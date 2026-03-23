Trading.de gibt Award zu Capital.com für die beste Trading Plattform

Trading.de vergibt den Award "Beste Trading Plattform 2025" an den international agierenden CFD Broker Capital.com.

Die Redaktion von Trading.de hat Capital.com mit dem Award "Beste Trading Plattform 2025" ausgezeichnet. Grundlage der Entscheidung ist eine umfassende redaktionelle Bewertung.

Wofür Trading.de die Auszeichnung vergibt

Mit dem Award würdigt Trading.de Trading-Plattformen, die aus redaktioneller Sicht ein ausgewogenes Gesamtbild bieten. Im Mittelpunkt stehen dabei keine Einzelmerkmale, sondern das Zusammenspiel mehrerer Faktoren, die für Trader im Alltag relevant sind.

Berücksichtigt werden unter anderem

- nachvollziehbare und transparente Konditionen,

- eine funktionale, übersichtliche Handelsoberfläche,

- stabile technische Umsetzung,

- ein klar geregeltes, reguliertes Umfeld,

- eine Plattform, die für unterschiedliche Erfahrungsstufen nutzbar ist.

Laut Trading.de erfüllte Capital.com diese Anforderungen in mehreren Bereichen und wurde daher von der Redaktion für einen Award ausgezeichnet.

Wie Trading.de Trading-Plattformen bewertet

Die Bewertung einer Trading-Plattform erfolgt bei Trading.de in einem mehrstufigen Verfahren.

Der Prozess beginnt mit der Überprüfung eingereichter Nominierungen. Diese werden quartalsweise gesammelt und vorab geprüft. Anschließend ordnet die Redaktion die Anbieter passenden Kategorien zu.

Insgesamt vergibt Trading.de Awards in sechs Bereichen:

- Beste Trading Plattform und Tools

- Bestes Affiliate-Partner-Programm

- Bester Kundensupport

- Fairste Gebührenstruktur

- Schnellste Trade-Ausführung

- Beste Weiterbildungsmöglichkeiten

Die Redaktion arbeitet dabei mit festen Bewertungsrastern. Einzelne Merkmale allein führen nicht zu einer Auszeichnung. Entscheidend ist das Gesamtbild, das sich aus technischer Umsetzung, Nutzererfahrung und regulatorischem Rahmen ergibt.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Regulierung. Gerade im CFD-Bereich ist dieser Punkt für viele Trader relevant, da er direkten Einfluss auf Anlegerschutz, Transparenz und rechtliche Sicherheit hat.

Capital.com im redaktionellen Überblick

Capital.com ist ein international tätiger CFD Broker mit mehr als 5.000 CFDs gehandelt werden, darunter Aktien, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Devisenpaare.

Trading.de führt Capital.com in seinem Broker-Test mit einer Teamwertung von 5/5. Aus redaktioneller Sicht fiel Capital.com insbesondere durch die klare Struktur der Plattform und die vergleichsweise transparente Kostenkommunikation auf. Der Handel ist über verschiedene Oberflächen möglich, darunter eine webbasierte Plattform, mobile Apps sowie die Anbindung an TradingView und MetaTrader 4.

Auch die Kontoeröffnung wurde im Bewertungsprozess berücksichtigt. Diese ist vollständig digitalisiert und auf einen vergleichsweise kurzen Prozess ausgelegt. Ergänzend bietet Capital.com Lern- und Informationsinhalte an, die sich vor allem an weniger erfahrene Nutzer richten.

Ein weiterer relevanter Punkt ist die Regulierung. Capital.com verfügt über Lizenzen in mehreren internationalen und europäischen Rechtsräumen. Aufsichtsbehörden sind CySEC, FCA, ASIC, SCB und CMA.

Für die Redaktion von Trading.de ist dies ein wichtiges Kriterium, da es Rückschlüsse auf rechtliche Standards und Aufsicht ermöglicht.

Warum Capital.com den Award von Trading.de erhalten hat

Die Auszeichnung "Beste Trading Plattform 2025" wurde laut Trading.de nicht aufgrund eines einzelnen Merkmals vergeben. Ausschlaggebend war vielmehr die Summe der geprüften Faktoren. Capital.com erfüllte in mehreren Bereichen die von Trading.de definierten Anforderungen an eine zeitgemäße Trading-Plattform.

Dazu zählen laut der Redaktion unter anderem:

- Internationale und europäische Regulierung ( CySec )

- Keine Gebühren für Ein- und Auszahlungen (andere Gebühren können anfallen)

- Mindesteinzahlungsbetrag nur 20 EUR (per Kreditkarte), 50 EUR per Banküberweisung

- Größtes Angebot an CFDs am Markt

- Mehrere Plattformen und Software (TradingView, MT4, Web, App)

- Marktanalysen, Echtzeit-Kurse, Indikatoren

- 24/7 Kundenservice

- 0% Provision und konkurrenzfähige Spreads (andere Gebühren fallen an)

- Vielfältiges Weiterbildungsangebot

Insgesamt erfüllt Capital.com für Trading.de sämtliche Erwartungen an einen modernen CFD-Broker. Trading.de betont in diesem Zusammenhang jedoch, dass der Award keine Anlageempfehlung darstellt. Er ist als redaktionelle Einordnung zu verstehen und ersetzt keine eigene Prüfung durch Nutzer.

? Lesen Sie hier auch den kompletten Testbericht zu Capital.com von Trading.de: https://trading.de/broker/capital-com/

Broker Reviews und Tools als Grundlage der Bewertung

Die Award-Vergabe steht im Zusammenhang mit den Broker Reviews und Vergleichstool von Trading.de. Denn Trading.de testet regelmäßig das Angebot von Brokern weltweit und bewertet diese auf Basis gleicher Bewertungskriterien. Mit dem Broker Vergleichstool können Trader so beispielsweise die Konditionen mehrerer Broker direkt überblicken. Änderungen bei Kosten, Regulierung oder Plattformfunktionen fließen laufend in die Bewertungen ein.

Ergänzend bietet Trading.de praxisnahe Hilfsmittel wie Trading-Simulatoren und Marktübersichten an. Diese sollen Nutzern helfen, Handelsansätze zu testen und ein besseres Verständnis für Märkte und Abläufe zu entwickeln. Die Redaktion versteht diese Werkzeuge als Ergänzung zur reinen Informationsvermittlung.

Einordnung des Awards im Gesamtbild

Vor diesem Hintergrund ist auch die Auszeichnung von Capital.com einzuordnen. Die Trading.de Awards sind kein isoliertes Marketingformat, sondern Teil einer redaktionellen Gesamtbetrachtung des Marktes. Plattformen, die in Reviews und Vergleichen regelmäßig solide Ergebnisse erzielen, können im Rahmen der Awards berücksichtigt werden.

Für Trading.de konnte Capital.com in diesem Kontext überzeugen, da die Plattform in mehreren Bewertungsbereichen stabil abschneidet. Die Kombination aus Marktangebot, Plattformzugang und Regulierung entsprach den Kriterien, die Trading.de für die Kategorie "Beste Trading Plattform" angesetzt hat.

Fazit

Mit der Auszeichnung von Capital.com unterstreicht Trading.de seinen Anspruch, Orientierung im Broker- und Trading-Markt zu bieten. Der Award "Beste Trading Plattform 2025" ist demnach eine redaktionelle Einschätzung auf Grundlage festgelegter Kriterien.

Für Trader ist der Award entsprechend keine Empfehlung für den Handel, sondern eine zusätzliche Informationsquelle bei der Auswahl einer Trading-Plattform. Die endgültige Entscheidung für oder gegen einen Broker bleibt - wie beim Trading üblich - immer eine individuelle.

Enthaltene Werte: DE0009653386