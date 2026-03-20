Berichtigung der Veröffentlichung vom 20. Mar 2026/ 09:15 CET/CEST - Deutsche Lufthansa AG: Herr Carsten Spohr, Kauf

Korrektur einer Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,

20. Mar 2026 / 12:22 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel Herr Vorname Carsten Nachname Spohr

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Vorstand

b) Berichtigung

Berichtigung - Angabe der Währung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Lufthansa AG

b) LEI

529900PH63HYJ86ASW55

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

Art Aktie ISIN DE0008232125

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 7,52 EUR 75.200,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 7,52 EUR 75.200,00 EUR

e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

19.03.2026

f) Ort des Geschäfts

Xetra, XETR

Ende der Mitteilung

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