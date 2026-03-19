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Korrektur der Veröffentlichung vom 19.03.2026, 15:15 Uhr CET/CEST - MEDICLIN lädt zur virtuellen Bilanzpressekonferenz 2026 ein



19.03.2026 / 15:24 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG





Bilanzpressekonferenz

MEDICLIN lädt zur virtuellen Bilanzpressekonferenz 2026 ein



Offenburg, 19. März 2026 - Die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN 659 510) lädt zur virtuellen Bilanzpressekonferenz 2026 ein. Diese wird am

Freitag, den 27. März 2026 um 11.00 Uhr (MEZ) stattfinden.



Der Vorstand der MEDICLIN wird im Rahmen eines Webcast über das Geschäftsjahr 2025, die aktuellen Entwicklungen bei MEDICLIN sowie über den Ausblick 2026 berichten.



Im Anschluss an die Präsentation des Vorstands, haben Sie die Möglichkeit Fragen zu stellen. Die Präsentation wird in deutscher Sprache gehalten.



Um an der Bilanzpressekonferenz teilzunehmen, bitten wir Sie um eine Registrierung unter nachfolgendem Link:



MEDICLIN Analysten- und Bilanzpressekonferenz 2026.



Anschließend bekommen Sie den Link zum Webcast und die Einwahldaten für die telefonische Zuschaltung übermittelt. Bitte beachten Sie, dass der Webcast zwar eine Tonübertragung an Sie über Ihren Internetbrowser bereitstellt, Ihre aktive Teilnahme um Fragen zu stellen jedoch eine telefonische Einwahl ihrerseits erfordert.



Bitte wählen Sie sich bereits 10 Minuten vor Beginn der Veranstaltung ein.



Nach der Bilanzpressekonferenz wird die Aufzeichnung (ohne die Q&A-Session) zeitnah auf der Website MEDICLINs verfügbar sein.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.









KONTAKT

Leitung Investor Relations und Nachhaltigkeit

Ender Gülcan | T. +49 781488326 | ender.guelcan@mediclin.de

MEDICLIN AG | Okenstraße 27 | 77625 Offenburg



Die MEDICLIN Aktiengesellschaft zählt zu den großen Gesundheitsdienstleistern in Deutschland mit einem klaren Fokus auf die medizinische Rehabilitation. Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 31 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN beschäftigt rund 9.900 Mitarbeitende. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärztliches und therapeutisches Personal sowie Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf. MEDICLIN ist ein Unternehmen der ASKLEPIOS Gruppe. www.mediclin.de





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