd 1.500 km². Das neue Gebiet grenzt an die bestehende Mayumba-Genehmigung an und soll nach Unternehmensangaben in eine künftige, kombinierte aktualisierte Mineralressourcenschätzung einbezogen werden.

Parallel dazu hat das Unternehmen die endgültige Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) für Banio gestartet. Nach Angaben von Millennial läuft diese parallel zur Environmental and Social Impact Assessment (ESIA). Beide Arbeiten sollen nach Unternehmensangaben im zweiten Halbjahr 2026 in die Unterlagen für den Antrag auf eine Bergbaulizenz einfließen. Das Unternehmen erklärte in diesem Zusammenhang zudem, für die DFS und die dazugehörigen Studien finanziert zu sein.

Quelle: Millennial Potash

Auch die Aktionärsstruktur liefert ein nachvollziehbares Signal. The Quaternary Group Ltd. meldete im Dezember 2025 nach einem weiteren Zukauf einen Anteil von 26,27% auf nicht verwässerter und 32,02% auf voll verwässerter Basis. Das kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass ein bedeutender Aktionär die Entwicklung des Projekts weiter unterstützt.

Trotz der operativen Fortschritte bleibt Banio ein Entwicklungsprojekt. Maßgeblich für die weitere Entwicklung sind insbesondere der erfolgreiche Abschluss von DFS und ESIA, der weitere Genehmigungsprozess, die spätere Projektfinanzierung sowie die technische Umsetzung. Anleger sollten deshalb Chancen und Risiken gleichermaßen berücksichtigen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -).

Quellen: Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Millennial Potash Corp., https://www.fundamentalbusinessinsights.com/de/industry-report/potash-market-5570

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5%; Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Enthaltene Werte: CA60041F1018