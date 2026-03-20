XRP Kurs: XRP Kurs-Prognose zeigt 5 Dollar für 2026 und Pepeto meldet Binance-Listing in finaler Phase, während die Investorenzahl sich verdoppelt

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Der XRP Kurs steht am 20. März 2026 bei 1,47 US-Dollar. Pepeto gibt bekannt, dass die Binance-Listing-Gespräche in der finalen Phase sind und das Team das Listing bestätigt, sobald die Exchange bereit ist. Der Vorverkauf erreicht neue Rekorde. Die Investorenzahl hat sich in diesem Monat verdoppelt. Das Team teilt alles offen, in einer Transparenz, die kein Projekt auf dieser Stufe zuvor gezeigt hat. Die Viralität entspricht dem, was Dogecoin umgab, bevor es abhob. Die XRP-Kurs-Prognose ist zwischen 5 Dollar in diesem Jahr und 10 Dollar im nächsten Zyklus gespalten.

XRP Kurs: Benzinga sieht den XRP Kurs bei 5 Dollar und 24/7 Wall Street platziert 10 Dollar im Fenster 2029 bis 2030

Pepetos Team schließt die Binance-Listing-Gespräche ab, während Investoren weiter dem Vorverkauf beitreten. Ein großer Zyklus formt sich. Benzinga sieht den XRP Kurs bei 5 Dollar auf wachsender Adoption. XS.com sagt, 10 Dollar sind möglich, wenn Institutionen schnell handeln. Aber 24/7 Wall Street platziert den XRP Kurs bei 10 Dollar im Fenster 2029 bis 2030. Also sind 5 Dollar das realistische Ziel für dieses Jahr, ein 3x vom aktuellen XRP Kurs. Solide für einen Large-Cap, aber unmöglich zu ignorieren, dass der richtige frühe Einstieg während eines Fensters wie diesem liefert, was Large-Caps nicht können.

Die Fed beließ am 18. März die Zinsen bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Trump forderte eine Notfall-Zinssenkung und Powell widersetzte sich. Die Dot-Plot-Projektion zeigt eine Senkung 2026 und eine 2027. Die Inflationsprognose stieg auf 2,7 Prozent. Der Iran-Konflikt trieb Öl auf 100 Dollar. Der Bitcoin Kurs steht bei 70.150 US-Dollar nach einem 5-Prozent-Rückgang post-Fed. Fear-and-Greed bei 26. Exchange-Reserven auf Sieben-Jahres-Tief. Bitcoin-Wale akkumulierten 91.000 BTC in 90 Tagen. Die SEC und CFTC klassifizierten 16 Assets als Rohstoffe. Der CLARITY Act passierte das Repräsentantenhaus. Ethereum bei 2.100, Cardano bei 0,265, Solana bei 93. Die Korrektur komprimiert. Aber historisch zeigt jeder Zyklus: Die Einstiege während der Angst sind die, die am meisten belohnen.

Das ist, was die besten Händler immer tun. Sie halten XRP für Wachstum, finden aber auch den stärksten frühen Einstieg, weil der das Portfolio auf ein ganz anderes Niveau hebt. Elon Musk bestätigte X Money für April mit 600 Millionen Nutzern. Tesla hält 11.000 Bitcoin, SpaceX 8.000. Der gesamte Meme-Coin-Sektor erhielt regulatorische Klarheit durch die SEC/CFTC-Klassifizierung. Ethereum bei 2.100, Cardano bei 0,265, Solana bei 93. Die Korrektur trifft jeden Sektor. Aber die On-Chain-Daten zeigen die aggressivste Akkumulation seit dem FTX-Zusammenbruch. Langzeithalter verkaufen nicht. Die größte Wal-Adresse kaufte 2.656 BTC für 191 Millionen in acht Tagen. Die Dot-Plot-Projektion zeigt eine Zinssenkung 2026. Die Inflationsprognose stieg auf 2,7 Prozent. Der Iran-Konflikt trieb Öl auf 100 Dollar. Bitcoin fiel nach 7 von 8 Fed-Sitzungen 2025, erholte sich aber innerhalb von 48 Stunden. Der XRP Kurs bei 5 Dollar liefert 3x. Aber der richtige Frühphasen-Einstieg während dieses Fensters liefert Multiplikatoren, die der XRP Kurs bei dieser Bewertung nicht mehr produzieren kann.

XRP Kurs: Pepeto Exchange bringt den gesamten Markt zum Reden und das Binance-Listing nähert sich

Die Person hinter Pepeto brachte den originalen Pepe auf 11 Milliarden, und ein ehemaliger Binance-Manager trat dem Team bei, um die Exchange richtig zu bauen. Das Ziel: die Probleme lösen, die Ethereum-Trading frustrierend machen. Gasgebühren eliminiert mit gebührenfreiem Trading. Langsames Bridging eliminiert mit einer kostenlosen Bridge über Ethereum, BNB Chain und Solana. Riskante Verträge eliminiert mit KI-Screening, das jeden Token prüft, bevor er gelistet wird. SolidProof hat jeden Code verifiziert.

($PEPETO Token-Vorverkauf - Quelle: pepeto.io )

Was Pepeto von allem in den Schlagzeilen unterscheidet: Das Team baute echte Exchange-Tools und kombinierte sie mit Meme-Energie, derselben Art, die Tokens auf Milliardenniveau brachte. Die XRP-Kurs-Prognose zieht Aufmerksamkeit, weil XRP seinen Platz verdient hat. Aber Pepeto baut die Art von Community-Buzz, für die XRP Jahre brauchte. Sobald das Listing live geht, verwandelt sich die Aufmerksamkeit in Handelsvolumen. 8,18 Millionen eingesammelt.

Weitere Informationen zum Binance-Listing-Update sind auf pepeto.io verfügbar

Der XRP Kurs zeigt einen Zyklus, der sich aufbaut. Die XRP-Kurs-Prognose macht klar: Large-Caps allein reichen nicht für das, was dieser Zyklus bringt. Large-Caps plus der XRP Kurs für Stabilität und Pepeto für die Multiplikatoren ist das stärkste Setup. Die Pepeto-Website nimmt noch Einträge an, aber sobald das Binance-Listing kommt, ist der einzige Weg rein der Kauf von den Wallets, die zuerst da waren.