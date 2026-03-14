Dogecoin kämpft um die 0,10-Dollar-Marke: Was das für den Meme-Coin-Sektor bedeutet

Der Meme-Coin-Sektor steht Mitte März 2026 unter besonderer Beobachtung. Dogecoin notiert bei rund 0,09 US-Dollar und hat damit in den vergangenen zwölf Monaten rund 44 Prozent an Wert verloren. Anfang März gelang kurzzeitig der Sprung über die psychologisch wichtige 0,10-Dollar-Marke, doch die Bullen konnten das Niveau nicht halten. Der Kurs fiel innerhalb weniger Stunden wieder zurück, was die anhaltende Schwäche des Sektors unterstreicht.

X Money als potenzieller Katalysator

Für kurzzeitige Aufregung sorgte die Beta-Einführung von X Money, dem Zahlungsdienst auf Elon Musks Plattform X. Die ersten Einladungen wurden Anfang März verteilt. Doch die anfängliche Euphorie verpuffte schnell, als bekannt wurde, dass der Dienst zunächst nur Fiat-Währungen unterstützt. Die Integration von Kryptowährungen ist bislang nicht bestätigt, was die Hoffnungen auf einen direkten Kursimpuls für DOGE dämpft.

Technische Lage: Alle Indikatoren im Verkaufsbereich

Die technische Analyse zeichnet ein klares Bild. Sämtliche zwölf Standard-Gleitenden-Durchschnitte signalisieren Verkauf. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,163 US-Dollar, weit über dem aktuellen Kurs. Der RSI steht bei 45, was auf eine neutrale bis leicht bärische Tendenz hindeutet. Der ADX-Wert von 15 zeigt einen schwachen, richtungslosen Trend ohne klare Dynamik in eine der beiden Richtungen.

Prognosemodelle gehen davon aus, dass DOGE bis Ende März die Marke von 0,107 US-Dollar erreichen könnte, sofern der breitere Kryptomarkt stabil bleibt. Optimistischere Analysten sehen im Falle einer Rückkehr des spekulativen Appetits mittelfristig Potenzial in Richtung 0,20 US-Dollar. Die Risiken bleiben jedoch erheblich.

Übrigens: Wer im Meme-Coin-Bereich nach Projekten sucht, die über reines Branding und Community-Dynamik hinausgehen und auf funktionale Infrastruktur setzen, findet bei Pepeto einen Ansatz, der sich grundlegend von bestehenden Meme-Coins unterscheidet.

Pepeto: Der strukturelle Gegenentwurf zu klassischen Meme-Coins

Im Gegensatz zu Dogecoin, dessen Wertentwicklung fast ausschließlich von spekulativer Nachfrage und Community-Stimmung abhängt, entwickelt Pepeto ein Ökosystem mit konkreten Einnahmequellen. Im Zentrum steht die Pepeto Exchange, eine vollständige Handelsplattform, auf der Meme-Coins zentral gelistet und gehandelt werden können. PepetoSwap fungiert als integrierter dezentraler Tauschmechanismus, der Token-Swaps auf Ethereum, BNB Chain und Solana ohne jegliche Handelsgebühr ausführt, was bei konventionellen DEX-Protokollen mit Gebühren zwischen 0,25 und 1 Prozent pro Transaktion einen spürbaren Unterschied darstellt. Die Pepeto Bridge ergänzt diese Architektur, indem sie Token-Transfers zwischen allen drei unterstützten Netzwerken in einem einzigen Schritt und ohne Transferkosten ermöglicht, wodurch die fragmentierte Liquidität, unter der der gesamte Meme-Coin-Sektor leidet, adressiert wird.

Ein weiterer Differenzierungsfaktor ist das KI-basierte Screening-System der Pepeto Exchange. Jeder Token durchläuft vor der Listung auf Pepeto eine automatisierte Prüfung, die Vertragsstrukturen auf versteckte Gebühren, gesperrte Liquidität und typische Betrugsmerkmale analysiert. Dies adressiert eines der größten Risiken im Meme-Coin-Handel, bei dem Anleger regelmäßig durch unseriöse Projekte erhebliche Verluste erleiden.

Hinter dem Pepeto Projekt steht ein Team, dessen Glaubwürdigkeit auf nachweisbaren Ergebnissen basiert. Der Mitgründer von Pepeto hat das ursprüngliche Pepe-Projekt auf eine Marktkapitalisierung von 7 Milliarden US-Dollar geführt. Ein ehemaliger Binance-Manager berät beim Aufbau der Pepeto Exchange. SolidProof hat sämtliche Pepeto Smart Contracts auditiert und bestätigt.

Im Pepeto Presale wurden trotz extremer Marktangst knapp 8 Millionen US-Dollar eingesammelt, wobei die letzte Pepeto Presale-Stufe vorzeitig ausverkauft war. Das kann als Indiz für informiertes Kapital gewertet werden, das sich unabhängig von der Gesamtmarktstimmung positioniert, wenngleich neue Projekte naturgemäß spekulativer einzuordnen sind.

Das ökonomische Modell von Pepeto unterscheidet sich fundamental von Dogecoin: Während DOGE keinen Mechanismus besitzt, der nachhaltige Nachfrage abseits von Spekulation erzeugt, generiert die Pepeto Exchange durch jede Transaktion reale Einnahmen, die anteilig und dauerhaft an die Wallets der Presale-Teilnehmer zurückfließen. Diese proportionale Umsatzbeteiligung erzeugt einen wiederkehrenden Cashflow unabhängig von Marktzyklen. Ergänzt wird dieser Anreiz durch fixe Preiserhöhungen in den einzelnen Pepeto Presale-Phasen, wodurch rechnerische Buchgewinne entstehen können.

Hier geht es direkt zur offiziellen Pepeto-Website

Jede grüne Kerze am Kryptomarkt erinnert daran, dass dieser Pepeto Einstieg existiert hat. Die nächste Preiserhöhung im Pepeto Presale rückt näher, und das bevorstehende Binance-Listing schließt das Presale-Fenster endgültig. Die Nachfrage deutet bereits Potenzial für den Pepeto Token an.

Hier geht es direkt zur offiziellen Pepeto-Website