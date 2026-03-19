XRP Kurs: XRP Kurs-Prognose zielt auf 10 Dollar und der Kryptomarkt steuert auf 10 Billionen, während Pepeto Binance-Listing-Update in finaler Phase bestätigt

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Der XRP Kurs notiert am 20. März 2026 bei 1,47 US-Dollar. Pepeto gibt ein Update zum Exchange-Listing: Die Binance-Gespräche haben die letzten Schritte erreicht und der Launch ist näher als je zuvor. Die Investorenzahl hat sich in diesem Monat verdoppelt, der Vorverkauf ist zu über 70 Prozent gefüllt, und Fake-Tokens, die den Markennamen imitieren, erscheinen täglich auf dezentralen Börsen. Das Muster sieht identisch aus wie bei Dogecoin in den Wochen vor der Explosion.

XRP Kurs: Warum Standard Chartered den XRP Kurs langfristig bei 10 Dollar sieht und der Kryptomarkt auf 10 Billionen zusteuert

Der XRP Kurs steht nach der historischen Rohstoff-Klassifizierung durch SEC und CFTC am 17. März im Fokus institutioneller Anleger. Die Einstufung beendet vier Jahre Unsicherheit und stellt XRP auf dieselbe regulatorische Ebene wie Bitcoin und Ethereum. XRP-ETFs haben kumulative Zuflüsse von 1,44 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Die SEC prüft die letzten ETF-Anträge mit Frist bis zum 27. März. Der CLARITY Act passierte das Repräsentantenhaus und der Senats-Bankenausschuss plant die Abstimmung im April.

Standard Chartered hält ein langfristiges XRP-Kursziel von 10 US-Dollar und projiziert den Kryptomarkt auf 10 Billionen in diesem Jahr laut Reuters. Kurzfristig sind 5 US-Dollar realistisch. Beim aktuellen XRP Kurs von 1,47 ist das ein 2x bis 3x. Solide für einen Large-Cap. Aber selbst bei 10 US-Dollar liefert der XRP Kurs ein 4x. Guter Trade. Aber kein Portfoliotransformer.

Goldman Sachs verschob die Zinssenkung auf September 2026. Die Fed beließ die Zinsen bei 3,5 bis 3,75 Prozent und hob die Inflationsprognose auf 2,7 Prozent an. Der Bitcoin Kurs steht bei 70.150 US-Dollar. Fear-and-Greed bei 26. Bitcoin-Wale akkumulierten 91.000 BTC in 90 Tagen. Exchange-Reserven fielen auf 5,88 Prozent, den niedrigsten Stand seit 2017. Der gesamte Markt korrigiert. Aber die On-Chain-Daten zeigen das Gegenteil von Panik: Die größte Akkumulationsphase seit dem FTX-Zusammenbruch. Informiertes Kapital positioniert sich jetzt, nicht in Monaten. Erfahrene Investoren folgen dem gleichen Spielplan in jedem Zyklus: Large-Caps für Stabilität halten, dann den besten frühen Einstieg hinzufügen.

XRP Kurs: Warum die Renditen aus dem XRP Kurs allein nicht reichen und wo das Wal-Kapital parallel positioniert

Der XRP Kurs bei 2,80 laut Standard Chartereds konservativem Ziel ist ein 1,9x. Bei 5 US-Dollar ein 3,4x. Bei 10 US-Dollar braucht der XRP Kurs eine Marktkapitalisierung von 609 Milliarden, die jeder Analyst frühestens 2029 bis 2030 erwartet. Das sind reale Renditen über lange Zeiträume. Aber die Portfolios, die in jedem Zyklus die größten Gewinne erzielten, hielten neben Large-Caps die Frühphasen-Infrastruktur, die das explodierende Volumen verarbeitete. Die On-Chain-Daten zeigen, dass genau diese Rotation jetzt stattfindet: Wale akkumulieren Bitcoin für das Makro-Fundament und rotieren parallel in Frühphasen-Exchange-Infrastruktur.

Die SEC und CFTC klassifizierten auch Dogecoin und Shiba Inu als Rohstoffe. Das bedeutet: Der gesamte Meme-Coin-Sektor erhält regulatorische Klarheit. Mehr Klarheit zieht mehr Kapital an. Mehr Kapital erzeugt mehr Volumen. Und der XRP Kurs allein fängt dieses Volumen nicht ab, weil XRP als Bridge-Währung für Sekunden genutzt und sofort freigegeben wird. Die Frage ist, welche Infrastruktur das steigende Meme-Coin-Volumen verarbeitet.

XRP Kurs: Pepeto baut die Exchange von Grund auf für das Volumen, das dieser Markt erzeugt, und das Binance-Listing hat die finalen Schritte erreicht

Pepeto baut nicht einen weiteren Token. Es baut eine komplett neue Krypto-Exchange von Grund auf, geleitet von der Person, die den originalen Pepe auf 11 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung brachte, unterstützt von einem Team, das einen ehemaligen Binance-Manager in seinen Reihen bestätigt hat. Gebührenfreies Trading eliminiert Gaskosten bei jedem Swap. Eine Cross-Chain-Bridge bewegt Tokens zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana sofort und ohne Kosten. KI-gestütztes Screening prüft jeden Vertrag, bevor er die Listingfläche erreicht. SolidProof hat jeden Smart Contract verifiziert, bevor der Vorverkauf öffnete.

Der Kryptomarkt steuert auf 10 Billionen, und der größte Teil dieses Volumens hat immer noch keinen effizienten Handelsplatz. Die Pepeto Exchange ist genau dafür gebaut. Das Binance-Listing hat die finalen Schritte erreicht. 8,18 Millionen US-Dollar eingesammelt während eines Fear-Zyklus beweisen, dass der Markt das Potenzial bereits sieht.

Was Pepeto wirklich unterscheidet, ist was passiert, wenn diese Infrastruktur auf Meme-Coin-Viralität trifft. Das Projekt ist noch nicht gelistet, und Communities weltweit behandeln es als den nächsten großen Launch. Proportionales Revenue-Sharing gibt Haltern einen permanenten Anteil an jedem Trade. DOGE erreichte 90 Milliarden mit null Produkten. SHIB erreichte 40 Milliarden mit einem Meme. Pepeto hat eine vollständige Exchange, ein SolidProof-Audit, ein bestätigtes Binance-Listing, und steht immer noch bei sechs Nullen.

Weitere Informationen zum Projekt und zum Binance-Listing-Update sind auf pepeto.io verfügbar

Der Markt geht klar nach oben. Die XRP-Kurs-Prognose beweist, dass Large-Caps allein nicht reichen, weil selbst ein 4x beim XRP Kurs nicht mit dem vergleichbar ist, was der richtige frühe Einstieg liefert. Pepeto hat die Ungewissheit mit Fakten beseitigt: abgeschlossenes Audit, Wal-Beteiligung, und ein Binance-Listing in den letzten Schritten. Die Pepeto-Website nimmt noch Einträge an, aber die Phasen füllen sich jede Woche schneller, und dieser Preis verschwindet in dem Moment, in dem das Listing live geht.