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Die Federal Reserve gab am 18. März ihre jüngste Zinsentscheidung bekannt, und die Märkte beobachten genau, weil in vergangenen Zyklen lockerere Finanzbedingungen Risiko-Assets einschließlich Krypto stark nach oben geschickt haben. Der XRP Kurs für 2026 zeigt stetige Gewinne, aber stetig ist nicht das, was Portfolios transformiert. Die Händler, die sich in Vorverkaufseinstiegen mit realer Exchange-Infrastruktur positionieren, bevor die Fed spricht, sind diejenigen, die die Welle erfassen, der alle anderen nachjagen. Der XRP Kurs bei 1,42 mit 70 Milliarden Marktkapitalisierung zielt auf 2,09 im besten Fall, rund 50 Prozent über ein volles Jahr.

XRP Kurs: Die Fed-Zinsentscheidung könnte eine Risk-On-Rotation in Krypto auslösen und der XRP Kurs profitiert, aber 50 Prozent bei 70 Milliarden ist nicht transformativ

Die Federal Reserve gab ihre Entscheidung am 18. März bekannt, nachdem sie 2025 dreimal die Zinsen gesenkt hatte laut CoinDesk. Die Krypto-Marktkapitalisierung hält über 2,44 Billionen laut CoinGecko, während Händler auf mögliche Lockerungssignale positionieren. In vergangenen Zyklen haben Zinssenkungen Bitcoin und Altcoins erheblich nach oben geschickt. Der XRP Kurs hält bei 1,42 mit institutioneller Überzeugung rund um ETF-Produkte und Ripples expandierende Services, aber die XRP Kurs Prognose zielt auf 2,09 im besten Fall, eine 50-Prozent-Bewegung, die Jahre an Rechtsstreitigkeiten brauchte, um aufgebaut zu werden.

Bitcoin fiel unter 69.200 laut CoinDesk, nachdem Trump ein 48-Stunden-Ultimatum an Iran stellte. 299 Millionen an Liquidierungen trafen Krypto, wobei 85 Prozent Long-Positionen waren. Ethereum bei 2.176. Solana bei 90. Cardano bei 0,26. Dogecoin bei 0,091. BNB hält über 660 mit dem bullischen Ziel von 742, das kaum 12 Prozent bietet. BNB bei 90 Milliarden ist ein langsames Schleifen.

Die Fed beließ die Zinsen bei 3,50 bis 3,75 Prozent am 18. März und Chair Powell warnte, die Inflation bewege sich nicht schnell genug. Goldman Sachs sieht zwei Zinssenkungen dieses Jahr. Spot-BTC-ETFs absorbierten 1,3 Millionen BTC mit nur 5,8 Prozent des Angebots auf Exchanges. Institutionen investierten 2,7 Milliarden über drei Wochen. Strategy kaufte 89.618 BTC im Q1, Gesamtbestand 761.068 BTC. Exchange-Reserven auf Sechs-Jahres-Tiefs. Elon Musk bestätigte X Money für April mit 600 Millionen Nutzern. Senator Lummis bestätigte den Marktstruktur-Gesetzentwurf. DeFi-Gesamtwerte bei 47,3 Milliarden. Bitcoin-Dominanz bei 56,3 Prozent.

Trumps 48-Stunden-Ultimatum an Iran drückt den gesamten Markt. 299 Millionen an Liquidierungen trafen Krypto, wobei 85 Prozent Long-Positionen waren. Bitcoin-Miner verlieren 19.000 Dollar pro produziertem BTC, da die Difficulty 7,8 Prozent fiel und die Produktionskosten bei 88.000 stehen. VanEck meldet, dass die Absicherungsprämie gegen Kursrückgänge ein neues Allzeithoch erreichte. Krypto-Firmen strichen Hunderte Stellen in Wochen, begründet mit schwachen Märkten und starker KI. Tokenisierte Real-World-Assets erreichten 20,4 Milliarden. 146 Layer-2-Netzwerke multiplizieren die Kapazität. Stablecoin-Transfers auf Ethereum erreichten 1,7 Billionen im Februar. SHIB bei 0,0000059. PEPE bei 0,0000034. Corporate Treasuries halten über 1,09 Millionen BTC im Wert von 110 Milliarden. Egal wie optimistisch der XRP Kurs wird, das Renditeprofil ist hier fundamental anders, weil XRP ein 70-Milliarden-Asset ist, das eine 50-Prozent-Bewegung über ein volles Jahr anvisiert. Der XRP Kurs profitiert von der Fed-Entscheidung und den ETF-Zuflüssen, aber 50 Prozent bei einem Large-Cap sind verlässlich, nicht transformativ. Für Händler, die nach Renditen suchen, die alles verändern, liefert die Vorverkaufs-zu-Listing-Distanz bei Exchange-Infrastruktur das Vielfache, das der XRP Kurs bei dieser Marktkapitalisierung physisch nicht produzieren kann.

XRP Kurs: Die Plattform, die automatisiert, was der XRP Kurs Jahre braucht, um zu liefern, und warum die Fed-Entscheidung den Vorverkaufseinstieg noch relevanter macht

Wo institutionelle Zahlungsschienen Banken dienen, dient ein Exchange-Vorverkauf direkt den Händlern. Pepeto betreibt eine Cross-Chain-Bridge, die Ethereum, BNB Chain und Solana verbindet, eine gebührenfreie Trading-Engine und ein Risk-Scoring-System, das jeden Token klassifiziert, bevor Kapital investiert wird. Jedes Asset auswählen, den Risk-Score prüfen, einen gebührenfreien Trade ausführen, alles von einem Dashboard, ohne die Plattform zu verlassen. Das ist die Art, wie die Pepeto-Komponenten zusammenarbeiten, vereint durch das klarste Exchange-Interface im Vorverkaufsbereich.

SolidProof hat jeden Pepeto-Vertrag vor dem ersten Pepeto-Dollar verifiziert. Der Mitgründer des Pepe-Ökosystems, der einen Token auf 11 Milliarden baute, leitet die Entwicklung. Ein ehemaliger Binance-Experte ist im Pepeto-Entwicklerteam. Der Pepeto-Vorverkauf sammelte über 8,25 Millionen in Pepeto-Kapital. Eine 10.000-Dollar-Position bei 0,000000186 kauft über 53 Milliarden Tokens. Die Pepeto-Phasen füllen sich schneller mit jeder Runde, und das Listing nähert sich.

Die Distanz zwischen Vorverkaufspreisen und Listing-Preisen ist die Distanz zwischen gewöhnlichen Renditen und der Art, die die finanzielle Zukunft umformt, und gerade jetzt steht diese Lücke weit offen, während die Fed-Entscheidung am 18. März die nächste Rotation auslösen könnte. Der 18. März kommt, ob Anleger positioniert sind oder nicht. Und die, die warteten, werden den Rest dieses Zyklus damit verbringen, zu wünschen, sie hätten es nicht getan.

Weitere Informationen zum XRP Kurs und zum Pepeto-Vorverkauf auf der offiziellen Seite

Der XRP Kurs zielt auf 2,09 mit 50 Prozent über ein Jahr. Die Pepeto-Vorverkaufs-Mathematik komprimiert Vielfache in ein Listing-Ereignis. Die Fed-Entscheidung macht den Pepeto-Einstieg zeitkritisch.