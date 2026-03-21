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Die wichtigste Bitcoin News der Woche: BTC hält sich seit Tagen über 70.000 US-Dollar. Analysten sagen, eine Bewegung über 80.000 würde die Rückkehr eines Bullenmarktes signalisieren und die Mehrheit der ETF-Halter in den Gewinn bringen. Axel Adler Jr. bestätigt, dass die Spot-ETF-Zuflüsse nach Wochen von Abflüssen positiv gedreht haben und die Bestände im vergangenen Monat erheblich stiegen laut CoinDesk. Die Bitcoin News zeigen: Der Markt steht an einem Wendepunkt.

Bitcoin News: Citigroup senkt das BTC-Kursziel auf 112.000 Dollar und die Bitcoin News zeigen 60 Prozent Aufwärtspotenzial von einem 1,4-Billionen-Asset

BTC steht bei 70.013 nach dem FOMC-Entscheid, die Zinsen bei 3,50 bis 3,75 Prozent zu halten laut CoinMarketCap. Citigroup senkte das Kursziel von 143.000 auf 112.000 und nannte Verzögerungen bei der US-Krypto-Gesetzgebung als Grund. Trotz der Senkung müssen die Bullen 70.000 halten, um einen Rückfall auf 69.000 zu verhindern. Die Bitcoin News sind klar: Von 70.013 auf 112.000 sind rund 60 Prozent. Eine solide Erholung. Aber 60 Prozent von einem 1,4-Billionen-Asset brauchen einen vollen Zyklus.

Trump forderte eine Notfall-Zinssenkung. Powell widersetzte sich. Warsh übernimmt im Mai. Goldman sieht Raum für zwei Senkungen. Standard Chartered zielt auf 150.000. Tom Lee projiziert 250.000. Der Fear-and-Greed-Index fiel auf 11, tiefer als beim FTX-Crash und beim Terra-Luna-Kollaps. Der Dow fiel um 768 Punkte. Zwei Langzeit-BTC-Halter verkauften 1.650 Coins im Wert von 117 Millionen direkt nach dem Entscheid laut CoinDesk. Spot-BTC-ETFs absorbierten 1,3 Millionen BTC. Nur 5,8 Prozent aller Bitcoin sitzen auf Exchanges. Institutionen investierten 2,7 Milliarden über drei aufeinanderfolgende Wochen. Exchange-Reserven auf Sechs-Jahres-Tiefs.

Ethereum steht bei 2.135, gefallen von einem Hoch bei 2.350 laut CoinGecko. Analysten zielen auf 3.000 bis 4.000 für 2026. Von 2.135 auf 4.000 sind weniger als ein Verdoppeln, und diese Rendite braucht Quartale. Cardano bei 0,27, Solana bei 89, XRP bei 1,44, Dogecoin bei 0,094. Elon Musk bestätigte X Money für April mit 600 Millionen Nutzern. Tesla hält 11.000 Bitcoin, SpaceX 8.000. Meme-Coins machen über 30 Prozent des täglichen Handelsvolumens. Stablecoin-Reserven auf Ethereum bei Allzeithochs. DeFi-Gesamtwerte bei 47,3 Milliarden. Senator Lummis bestätigte den Marktstruktur-Gesetzentwurf mit April-Markup. Die SEC und CFTC klassifizierten 16 Assets als Rohstoffe. Der CLARITY Act passierte das Repräsentantenhaus. XRP-Wale akkumulierten 1,3 Milliarden Tokens in 48 Stunden. BlackRock lancierte den Staking-ETH-ETF mit 104 Millionen Seed-Kapital. BitMine kaufte über 100.000 ETH. Die Bitcoin News zeigen: Die Wal-Wallets, die BTC verkauften, haben nicht ausgecasht. Sie rotierten das Kapital. Die Korrektur ist temporär. Die Akkumulation ist strukturell. Die Bitcoin News bestätigen: Fear-Index 11 markiert historisch den Boden, nicht das Ende dieses Zyklus. Die Inflationsprognose stieg auf 2,7 Prozent. Trumps 15-Prozent-Zölle belasten. Tokenisierte Real-World-Assets erreichten 20,4 Milliarden. 146 Layer-2-Netzwerke multiplizieren die Kapazität. Stablecoin-Transfers auf Ethereum erreichten 1,7 Billionen im Februar. Wal-Wallets kauften 480 Millionen an ETH in zwei Wochen. Der Gesamtmarkt kontrahiert, aber das institutionelle Kapital unter der Oberfläche fließt aggressiver als je zuvor.

Bitcoin News: Wer den Bullenlauf 2021 verpasste, sucht jetzt den Einstieg, der das kompensiert, und die Bitcoin News zeigen, wo das Kapital hinfließt

Wer den Bullenlauf 2021 verpasste, sucht jetzt den Einstieg, der das kompensiert. Das Pepeto-Projekt macht gerade Wellen im Markt. Anders als andere Projekte hat es ein funktionierendes Exchange-Ökosystem, das bereits in der Vorverkaufsphase live ist. PepetoSwap verarbeitet gebührenfreies Trading. Eine Cross-Chain-Bridge bewegt Kapital zwischen Netzwerken ohne Kosten. Ein Risk-Scorer fängt gefährliche Verträge ab, bevor das Wallet sie genehmigt. Diese Tools arbeiten rund um die Uhr und entfernen die Kosten, die Portfolios in jedem Zyklus belasten. SolidProof hat die Verträge verifiziert. Ein Ingenieur von Binance baute die Exchange-Architektur. Der Architekt des originalen Pepe leitet das Projekt auf demselben 420-Billionen-Angebot. 8,23 Millionen im Pepeto-Vorverkauf eingesammelt während extremer Angst. Die Pepeto-Community wächst.

Die Bitcoin News sind bullisch. Aber das Wachstum von einem 1,4-Billionen-Asset ist begrenzt. Die Distanz zwischen dem Pepeto-Vorverkaufspreis und dem Listing liefert ein Vielfaches, das die Bitcoin News bei dieser Bewertung nie produzieren werden. Die Bitcoin News zeigen die Richtung. Die Pepeto-Website zeigt, wo das Kapital positioniert.

Weitere Bitcoin News und Details zum Vorverkauf sind auf pepeto.io verfügbar

Die Bitcoin News bestätigen: Analysten glauben, BTC könnte seinen Lauf wiederaufnehmen, wenn 80.000 überschritten wird. Die Person, die Pepe auf 11 Milliarden brachte, baut erneut mit einem verifizierten Audit und funktionierenden Tools. Die Pepeto-Website ist noch offen.