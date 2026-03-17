Anzeige / Werbung

Die Bitcoin Analyse zeigt Mitte März 2026, dass die Diskussion um Quantencomputer als Bedrohung für Bitcoin deutlich übertrieben ist. Analyst Ben Sigman argumentiert, dass "alle falsch liegen", wenn sie die unmittelbare Bedrohung betonen. Nicht die Technologie selbst sei das Risiko, sondern die Angst davor, die kurzfristig Verkaufsdruck erzeuge. Bitcoin-Entwickler Pieter Wuille betonte, das eigentliche Risiko sei psychologischer Natur. Laut einer Peer-Review-Analyse von Smith-Miles et al. (2025) gebe es "wenig Anlass zu Optimismus", dass Quantencomputer kurzfristig reale Probleme lösen können. Für einen Angriff auf Bitcoin wären rund 20 Millionen physische Qubits nötig, aktuelle Maschinen haben 6.000. Die Bitcoin Analyse zeigt: Die Quanten-Angst ist ein Kaufsignal, kein Verkaufssignal. Bitcoin notiert bei rund 73.800 US-Dollar, ein Plus von 8 Prozent im März. Über 20.031 Whale-Wallets akkumulieren auf Rekordniveau. ETFs verzeichneten 700 Millionen US-Dollar Zuflüsse.

Bitcoin Analyse: Warum die Quanten-Angst ein antizyklisches Kaufsignal ist

In der Bitcoin Analyse gilt: Wenn Angstnarrative dominieren und gleichzeitig Wale akkumulieren, entsteht das asymmetrische Setup. Die Funding-Rates sind so negativ wie beim Boden 2022. Der Fear and Greed Index bei 15 hat in 80 Prozent der Fälle positive Folgerenditen geliefert. Ethereum arbeitet bereits an Quantensicherheit mit Buterins Roadmap. Die Quanten-Debatte belastet kurzfristig, aber die fundamentalen Daten zeigen: Akkumulation überwiegt Angst. Und wenn der bullische Zyklus beginnt, liefern nicht die Large Caps die größten prozentualen Renditen, sondern Infrastrukturprojekte mit niedrigerer Bewertung.

Bitcoin Analyse: Meme-Coin-Infrastruktur als der Trade jenseits der Quanten-Debatte

Die Quanten-Debatte ist ein Angst-Narrativ. Das Wachstums-Narrativ liegt im Meme-Coin-Sektor mit 100 Milliarden Handelsvolumen. Die Exchange bei Presale-Bewertung, die dieses Volumen gebührenfrei verarbeitet, bietet das Vielfache, das weder Quanten-Angst noch Bitcoin bei 1,33 Billionen liefern können.

Übrigens: Während die Quanten-Debatte Angst erzeugt und kurzfristigen Verkaufsdruck auslöst, fließt im Pepeto Presale Überzeugungskapital in die Exchange-Infrastruktur, die auf reales Handelsvolumen setzt, nicht auf theoretische Bedrohungen.

Pepeto: Überzeugungskapital jenseits der Quanten-Angst

Die Wallets im Pepeto Presale zeigen das Gegenteil von Panik: größere Positionen, die auf eine kalkulierte Bewertungslücke hindeuten. Die Pepeto Exchange wird als zentrale Handelsplattform für den Meme-Coin-Sektor aufgebaut. PepetoSwap eliminiert die 0,3 Prozent Gebühren auf Ethereum, BNB Chain und Solana vollständig. Die Pepeto Bridge verbindet alle drei Netzwerke gebührenfrei. Das KI-gestützte Screening analysiert jeden Token vor der Zulassung auf Honeypot-Logik, versteckte Mint-Funktionen und manipulierte Liquiditätspools.

Der Mitgründer von Pepeto hat das Pepe-Ökosystem auf 7 Milliarden US-Dollar geführt. Ein ehemaliger Binance-Manager bringt die operationale Erfahrung ein. SolidProof hat alle Pepeto Smart Contracts auditiert, ohne kritische Schwachstellen zu identifizieren.

Der Pepeto Presale hat knapp 8 Millionen US-Dollar eingesammelt. Uniswap bei 4 Milliarden, Raydium bei 500 Millionen, Jupiter bei über 1 Milliarde, Pepeto bei Bruchteilen davon. Die letzte Phase war vorzeitig ausverkauft. Die wachsende Nachfrage deutet auf zunehmendes Vertrauen in die Substanz hin.

Das ökonomische Modell erklärt die Überzeugung: Im Rahmen einer proportionalen Umsatzbeteiligung fließen die Handelseinnahmen der Pepeto Exchange anteilig und dauerhaft an die Pepeto Presale-Wallets zurück. Die Quanten-Angst ist ein psychologisches Risiko, kein technisches. Die Pepeto Exchange setzt auf reales Handelsvolumen, nicht auf theoretische Bedrohungen. Fixe Preiserhöhungen in den einzelnen Pepeto Presale-Phasen erzeugen rechnerische Buchgewinne für bestehende Investoren.

Hier geht es direkt zur offiziellen Pepeto-Website

Quantencomputer brauchen 20 Millionen Qubits, aktuelle Maschinen haben 6.000. Die Angst ist das Risiko, nicht die Technologie. Wale akkumulieren 270.000 BTC. Bitcoin bricht den Abwärtstrend. Wenn die Angstnarrative verblassen, liefern nicht die Billionen-Dollar-Assets die größten Renditen. Pepeto baut die Exchange-Infrastruktur bei Presale-Bewertung, vom Team hinter dem 7-Milliarden-Dollar-Pepe-Projekt. Die Wallets im Pepeto Presale investieren Überzeugungskapital. Die nächste Preiserhöhung steht kurz bevor.

($PEPETO Token-Vorverkauf - Quelle: pepeto.io )