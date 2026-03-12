CanCambria kommt beim Tiefengasprojekt Kiskunhalas in Ungarn mit Siebenmeilenstiefeln voran. Nach deutlich verbesserter Ressourcenbewertung und erfolgreicher Finanzierung hat das Unternehmen nun auch die behördliche Genehmigung für den Betrieb der kommenden Explorationsjahre erhalten. Parallel wurde das Managementteam hochkarätig verstärkt.

Europas Gasproblem verschärft sich

Die Lage am europäischen Gasmarkt lässt sich derzeit auf eine einfache Formel bringen: zu wenig Angebot bei hohen Preisen. Nach dem Kriegsausbruch im Iran stieg der Erdgaspreis am Handelsplatz TTF von 31,96 EUR je MWh am 27. Februar auf 56,54 EUR je MWh am 9. März - ein Anstieg von 77 % innerhalb weniger Tage.

Auslöser waren unter anderem die Sperrung der Straße von Hormus, Angriffe auf Energieanlagen am Persischen Golf und die daraus resultierenden Verwerfungen auf dem globalen LNG-Markt. Doch selbst bei einer raschen Entspannung der geopolitischen Lage bleibt Gas in Europa strukturell knapp. Während die Preisreaktion in den USA vergleichsweise moderat ausfiel, zeigen die Entwicklungen in Europa ein deutlich regionales Versorgungsproblem.

Zusätzlichen Druck erzeugt die Energiepolitik der EU. Im Januar 2026 verabschiedete der EU-Rat eine Verordnung, die Importe von russischem Pipelinegas und LNG ab dem 18. März 2026 verbietet, wobei für bestehende Verträge Übergangsfristen gelten. Spätestens Ende 2027 sollen sämtliche russischen Gasimporte beendet sein. Dabei stammten 2025 noch immer rund 13 % der europäischen Gasimporte - Pipelinegas und LNG zusammengerechnet - aus Russland.

Hinzu kommt, dass die Füllstände europäischer Gasspeicher in vielen Ländern auf ungewöhnlich niedrigem Niveau liegen. Auch aus Kostengründen wurde im vergangenen Jahr weniger Gas eingekauft. In Deutschland und Frankreich etwa lagen die Speicherstände am 8. März bei unter 22 %.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage nach neuen regionalen Gasquellen zunehmend an Bedeutung. Projekte innerhalb Europas, die Gas unabhängig von globalen LNG-Strömen liefern können, rücken damit stärker in den Fokus von Politik und Energiemärkten.

CanCambria setzt auf regionale Gasversorgung

Dr. Paul Clark, Präsident & CEO von CanCambria Energy (ISIN: CA13740E1079, WKN: A3EKUB), sieht darin eine klare Marktchance: "Angesichts der Angebotsengpässe und der hohen Gaspreise in Europa sehen wir in diesem Projekt eine bedeutende Chance im europäischen Onshore-Energiesektor. Die europäischen Gaspreise reagieren schnell auf Störungen im globalen LNG-Markt. Gleichzeitig bleibt der politische Wunsch nach stabilen regionalen Gasquellen hoch."

Mit dem Projekt Kiskunhalas in Südungarn positioniert sich das Unternehmen damit in einem Marktumfeld, das von Versorgungssorgen, politischer Neuordnung und struktureller Knappheit geprägt ist. Gerade Projekte, die Gas aus Europa für europäische Märkte liefern können, könnten in den kommenden Jahren zunehmend an strategischer Bedeutung gewinnen.

Ein Blick auf die Entwicklungen der vergangenen Monate zeigt, warum Kiskunhalas zuletzt deutlich an Profil gewonnen hat.

Bereits im September 2025 genehmigte die ungarische Aufsichtsbehörde den technischen Betriebsplan für die Bohrungen sowie den Abschluss der geplanten Bohrungen CC-Ba-E-2 und CC-Ba-E-3 innerhalb der Ba-IX-Lizenz des Unternehmens. Die Genehmigung umfasst sämtliche erforderlichen Zulassungen für die Bohrung und Fertigstellung der ersten beiden Explorationsbohrungen.

Im Oktober mandatierte CanCambria zudem die österreichische Raiffeisen Bank International AG als strategischen Berater, um einen Partner für das Kiskunhalas-Projekt zu finden. Von Beginn an standen dabei unterschiedliche Optionen im Raum, darunter ein Joint Venture oder der Einstieg eines strategischen Investors.

Neue Ressourcenbewertung hebt Projektwert deutlich an

Einen zentralen Meilenstein markierte die aktualisierte unabhängige Ressourcenbewertung vom 18. November. Der Bericht berücksichtigt zusätzliche Flächen, die das Unternehmen im Rahmen der Explorationskonzession Kiskunhalas im ersten Quartal 2025 erworben hatte.

Diese Flächen erweitern das bestehende Gebiet der bedingten Ressourcen um rund 2.000 Acres, was einer Ausweitung um etwa 27 % gegenüber dem Gebiet BA-IX entspricht. Darüber hinaus kamen 480 Netto-Acres in der Unterklasse "Development Pending" hinzu. Die 2C-Ressourcen dieser Kategorie stiegen damit um 14 % auf 571,9 Milliarden Kubikfuß Erdgas sowie 59,6 Millionen Barrel Kondensat. Insgesamt belaufen sich die bedingten Ressourcen (Contingent Resources) nun auf 1,1 Billionen Kubikfuß Erdgas und 116,6 Millionen Barrel Kondensat.

Zusätzlich erhöhte sich die Unterklasse "2C Contingent Resources Development Unclarified" um 45 % auf 544,5 Milliarden Kubikfuß und 57 Millionen Barrel. Diese Volumina sind in den zuvor genannten Gesamtzahlen noch nicht enthalten und unterstreichen das zusätzliche Explorationspotenzial des Projekts.

Die Aufwertung wirkte sich auch unmittelbar auf den Projektwert aus. Der NPV (10 %) stieg um rund 200 Mio. USD auf 1,762 Mrd. USD vor Steuern - bei einer angenommenen Entwicklungswahrscheinlichkeit von 80 % und einer Rendite von über 50 %.

Vor diesem Hintergrund wirkt die aktuelle Börsenbewertung des Unternehmens vergleichsweise niedrig. CanCambria Energy wird derzeit mit rund 40 Mio. EUR bewertet - ein Bruchteil des in der aktuellen Ressourcenbewertung ausgewiesenen Projektwerts. Für Investoren stellt sich damit zunehmend die Frage, inwieweit diese Bewertungslücke mit dem Fortschreiten des Projekts bestehen bleiben kann.

Clarke erklärte dazu damals: "Die kostengünstige Akquisition des KCA-Feldes entspricht unserem Geschäftsmodell und ermöglicht kurzfristige Bohrungen. Die Bohrungen im KCA-Feld befinden sich etwa einen Kilometer von unserem genehmigten Standort CC-Ba-E3 entfernt."

Management verstärkt, Bohrprogramm vorbereitet

Nur rund zwei Wochen nach Veröffentlichung der neuen Ressourcenbewertung meldete das Unternehmen eine deutliche personelle Verstärkung. Jerald (Jay) Stratton Jr., der unter anderem für ARCO, OXY, Anadarko und Chesapeake Energy tätig war, wurde als Independent Director verpflichtet. Zudem stieß Lee Lehtonen, der Stationen bei Mobil, Texaco, Pioneer, Vanari und Nexen vorweisen kann, als technischer Leiter Exploration zum Team.

Auch operativ liefen die Vorbereitungen für die nächste Bohrphase an. Am 11. Dezember kündigte CanCambria an, mit der genehmigten Bohrung CC-Ba-E-2 voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 beginnen zu wollen. Als erste Maßnahme installierte der Dienstleister Olvisz98 ein 20-Zoll-Leitungsrohr, das bis in eine Tiefe von 72 Metern zementiert wurde. Damit begann offiziell der Bau des Brunnens CC-Ba-E-2.

Zudem wurden bei Tenaris Silcotub in Rumänien Bohrrohre für die Bohrung bestellt, deren Lieferung bis zum 30. Juni 2026 vorgesehen ist. Parallel stellte das Unternehmen die Wiederinbetriebnahme bestehender Infrastruktur im Feld in Aussicht, insbesondere der 4-Zoll-Erdgasleitung zum Gasspeicher in Zsana.

Betriebsplan genehmigt, Finanzierung gesichert

Zeitgleich reichte CanCambria den technischen Betriebsplan für das Konzessionsgebiet ein, der nun von den zuständigen Behörden genehmigt wurde. Er deckt das Explorationsprogramm für den Zeitraum von 2026 bis 2029 ab. Im Jahr 2026 sollen geologische und geophysikalische Untersuchungen historische Bohrloch- und Produktionsdaten aus dem KCA-Feld mit bestehenden seismischen Daten zusammenführen. Ziel ist es, mehrere konventionelle und unkonventionelle Leads und Prospekte weiter zu präzisieren, die aus der 400 Quadratkilometer großen 3D-Seismikmessung Kiha aus dem Jahr 2011 sowie aus mehr als 3.000 Linienkilometern 2D-Seismik identifiziert wurden.

Für 2027 ist eine neue 3D-Seismikkampagne im Soltvadkert-Graben geplant, die ein Gebiet von mehr als 213 Quadratkilometern abdecken soll. Dabei handelt es sich um ein weitgehend unerforschtes miozänes Becken, das als aussichtsreich für Tight-Gas-Vorkommen gilt und mehrere kleinere historische Ölfelder beherbergt. Auf Basis dieser Ergebnisse sollen mindestens zwei Tiefbohrstandorte ausgewählt werden, an denen 2029 mögliche Bohrungen erfolgen könnten.

Darüber hinaus plant das Unternehmen zwei weitere Ressourcenstudien. Die erste soll einen konventionellen, ölreichen Abschnitt in geringerer Tiefe oberhalb von 2.000 Metern untersuchen, der bis zu 15 potenzielle Lagerstätten umfassen könnte. Die zweite hängt von den Ergebnissen der geplanten 3D-Seismik ab und zielt auf das tiefe Tight-Gas-Potenzial im nördlich gelegenen Soltvadkert-Graben.

Auch die Finanzierung der nächsten Schritte steht bereits. Eine ursprünglich auf 2 Mio. CAD ausgelegte Privatplatzierung wurde im Januar schrittweise auf 3,25 Mio. CAD erhöht und Ende des Monats abgeschlossen. Mit den Mitteln will das Unternehmen unter anderem Beschaffungen und Maßnahmen für das Bohrprogramm 2026, weitere technische Ressourcenbewertungen sowie den Joint-Venture-Prozess für das Tight-Gas-Feld BA-IX finanzieren. Bemerkenswert ist dabei, dass sich auch Insider mit rund 5 % an der Platzierung beteiligten.

Fazit

Die geopolitischen Entwicklungen und die energiepolitische Neuordnung Europas erhöhen den Bedarf an regionaler Gasproduktion. Projekte wie Kiskunhalas, die Gas aus Europa für europäische Märkte liefern wollen, gewinnen damit strategisch an Bedeutung.

Mit einer großen Ressourcenbasis, bestehender Infrastruktur und einer vollständigen Projektbeteiligung positioniert sich CanCambria Energy in einem Markt mit strukturellem Angebotsdefizit. Gleichzeitig startet das Unternehmen mit seiner operativen Entwicklung, die gleich mehrere potenzielle Kurstreiber in den kommenden Jahren umfasst, darunter weitere Ressourcenbewertungen, seismische Programme, mögliche Partnervereinbarungen und die geplanten Bohrungen.

Vor diesem Hintergrund wirkt die aktuelle Börsenbewertung von rund 40 Mio. EUR im Verhältnis zum ausgewiesenen Projektwert ausgesprochen niedrig. Sollte es dem Unternehmen gelingen, die nächsten Explorations- und Entwicklungsschritte erfolgreich umzusetzen, kann sich diese Bewertungslücke schnell und nachhaltig verringern.

CanCambria Energy Corp.

ISIN: CA13740E1079

WKN: A3EKUB

https://www.cancambria.com/

