Verizon - VZ: eine Aktie für risikoscheue Anleger!

Q4-Zahlen überzeugten!

Hohe Dividenrendite und Aktienrückkäufe bei Verizon-Aktie (VZ). Stabile Einnahmen aus Mobilfunk- und Internetverträgen!

Verizon (VZ) - ISIN US92343V1044

Rückblick: Nach der Meldung zum vierten Quartal am 30. Januar startet die Verizon-Aktie mit einem Gap Up in den Handel. Bei den Abverkäufen am Gesamtmarkt zeigte sich das Wertpapier in den letzten Wochen sehr resilient, konte sich über dem 20er-EMA halten und mit den letzten drei Tageskerzen eine kleine Seitwärtsrange formieren. Auf Sicht von sechs Monaten liegt das Wertpapier etwa 15 Prozent im Plus.

Verizon-Aktie: Chart vom 20.03.2026, Kürzel: VZ Kurs: 49.98 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein Ausbruch über die Widerstandslinie wäre ein Kaufsignal. Ein Swingtrade bis zu den nächsten Earnings am 28. April wäre denkbar. Das Kursziel haben wir im Bereich des Doppel-Hochs aus dem Jahr 2022 markiert. Angesichts des angeschlagenen Gesamtmarktes sollten wir aber das Risiko begrenzen und nur klein reingehen.

Mögliches bärisches Szenario

Einer weiteren Schwäche des Gesamtmarktes könnte sich die Verizon-Aktie womöglich nicht entziehen. Als Absicherung eignet sich die untere gelbe Linie knapp unter dem 20er-EMA.

Meinung

Die Aktie von Verizon Communications Inc. wirkt aktuell wie ein ruhiger Gegenpol - kein Höhenflug, aber stabiler als viele andere Werte. Während der Gesamtmarkt schwächelt, gibt Verizon zwar leicht nach, hält sich aber besser als viele Tech-Aktien. Das liegt vor allem am defensiven Geschäftsmodell im Telekommunikationssektor mit verlässlichen Einnahmen aus Mobilfunk- und Internetverträgen. Kombipakete aus Mobilfunk und Festnetz schieben das Geschäft spürbar an. Gleichzeitig eröffnet die Vermarktung von 5G für Unternehmen und das Internet der Dinge neue Einnahmequellen mit ordentlich Luft nach oben. Experten gehen davon aus, dass genau diese Bereiche auf lange Sicht den Wachstumsmotor bilden. Der Gewinn für 2025 lag nur knapp unter dem Vorjahr. Besonders attraktiv bleibt die hohe Dividendenrendite von 6.71 Prozent für 2025, die konservative Anleger anzieht. Außerdem stabilisieren Aktienrrückkäufe den Kurs. Große Unternehmensnachrichten fehlen, die Stabilität kommt also nicht von Schlagzeilen, sondern von soliden Strukturen. Unterm Strich: kein spektakulärer Wachstumstitel, sondern eher ein solider Ruhepol fürs Depot in turbulenten Zeiten.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 210.80 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1302 Millionen USD

Meine Meinung zu Verizon ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/verizon-communications-inc-aktie-im-aufwind-staerke-am-dow-jones-trotz/68949654

Veröffentlichungsdatum: 21.03.2026

Autor: Thomas Canali

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