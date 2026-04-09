© Foto: Marcus Brandt/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:30 Uhr, Österreich: OMV, Q1-Umsatz 10:00 Uhr, Österreich: Raiffeisen International, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Schweiz: Julius Bär, Hauptversammlung 13:00 Uhr, Finnland: UPM Kymmene, Hauptversammlung 13:00 Uhr, Finnland: Nokia, Hauptversammlung 14:00 Uhr, USA: Dow, Hauptversammlung 15:30 Uhr, Großbritannien: AstraZeneca, Hauptversammlung Konjunkturdaten Polen: Zentralbank, Zinsentscheid 06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 2/26 08:00 Uhr, Deutschland: …Den vollständigen Artikel lesen
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