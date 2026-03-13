Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (IRW-Press/13.03.2026) - 13.03.2026 / Uhrzeit 16:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

MERIDIANA CAPITAL MARKETS SE - Unterzeichnung eines Letter of Intent (LOI) zur möglichen Aufnahme eines Silber-Minenportfolios in Norwegen

Hamburg, 13. März 2026 - MERIDIANA Capital Markets SE (WKN A30U9U / ISIN DE000A30U9U8) schließt LOI zur Prüfung eines Silber-Minenportfolios in Norwegen - strategische Erweiterung des Geschäftsmodells geplant.

Das Portfolio umfasst historische Silberprojekte in mehreren Explorationsdistrikten, die teilweise bereits vor Jahrzehnten - auch unter Beteiligung deutscher Minengesellschaften - betrieben wurden, im Zuge der starken Fokussierung Norwegens auf Öl- und Gasförderung jedoch in den vergangenen Jahrzehnten keine wesentliche Rolle mehr spielten.

Der LOI sieht vor, dass MERIDIANA die Aufnahme des Portfolios als strategische Erweiterung in ihr Geschäftsmodell prüft. Die weiteren Gespräche stehen insbesondere unter dem Vorbehalt der Durchführung verschiedener Projektgutachten, der Strukturierung der Transaktion sowie der Prüfung einer beabsichtigten strategischen Beteiligung der bisherigen Rechteinhaber an der MERIDIANA. Der LOI ist rechtlich unverbindlich. Es besteht keine Gewissheit, dass es zu einer verbindlichen Transaktion kommen wird.

Mit der geplanten Erweiterung beabsichtigt MERIDIANA, ihr Geschäftsmodell um einen Bereich "Strategic Metals" zu ergänzen und damit perspektivisch zusätzliche Werttreiber für die Gesellschaft zu erschließen.

Anpassung im Verwaltungsrat

Im Zusammenhang mit der strategischen Weiterentwicklung der Gesellschaft wird bereits die fachlich breitere Zusammensetzung des Verwaltungsrates vorbereitet.

Das Verwaltungsratsmitglied Martin Hinteregger hatte in diesem Zusammenhang sein Mandat bereits niedergelegt. Andreas Wegerich hat sein Mandat am heutigen Tage niedergelegt, um sich auf seine Haupttätigkeit zu konzentrieren und den geplanten strategischen Einstieg neuer Rohstoffpartner in die Organstruktur zu ermöglichen.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung danken Herrn Wegerich und Herrn Hinteregger ausdrücklich für ihre engagierte, konstruktive und vertrauensvolle Mitarbeit sowie ihren wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft.

Die Aktien der MERIDIANA Capital Markets SE (WKN A30U9U / ISIN DE000A30U9U8) werden an der Wiener Börse im Marktsegment Direct Market (Vienna MTF) gehandelt.

Über die MERIDIANA Capital Markets SE

Die MERIDIANA Capital Markets SE bietet innovative Lösungen für Unternehmen, die den Kapitalmarkt schnell und effizient erschließen möchten. Mit fundierter Expertise und einem internationalen Netzwerk begleitet sie ihre Kunden bei der Auswahl, Bewertung und strategischen Nutzung von Börsenmänteln.

Investor Relations Kontakt: Herr Peter Hufnagel Email: mail@meridiana-capital.com Telefon: +49 172 4410254

(Ende)

Aussender: MERIDIANA Capital Markets SE

Adresse: Johnsallee 30, 20148 Hamburg

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Peter Hufnagel

Tel.: +49 172 4410254

E-Mail: hufnagel@meridiana-capital.com

Website: www.meridiana-ventures.com

ISIN(s): DE000A30U9U8 (Aktie)

Börsen: Vienna MTF in Wien



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