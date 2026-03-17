Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 17 mars 2026) - Suncor Énergie (TSX: SU) (NYSE: SU) tiendra sa Journée des investisseurs 2026 le 31 mars 2026 à 7 h 30, HR (9 h 30, HE).

Lors de l'événement, l'équipe de leadership de la haute direction de Suncor mettra de l'avant les priorités à court terme et les perspectives stratégiques à long terme de l'entreprise.

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Suncor Énergie - la plus importante société énergétique intégrée du Canada

Les activités de Suncor couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique, incluant les activités d'exploitation minière et in situ des sables bitumineux, la valorisation, la production extracôtière, le raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, la commercialisation et les échanges commerciaux, ainsi que les réseaux de ventes au détail et de ventes en gros Petro-CanadaMC à l'échelle nationale - fournissant de l'énergie fiable qui alimente la croissance économique et répond aux besoins des clients partout au Canada et dans le monde. Grâce à un engagement inébranlable envers la sécurité, l'excellence opérationnelle et la rentabilité, Suncor est déterminée à atteindre un rendement parmi les meilleurs de l'industrie et à offrir une valeur à long terme aux actionnaires. Les actions ordinaires de Suncor (symbole: SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

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Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/288883

Source: Suncor Energy Inc.