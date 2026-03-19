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Kulmbacher Brauerei AG: Jahresabschluss 2025 der Kulmbacher Gruppe



19.03.2026 / 14:49 CET/CEST

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Jahresabschluss 2025 der Kulmbacher Gruppe



Der deutsche Biermarkt setzte seinen strukturellen Rückgang 2025 mit dem stärksten Absatzminus seit Beginn der Erhebungen fort. Neben der demografischen Entwicklung wirkte sich zusätzlich eine spürbare Konsumzurückhaltung auf den Bierabsatz aus. Insgesamt sank der Gesamtbierabsatz um rund 5,0 Mio. hl bzw. 6,0 Prozent auf 77,7 Mio. hl.

Alkoholfreie Biere entwickeln sich dagegen weiter dynamisch: Sie sind im Gesamtbierabsatz nicht enthalten und überschritten 2025 erstmals einen Marktanteil von über 10 Prozent.

Der Markt für alkoholfreie Getränke verzeichnete ein moderates Wachstum: Der Absatz von Mineralwasser, Heilwasser und Erfrischungsgetränken stieg nach vorläufigen Daten auf 13,2 Mrd. Liter (Vorjahr: 13,0 Mrd. Liter).



Im erneut rückläufigen Getränkemarkt konnte die Kulmbacher Gruppe im Geschäftsjahr 2025 ihre Marktposition behaupten und erzielte ein Gesamtabsatzvolumen von 3.594 Tsd. hl (ohne Lohnfertigung). Das entspricht einer Veränderung von -1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr (3.640 Thl).

Im Segment Bier setzte die Kulmbacher Gruppe ihren Kurs der überdurchschnittlichen Absatzentwicklung fort. Aufgrund der starken Wachstumsmarken, insbesondere Mönchshof und Keiler sowie die in Nordbayern stark verwurzelte Marke Kulmbacher, verringerte sich der Bierabsatz der Kulmbacher Gruppe - bereinigt um Lohnfertigungsmengen - lediglich um 2,4 Prozent und entwickelte sich damit deutlich besser als der Gesamtmarkt der Brauereien in Deutschland. Zusätzlich entwickelte sich die Mineralwasser- und Erfrischungsgetränkemarke Bad Brambacher mit einem Absatzwachstum von 4,1 Prozent weiterhin positiv.



Die Kulmbacher Gruppe erzielte 2025 ein operatives Ergebnis (EBIT bereinigt um Sondereffekte), das über dem Vorjahr lag. Trotz eines leicht rückläufigen Umsatzes von 0,1 Prozent auf 290,6 Mio. € entwickelte sich das operative Geschäft stabil und zeigte eine robuste Ergebnisentwicklung. Das bereinigte EBIT belief sich auf 13,2 Mio. € und lag damit klar im Zielkorridor. Die Ergebnisentwicklung 2025 wurde durch zahlungsunwirksame Sondereinflüsse von insgesamt 4,7 Mio. € beeinflusst, die das ausgewiesene EBIT (8,5 Mio. €) minderten, jedoch keinen negativen Effekt auf den Free Cashflow hatten. Dieser lag mit 18,8 Mio. € über der Prognose und nur leicht unter dem Vorjahreswert.



Zu den Sondereffekten zählen die Wertminderung von Vermögenswerten im Segment Einzelhandel in Folge der anhaltend anspruchsvollen Marktsituation, insbesondere der intensive Wettbewerb mit großen Lebensmittelhandelsketten sowie der deutliche Rückgang beim Bierkonsum. Zusätzlich entstanden Restrukturierungskosten aus der Schließung eines Logistikstandortes und der anstehenden Schließung eines Brauereistandortes.



Mit einem bereinigten EBIT über Vorjahr, einem starken Free Cashflow und klar definierten Strukturmaßnahmen ist die Kulmbacher Gruppe im herausfordernden Marktumfeld zukunftsorientiert und ergebnisstabil aufgestellt.



Für die Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft ergibt sich ein nach handelsrechtlichen Vorschriften ausgewiesener, für die Gewinnverwendung maßgeblicher Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 2.079.860,02 €. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung 2026 vorschlagen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 wie folgt zu verwenden: Zahlung einer Dividende von 2.016.000,00 € (0,60 € je dividendenberechtigter Stückaktie) und Vortrag des verbleibenden Betrags von 63.860,02 € auf neue Rechnung.



Mitteilende Person:

Christoph Ahlborn, Vorstandssprecher





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