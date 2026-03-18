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Die XRP Prognose bewegt sich am 18. März 2026 im Spannungsfeld zwischen geopolitischer Volatilität durch den Iran-Konflikt und einer institutionellen Akkumulationsstruktur, die stärker ist als je zuvor. XRP notiert bei 1,47 US-Dollar, während Goldman Sachs weiter akkumuliert und die Federal Reserve heute den Zinsentscheid verkündet.

XRP Prognose: Iran-Konflikt, Ölpreise und warum der Fed-Entscheid den Krypto-Zyklus definiert

Die XRP Prognose wird kurzfristig von geopolitischen Faktoren bestimmt, die den gesamten Kryptomarkt beeinflussen. Der Iran-Konflikt hat die Ölpreise über 100 US-Dollar pro Barrel getrieben, wobei Brent-Crude laut Bloomberg unter 101 US-Dollar fiel, nachdem der Irak ein Pipeline-Abkommen mit Kurdistan unterzeichnete. Höhere Ölpreise komplizieren die Inflationsaussichten und schwächen die Argumente für schnelle Zinssenkungen. Laut QCP Capital aus Singapur haben die Märkte die Lockerungserwartungen bereits reduziert, was die Zinslandschaft weniger unterstützend für Krypto macht.

Die Fed wird den Leitzins voraussichtlich bei 3,5 bis 3,75 Prozent belassen, wobei der Fokus auf der Dot-Plot-Projektion und Powells Kommentaren liegt. XRP notiert bei 1,47 US-Dollar. Standard Chartered senkte das Jahresendziel von 8 auf 2,80 US-Dollar, was immer noch 90 Prozent Aufwärtspotenzial impliziert. Goldman Sachs akkumuliert aktiv. ETF-Zuflüsse erreichten 1,15 Milliarden US-Dollar. Bitcoin konsolidiert bei 72.483 US-Dollar, leicht im Minus, aber mit höheren Tiefs seit Februar. Der Fear-and-Greed-Index bei 15 signalisiert extreme Angst, während 20.031 Whale-Wallets auf Allzeithoch akkumulieren.

Die XRP Prognose profitiert langfristig vom institutionellen Rahmen. Doch die Volatilität, die der Iran-Konflikt und die Fed-Politik erzeugen, offenbart ein tieferes Problem im DeFi-Sektor: Jeder Volatilitätsschub treibt Handelsvolumen, und bei jedem Volumenanstieg werden die Sicherheitslücken im dezentralen Trading sichtbar, die 2025 rund 1,3 Milliarden US-Dollar an Verlusten verursachten.

XRP Prognose: Warum Volatilität die DeFi-Sicherheitslücke zum akutesten Problem des Marktes macht

Während die XRP Prognose auf institutionelle Adoption und ETF-Zuflüsse fokussiert, offenbart jeder Volatilitätsschub die systemische Schwäche der DeFi-Infrastruktur: Kein dezentraler Exchange bietet KI-gestützten Schutz gegen Honeypot-Tokens, Rug-Pulls, versteckte Mint-Funktionen und manipulierte Liquiditätspools. Bridge-Hacks, Smart-Contract-Exploits und Manipulationsangriffe kosteten den DeFi-Sektor 2025 rund 1,3 Milliarden US-Dollar. Der Meme-Coin-Sektor, der 2025 über 100 Milliarden US-Dollar an Volumen verarbeitete, ist besonders exponiert, weil neue Tokens täglich gelistet werden und Trader keine Möglichkeit haben, die Vertragslogik vor dem Kauf automatisiert prüfen zu lassen.

Während der breite Markt den Fed-Entscheid und die XRP Prognose verarbeitet, fließt Kapital in die Infrastruktur, die diese Sicherheitslücke schließt:

Pepeto: Die Exchange mit KI-Verifizierung, die die systemische DeFi-Sicherheitslücke adressiert

Pepeto ist ein Ethereum-basiertes Infrastrukturprojekt, das die Exchange mit integriertem KI-Manipulationsschutz aufbaut, die der DeFi-Sektor bislang nicht hat. In einem Artikel über die XRP Prognose und die geopolitische Volatilität ist Pepeto deshalb relevant, weil jeder Volumenanstieg die Sicherheitslücken im dezentralen Trading offenlegt, die 2025 rund 1,3 Milliarden US-Dollar an Verlusten verursachten, und kein bestehender DEX einen automatisierten Schutzmechanismus bietet, der manipulative Token identifiziert, bevor Kapital eingesetzt wird. Die Pepeto Exchange integriert diese Schutzschicht nativ: Jeder Token durchläuft das KI-gestützte Screening auf vier Bedrohungstypen, bevor er auf der Plattform zugelassen wird.

Das System scannt auf Honeypot-Logik, die den Verkauf nach dem Kauf blockiert. Auf versteckte Mint-Funktionen, die das Angebot nach dem Launch unbegrenzt erweitern. Auf Rug-Pull-Signaturen, die koordinierte Liquiditätsentnahmen ermöglichen. Und auf manipulierte Liquiditätspools, die den Preis künstlich aufblähen. PepetoSwap verarbeitet Trades auf Ethereum, BNB Chain und Solana ohne die Gebühren von Uniswap (0,3 Prozent) und PancakeSwap (0,25 Prozent). Die Pepeto Bridge verbindet die drei Chains ohne Transferkosten und mit KI-Verifizierung jeder Transaktion. Für Anleger, die laut der Strategy&-Studie Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit als erstes Kriterium bei der Plattformwahl nennen, schließt diese Architektur die Lücke, die kein bestehender DEX adressiert.

SolidProof hat sämtliche Smart Contracts auditiert und keine kritischen Schwachstellen identifiziert, ein Prüfsiegel, das im deutschen Markt als Vertrauenssignal dient, vergleichbar einer TÜV-Zertifizierung. Die vollständigen Audit-Ergebnisse und die Protokollspezifikation sind auf pepeto.io öffentlich dokumentiert. Der Gründer hat das Pepe-Ökosystem auf 11 Milliarden US-Dollar geführt, was den stärksten nachweisbaren Track-Record im gesamten Frühphasen-Segment darstellt. Ein ehemaliger Binance-Manager berät die Exchange-Architektur. Über 8,1 Millionen US-Dollar sind in die Gründungsphase geflossen, wobei die Wallet-Positionen auf informiertes Kapital hindeuten, das die Bewertungslücke zwischen einer geprüften Exchange und den Milliardenbewertungen bestehender DEX-Plattformen kalkuliert hat. Die wachsende Nachfrage deutet auf zunehmendes Vertrauen in die Substanz hin.

Die proportionale Umsatzbeteiligung verbindet jede Transaktion auf der Exchange dauerhaft mit den Gründungswallets. Ethereum-Gasgebühren kosten Trader 5 bis 50 US-Dollar pro Swap. Bridge-Exploits verursachten 1,3 Milliarden an Verlusten. Kein DEX bietet KI-gestützten Manipulationsschutz. Pepeto adressiert alle drei Probleme bei einer Bewertung, die Größenordnungen unter Uniswap (4 Milliarden), Raydium (500 Millionen) und Jupiter (über 1 Milliarde) liegt. Fixe Preiserhöhungen in den Phasen erzeugen rechnerische Buchgewinne. Das Listing schließt das Fenster permanent.

Die vollständige Protokolldokumentation und das SolidProof-Audit sind auf pepeto.io einsehbar

Die XRP Prognose zeigt Goldman Sachs als Käufer, Standard Chartered bei 2,80 US-Dollar, und den Iran-Konflikt als Volatilitätstreiber. Bitcoin konsolidiert bei 72.483 US-Dollar vor dem Fed-Entscheid. Die bullische Struktur bleibt intakt. Doch jeder Volumenanstieg legt die 1,3-Milliarden-Dollar-Sicherheitslücke im DeFi-Sektor offen, die kein bestehender DEX schließt. Pepeto baut die Exchange mit KI-Verifizierung, die dieses Problem adressiert, vom Gründer hinter dem 11-Milliarden-Dollar-Pepe-Projekt. Audit, Protokollspezifikation und Frühphase sind auf pepeto.io dokumentiert, sodass erfahrene Anleger die Substanz selbst verifizieren können.

($PEPETO Token-Vorverkauf - Quelle: pepeto.io )