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Drei Kräfte kollidierten diese Woche und crashten den Kryptomarkt. Die Iran-Eskalation nach Angriffen auf das South-Pars-Gasfeld trieb Öl nach oben und löste einen Risk-Off-Abverkauf aus, der Krypto härter traf als Aktien, weil gehebelte Händler auf der falschen Seite erwischt wurden. Dann hielt die Federal Reserve die Zinsen bei 3,50 bis 3,75 Prozent am 18. März, während Chair Powell warnte, die Inflation bewege sich nicht schnell genug laut CNBC. Innerhalb von Stunden stießen zwei Langzeit-Bitcoin-Halter 1.650 BTC im Wert von 117 Millionen ab laut CoinDesk, und der Bitcoin-Preis brach von 76.000 auf 68.951 ein, als der Fear-and-Greed-Index auf 11 stürzte, tiefer als beim FTX-Kollaps und beim Terra-Luna-Crash. Die Krypto News schrien Crash, Angst, alles verkaufen.

Krypto News: Warum jede Bitcoin-Prognose noch nach oben zeigt, während die Krypto News Angst schreien und drei Kräfte gleichzeitig kollidieren

Weil Angst und Richtung zwei verschiedene Dinge sind. Die Fed projiziert noch eine Zinssenkung dieses Jahr. Goldman Sachs sieht zwei. Spot-Bitcoin-ETFs absorbierten bereits 1,3 Millionen BTC mit nur 5,8 Prozent aller Bitcoin auf Exchanges. Institutionen investierten 787 Millionen in einer einzigen Woche während dieser Angstphase. Die Krypto News haben sich nicht verändert. Nur die Stimmung hat sich verändert. Die Wallets, die das meiste Kapital halten, nutzen diese Lücke, um aufzusammeln, was verängstigte Anleger abstoßen.

Bitcoin fiel auf 70.500 nach einem Rückfall von 76.000. Die Fed beließ die Zinsen bei 3,50 bis 3,75 Prozent am 18. März, und Chair Powell erklärte, die Inflation bewege sich nicht schnell genug. Der Dow verlor 768 Punkte. Zwei Langzeit-BTC-Halter stießen 1.650 Coins im Wert von 117 Millionen ab. Bitcoin-ETFs: 129,6 Millionen Nettoabflüsse. Ethereum-ETFs: 55,5 Millionen Abflüsse. Meme-Coin-Sektor: minus 5,3 Prozent. Globale Krypto-Marktkapitalisierung: 2,43 Billionen, minus 2,7 Prozent. Ethereum bei 2.148. XRP bei 1,39. Solana bei 90. Cardano bei 0,26. Dogecoin bei 0,091.

Standard Chartered zielt auf 150.000 BTC. Goldman Sachs sieht zwei Zinssenkungen dieses Jahr. Spot-BTC-ETFs absorbierten 1,3 Millionen BTC mit nur 5,8 Prozent des Angebots auf Exchanges. Institutionen investierten 2,7 Milliarden über drei Wochen. Strategy kaufte 89.618 BTC im Q1, Gesamtbestand 761.068 BTC. Exchange-Reserven auf Sechs-Jahres-Tiefs. Elon Musk bestätigte X Money für April mit 600 Millionen Nutzern. Senator Lummis bestätigte den Marktstruktur-Gesetzentwurf. DeFi-Gesamtwerte bei 47,3 Milliarden.

Trumps 15-Prozent-Zölle belasten. Die Inflationsprognose stieg auf 2,7 Prozent. Tokenisierte Real-World-Assets erreichten 20,4 Milliarden. 146 Layer-2-Netzwerke multiplizieren die Kapazität. Stablecoin-Transfers auf Ethereum erreichten 1,7 Billionen im Februar. Wal-Wallets kauften 480 Millionen an ETH in zwei Wochen. SHIB bei 0,0000059, 93 Prozent unter ATH. PEPE bei 0,0000034, 95 Prozent unter ATH. Meme-Coins machen über 30 Prozent des täglichen Handelsvolumens. Corporate Treasuries halten über 1,09 Millionen BTC im Wert von 110 Milliarden. Nur 5,8 Prozent aller Bitcoin auf Exchanges. Die Korrektur ist temporär. Die institutionelle Akkumulation ist strukturell. Niemand brachte die echte Geschichte in den Krypto News. Die Wal-Wallets haben nicht ausgecasht. Sie rotierten Gewinne direkt in einen Exchange-Vorverkauf, der 8,25 Millionen bei 0,000000186 überschritt während einer Periode, in der die meisten Projekte keinen Dollar anziehen können. Dieses Kapital während dieser Angst kommt nur von Wallets, die ein bestätigtes Ergebnis voraussehen. Der Crash war das Setup. Die Zinssenkung ist der Katalysator. Und wenn sie eintrifft, wird jeder Dollar, der während der Angst einstieg, zu Euphorie-Niveaus neu bewertet. Die Wale wissen das. Sie haben genau dieses Spiel in jedem Zyklus gespielt. Die Krypto News bestätigen: Die Akkumulation unter der Oberfläche beschleunigt sich.

Krypto News: Wohin das Wal-Kapital tatsächlich rotierte und warum die Krypto News diese Geschichte verpassten

Das sind die Krypto News, die tatsächlich zählen. 8,25 Millionen flossen in einen einzigen Pepeto-Vorverkauf während der tiefsten Angst seit Ende 2022. Das Geld kam von Wallets, die jede Option im Markt verglichen und diejenige wählten, die vom originalen Pepe-Mitgründer gebaut wird, dem Mann, der einen Meme-Token auf 11 Milliarden brachte mit null Produkten und demselben 420-Billionen-Angebot. Pepeto hat PepetoSwap für gebührenfreien Handel über Ethereum, BNB Chain und Solana. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Tokens zwischen Netzwerken ohne Kosten. Eine KI-Schicht prüft jeden Vertrag auf Betrugsmuster, bevor ein Token freigeschaltet wird.

SolidProof hat jeden Pepeto-Vertrag vor dem ersten Pepeto-Dollar verifiziert. Ein ehemaliger Binance-Experte brachte die Pepeto-Exchange-Tools in die letzte Testphase. Eine 1.000-Dollar-Position bei 0,000000186 kauft über 5,3 Milliarden Tokens. Eine 10.000-Dollar-Position kauft über 53 Milliarden. Pepeto-Nachahmungs-Tokens, die die Pepeto-Marke kopieren, erscheinen täglich auf mehreren Chains, dasselbe Muster, das Dogecoin umgab, bevor die Welt aufmerksam wurde.

Pepeto-Phasen füllen sich schneller. Das Binance-Listing rückt jeden Tag näher. Die Angst wird vergehen. Sie geht immer vorbei. Und wenn die erste Zinssenkung kommt, wird jedes Asset, das bei Fear-Index 11 gekauft wurde, über Nacht neu bewertet. Jeder, der vor dem Binance-Listing in Shiba Inu einstieg und zusah, wie kleine Beträge zu Millionen wurden, sagt dasselbe: Er wünschte, er hätte mehr investiert. Dieses Fenster schloss sich. Aber der Markt präsentiert jetzt ein ähnliches Fenster mit Pepeto. Diesmal mit Exchange-Infrastruktur darunter. Die Krypto News werden irgendwann aufholen, was das Smart Money bereits getan hat.

Weitere Krypto News und Details zum Pepeto-Vorverkauf auf der offiziellen Seite

Die Krypto News bestätigen: Die zweite Version der Geschichte passiert jedem, der zu lange wartet. Es passierte mit Doge, Shiba, Pepe. Die Wallets, die während der Angst positionierten, feiern von innen. Die anderen lesen darüber.