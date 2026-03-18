Die Aktie von Heidelberger Druck legt einen Kurssprung hin, nachdem das Unternehmen angekündigt hat, in das Geschäft mit militärischen Drohnen einzusteigenHeidelberger Druckmaschinen hat einen strategisch bedeutenden Schritt in Richtung Verteidigungs- und Sicherheitstechnologie gemacht. Zusammen mit dem US-amerikanischen und israelisch geprägten Technologieanbieter Ondas Autonomous Systems (OAS) - einer Tochter der Ondas Holding Inc. - und über seine eigene Tochtergesellschaft HD Advanced Technologies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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