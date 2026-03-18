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Der XRP-Kurs erholt sich Mitte März 2026 auf 1,47 US-Dollar, während Standard Chartered das Kursziel von 8,00 auf 2,80 US-Dollar gesenkt hat, was immer noch rund 90 Prozent Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau impliziert. Bitcoin notiert bei 72.483 US-Dollar, ein Minus von rund 1.200 US-Dollar am heutigen Tag, hält aber die bullische Struktur mit einem Anstieg von 20 Prozent seit dem Februar-Tief.

XRP Prognose: Standard Chartered senkt von 8 auf 2,80 Dollar und was die Korrektur für den Altcoin-Markt bedeutet

Die XRP Prognose hat sich im Februar 2026 grundlegend verändert. Geoffrey Kendrick, Leiter der Digital-Assets-Forschung bei Standard Chartered, senkte das Jahresendziel von 8,00 auf 2,80 US-Dollar, die stärkste prozentuale Kürzung unter allen Krypto-Prognosen der Bank. Gleichzeitig wurde das Bitcoin-Ziel von 150.000 auf 100.000 US-Dollar reduziert, das Ethereum-Ziel von 7.500 auf 4.000 US-Dollar. Der Grund liegt in schwächerer Risikobereitschaft und Verkaufsdruck durch ETF-Abflüsse, wie Kendrick in einer Research-Note erläuterte. XRP fiel im Februar auf 1,16 US-Dollar, bevor eine Erholung auf das aktuelle Niveau von 1,47 US-Dollar einsetzte, ein Rückgang von 60 Prozent seit dem Hoch bei 3,65 US-Dollar im Juli 2025.

Die XRP Prognose zeigt dabei ein strukturelles Problem, das über die Kurskorrektur hinausgeht. XRP verarbeitet laut CoinMarketCap 2,7 Millionen tägliche Transaktionen, AMM-Pools erreichten 27.000, und Ripple akquirierte für 2,4 Milliarden US-Dollar Infrastruktur. Doch der DeFi-Gesamtwert auf der Chain beträgt nur 47 Millionen US-Dollar bei einer Marktkapitalisierung von 85 Milliarden. Das Netzwerk ist beschäftigt, aber der Token profitiert kaum, weil XRP als Bridge-Währung für Sekunden genutzt und wieder freigegeben wird, ohne dauerhafte Nachfrage zu erzeugen. Standard Chartereds langfristiges Ziel für 2030 bleibt bei 500.000 US-Dollar für Bitcoin, was zeigt, dass die Makro-These intakt ist, aber kurzfristig weitere Rückgänge möglich sind, bevor sich die Bedingungen verbessern, möglicherweise im Mai, wenn die Fed den Kurs ändert.

Bitcoin konsolidiert bei 72.483 US-Dollar am heutigen Handelstag und notiert unterhalb des 74.000-Dollar-Widerstands. Die Fed tagt heute und wird voraussichtlich den Leitzins bei 3,5 bis 3,75 Prozent belassen. Der Fear-and-Greed-Index liegt bei 15, was extreme Angst signalisiert, doch über 20.031 Whale-Wallets akkumulieren auf Allzeithoch. Der Markt ist leicht im Minus, aber die bullische Struktur bleibt intakt: Jeder Rücksetzer seit Februar hat höhere Tiefs gebildet. Die XRP Prognose profitiert langfristig vom institutionellen Rahmen, doch die zentrale Frage lautet nicht, ob XRP steigt, sondern ob der Token das Handelsvolumen auf dem eigenen Netzwerk in direkte Einnahmen für Halter umwandeln kann.

XRP Prognose: Warum 2,7 Millionen tägliche Transaktionen keinen Wert für XRP-Halter erzeugen

Die XRP Prognose von Standard Chartered zielt auf 2,80 US-Dollar bis Jahresende. Selbst wenn dieses Ziel erreicht wird, bedeutet es ein solides 2x vom aktuellen Niveau. Doch die Frage, die erfahrene Anleger stellen, geht tiefer: Generiert der Token selbst Wert für seine Halter? XRP verarbeitet 2,7 Millionen tägliche Zahlungen, aber die Bridge-Währungs-Mechanik bedeutet, dass der Token für Sekunden genutzt und sofort wieder freigegeben wird. Goldman Sachs akkumuliert, ETF-Zuflüsse erreichten 1,15 Milliarden US-Dollar, und die DTCC hat XRP in die Settlement-Infrastruktur der Wall Street aufgenommen. Dennoch liegt der DeFi-Gesamtwert bei nur 47 Millionen auf einer Chain mit 85 Milliarden Marktkapitalisierung.

Das offenbart eine strukturelle Lücke: Ein Token kann auf einer hochbewerteten Chain sitzen und trotzdem keinen direkten Wert für seine Halter generieren, wenn kein einzelner Trade Einnahmen an die Wallets zurückführt. Ethereum hat dasselbe Problem in anderer Form: 7,5 Billionen US-Dollar Quartalsvolumen, aber ETH-Halter profitieren nur indirekt über Staking, während Gasgebühren von 5 bis 50 US-Dollar pro Swap die Meme-Coin-Trader belasten. Die Infrastruktur, die beide Probleme gleichzeitig löst, gebührenfreies Trading mit direkter Umsatzbeteiligung an den Haltern, existiert bislang nicht im Markt.

Übrigens: Während die XRP Prognose zeigt, dass selbst 2,7 Millionen tägliche Transaktionen keinen direkten Wert für Halter erzeugen, richtet sich der Blick informierter Anleger auf die Infrastruktur, die genau dieses Problem löst:

Pepeto: Die Exchange, die das Revenue-Problem löst, an dem XRP und Ethereum scheitern

Pepeto ist ein Ethereum-basiertes Infrastrukturprojekt, das die Exchange aufbaut, die dem Meme-Coin-Sektor bislang fehlt. In einem Artikel über die XRP Prognose ist Pepeto deshalb relevant, weil es genau das Problem adressiert, das die XRP-Analyse offenlegt: XRP verarbeitet Millionen Transaktionen, aber kein einziger Trade generiert direkte Einnahmen für die Halter. Ethereum verarbeitet Billionen an Volumen, aber Gasgebühren von 5 bis 50 US-Dollar pro Swap fressen die Renditen im Meme-Coin-Handel auf. Die Pepeto Exchange eliminiert beide Probleme, indem sie gebührenfreies Trading auf Ethereum, BNB Chain und Solana mit einer direkten Umsatzbeteiligung verbindet, bei der jeder Swap auf der Plattform anteilige Einnahmen an die Presale-Wallets zurückführt.

Konkret verarbeitet PepetoSwap Token-Tauschvorgänge ohne die 0,3 Prozent Gebühren, die Uniswap pro Swap erhebt, und ohne die 0,25 Prozent von PancakeSwap. Die Pepeto Bridge verbindet die drei volumenstärksten Chains ohne Transferkosten, wodurch die fragmentierte Liquidität eliminiert wird, die Trader zwingt, zwischen separaten Netzwerken hin und her zu transferieren, in einem Markt, in dem Bridge-Hacks 2025 rund 1,3 Milliarden US-Dollar an Verlusten verursachten. Das KI-gestützte Screening evaluiert jeden Token vor der Zulassung auf Honeypot-Logik, versteckte Mint-Funktionen, manipulierte Liquiditätspools und koordinierte Dump-Muster. Während XRP-Halter auf einer 85-Milliarden-Dollar-Bewertung sitzen und das Netzwerk 2,7 Millionen tägliche Transaktionen verarbeitet, ohne dass ein einziger Trade direkte Einnahmen generiert, verbindet die Pepeto-Architektur jede Transaktion strukturell mit den Wallets, die im Presale positioniert sind.

Hinter dieser Infrastruktur steht der Gründer, der das Pepe-Ökosystem auf eine Bewertung von 11 Milliarden US-Dollar geführt hat, was im Presale-Segment den stärksten nachweisbaren Track-Record darstellt. Ein ehemaliger Binance-Manager berät die Exchange-Architektur und das bevorstehende Listing. SolidProof hat sämtliche Smart Contracts auditiert und keine kritischen Schwachstellen identifiziert, ein Prüfsiegel, das im deutschen Markt ähnlich wie eine TÜV-Zertifizierung als Vertrauenssignal wirkt. Der Pepeto Presale hat über 8,1 Millionen US-Dollar eingesammelt, wobei die jüngste Phase in Rekordzeit ausverkauft war und keine zusätzliche Allokation nachgelegt wurde. Die Wallet-Einträge zeigen nicht die typischen 50-Dollar-Retail-Positionen, sondern Beträge, die auf Anleger hindeuten, die den Abstand zwischen der Presale-Bewertung und dem Marktwert vergleichbarer DEX-Plattformen kalkuliert haben. Die wachsende Nachfrage deutet auf zunehmendes Vertrauen in die Substanz hin.

Im Rahmen einer proportionalen Umsatzbeteiligung generiert jeder Swap auf der Exchange anteilige Einnahmen, die dauerhaft an die Presale-Wallets zurückfließen, das strukturelle Gegenstück zur Bridge-Währungs-Mechanik bei XRP, wo der Token für Sekunden genutzt und wieder freigegeben wird, ohne Wert für den Halter zu erzeugen. Uniswap wird bei 4 Milliarden US-Dollar bewertet, Raydium bei 500 Millionen, Jupiter bei über 1 Milliarde. Pepeto baut eine Exchange für denselben Markt bei einer Bewertung, die Größenordnungen darunter liegt. 4 Milliarden Tokens wurden verbrannt. Fixe Preiserhöhungen in den einzelnen Presale-Phasen erzeugen rechnerische Buchgewinne für bestehende Investoren. Das Listing schließt das Fenster permanent.

Hier geht es direkt zur offiziellen Pepeto-Website

Die XRP Prognose zeigt eine Erholung auf 1,47 US-Dollar und Standard Chartereds reduziertes Ziel von 2,80, was rund 90 Prozent Aufwärtspotenzial impliziert. Bitcoin konsolidiert bei 72.483 US-Dollar, leicht im Minus, aber die bullische Struktur mit höheren Tiefs seit Februar bleibt intakt. 20.031 Whale-Wallets akkumulieren auf Rekordniveau. Die XRP-Analyse offenbart ein Infrastrukturproblem: 2,7 Millionen tägliche Transaktionen, die keinen direkten Wert für Halter generieren. Pepeto baut die Exchange, die dieses Problem mit gebührenfreiem Trading und direkter Umsatzbeteiligung löst, bei Presale-Bewertung, vom Gründer hinter dem 11-Milliarden-Dollar-Pepe-Projekt. Die Wallets im Presale investieren Überzeugungskapital. Die nächste Preiserhöhung steht bevor.

($PEPETO Token-Vorverkauf - Quelle: pepeto.io )