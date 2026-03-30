DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ALDI - Verunsichert durch steigende Energiekosten und drohende Preiserhöhungen infolge des Irankriegs kaufen Verbraucherinnen und Verbraucher häufiger bei Discountern ein. Das zeigen Daten des Marktforschers Accurat, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegen. So konnten Aldi Süd und Aldi Nord ihren Anteil an den Kundenbesuchen in der Woche ab dem 16. März gegenüber der Zeit vor Kriegsausbruch um bis zu einen Prozentpunkt steigern. Die deutlichsten Verlierer sind den Daten zufolge die großen Supermarktketten wie Edeka und Rewe. (Handelsblatt)

LEAG - Der ostdeutsche Energieerzeuger Leag will Milliarden in Großbatterien an seinen Kraftwerkstandorten investieren. Doch Pläne der Bundesnetzagentur für eine neue Netzentgeltsystematik gefährden die Projekte. (FAZ)

ENMIRATES - Emirates zahlt laut mehreren Versicherern mit direkter Kenntnis der Policen deutlich weniger für die "Kriegsrisiko"-Versicherung als konkurrierende Fluggesellschaften. Ein Versicherungsmanager sagte, die zusätzliche Prämie der Fluggesellschaft von etwa 100.000 Dollar pro Woche, die seit Beginn des Krieges der USA und Israels gegen den Iran vereinbart wurde, erscheine angesichts des erhöhten Risikos für Flüge von und in den Nahen Osten "unfassbar" niedrig. Der vierwöchige Konflikt hat in der Region zur Stornierung von tausenden Flügen geführt. (Financial Times)

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March 30, 2026 01:10 ET (05:10 GMT)

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