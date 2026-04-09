QUEBEC CITY, April 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited (ASX: PDI) ("PDI") und Robex Resources Inc. (ASX: RXR, TSX-V: RBX) ("Robex") geben bekannt, dass alle aufschiebenden Bedingungen für die geplante Fusion (die "Transaktion") erfüllt oder (sofern zutreffend) aufgehoben wurden. Die Transaktion ist nun vorbehaltlos und wird derzeit bis zum Abschluss und zur Umsetzung ("Umsetzung") vorangetrieben; der Stichtag wird voraussichtlich am oder um den 15. April 2026 ("Stichtag") liegen. Ein detaillierter Zeitplan für den Handel wird den Aktionären rechtzeitig vor der Umsetzung bekannt gegeben.

HIGHLIGHTS

Die Fusion zwischen PDI und Robex wurde für vorbehaltlos erklärt und wird nun umgesetzt; der Stichtag wird voraussichtlich am oder um den 15. April 2026 liegen.

Robex-Aktionäre erhalten 7,862 PDI-Aktien für jede Robex-Aktie oder jedes Robex CHESS-Depositary-Interest ("CDI").

Es entsteht ein führendes westafrikanisches Goldunternehmen mit einem gestärkten Portfolio an hochwertigen Vermögenswerten, das bis 2029 eine Jahresproduktion von mehr als 400.000 Unzen Gold anstrebt. 1

Abstimmung eines erstklassigen Teams für den Bau und den Betrieb von Bergwerken mit dem hochkarätigen Bankan-Projekt.

Finanzierungssynergien und eine solide Bilanzlage ermöglichen eine klare Finanzierungsstrategie für das Bankan-Projekt, ohne dass zusätzliches Eigenkapital oder Projektfinanzierungsdarlehen aufgenommen werden müssen.

PDI wurde nach der Umsetzung unter dem Börsenkürzel "PDI" zur Notierung an der Toronto Stock Exchange ("TSX") unter Vorbehalt zugelassen.

KOMMENTAR DES MANAGEMENTS

Matthew Wilcox, Chief Executive Officer & Managing Director von Robex und künftiger Chief Executive Officer & Managing Director des kombinierten Unternehmens, kommentierte:

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein sowohl für Robex als auch für PDI, da die Transaktion nun vorbehaltlos ist und in die Umsetzungsphase übergeht. Durch den Zusammenschluss entsteht ein Portfolio hochwertiger Goldvorkommen, eine gestärkte Bilanz und bedeutende Finanzierungssynergien sowie der Zugang zu einem erstklassigen Team für den Aufbau und den Betrieb von Minen, das über aktuelle praktische Erfahrungen in Guinea verfügt. Dank größerer Reichweite, gestärkter Finanzkraft und einer bewährten Umsetzungsplattform ist der fusionierte Konzern gut aufgestellt, um seine Entwicklungsprioritäten voranzutreiben und ein diszipliniertes, nachhaltiges Wachstum zu erzielen."

Andrew Pardey, Chief Executive Officer & Managing Director von PDI und künftiger Non-Executive Chairman des kombinierten Unternehmens, ergänzte:

"Diese Transaktion bringt zwei Organisationen zusammen, die sich hervorragend ergänzen und die gleiche Überzeugung hinsichtlich der Qualität der Vermögenswerte, der Umsetzung und der langfristigen Wertschöpfung teilen. Durch diesen Zusammenschluss entsteht ein Goldunternehmen mit größerer Reichweite, einer klaren strategischen Ausrichtung, einer starken und erfahrenen Führung sowie der Fähigkeit, seine Wachstumspläne umzusetzen. Vor allem versetzt dies den Konzern in die Lage, in Guinea einen erstklassigen Goldabbau-Standort zu etablieren, der bis 2029 jährlich mehr als 400.000 Unzen Gold produzieren wird - gestützt durch eine solide Unternehmensführung und einen umsichtigen Ansatz beim Kapitalmanagement."

"Ich freue mich darauf, eng mit dem Vorstand, Matthew und dem gesamten Managementteam zusammenzuarbeiten, während wir in die nächste Wachstumsphase eintreten und nachhaltigen Wert für Aktionäre und Stakeholder schaffen. Ich möchte auch der Regierung von Guinea für ihre unverzichtbare Unterstützung danken und freue mich auf die Fortsetzung unserer engen Zusammenarbeit, während wir unsere Präsenz in diesem Land weiter ausbauen."

Der Verwaltungsrat und das Management des kombinierten Unternehmens möchten allen ausscheidenden Vorstandsmitgliedern und Führungskräften von Robex und PDI für ihr Engagement, ihre Führung und ihre wertvollen Beiträge danken, die entscheidend dazu beigetragen haben, die Unternehmen so aufzustellen, dass sie diese Transaktion erfolgreich abschließen konnten.

STATUS DER TRANSAKTION

Die Transaktion wird im Rahmen eines gesetzlich vorgesehenen Arrangement-Plans in der Provinz Québec, Kanada, gemäß dem Business Corporations Act (Québec) ("Arrangement") auf der Grundlage der Arrangement-Vereinbarung vom 5. Oktober 2025 (in der geänderten Fassung) ("Arrangement-Vereinbarung") durchgeführt.

Die grundsätzliche Genehmigung der Transaktion wurde vom Minister für Bergbau und Geologie in Guinea erteilt, womit eine wesentliche aufschiebende Bedingung erfüllt ist. Die Genehmigung enthält die üblichen Auflagen in steuerlicher und verwaltungsrechtlicher Hinsicht, deren Umsetzung im Rahmen des üblichen Verfahrens voranschreitet.

Die Verhandlungen mit der malischen Regierung bezüglich der Transaktion dauern an. Um den vereinbarten Zeitplan für die Umsetzung einzuhalten und da alle anderen aufschiebenden Bedingungen erfüllt sind, haben die Verwaltungsräte von PDI und Robex vereinbart, auf diese aufschiebende Bedingung zu verzichten.

Die Transaktion soll voraussichtlich am oder um den 15. April 2026 durchgeführt werden. Ein detaillierter Zeitplan für den Handel wird den Aktionären rechtzeitig vor der Umsetzung bekannt gegeben. Um die Umsetzung zu erleichtern, haben PDI und Robex vereinbart, die im Rahmen der Vereinbarung festgelegte Frist bis zum 30. April 2026 zu verlängern.

VERWALTUNGSRAT UND GESCHÄFTSFÜHRUNG DER KOMBINIERTEN GESELLSCHAFT (NACH DER UMSETZUNG)

Nach der Umsetzung der Transaktion setzt sich der Vorstand von PDI wie folgt zusammen:

Andrew Pardey - Nicht geschäftsführender Vorsitzender;

Matthew Wilcox - Chief Executive Officer & Managing Director;

Alain William - Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Leiter der Abteilung für Rechts- und Regierungsangelegenheiten;

Simon Jackson - Leitendes unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied;

Steven Michael - Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied;

Alberto Lavandeira - Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied;

Howard Golden - Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.





Die Geschäftsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

Clinton Bennett - Chief Operating Officer;

Ross McLean - Chief Financial Officer;

Dimitrios Felekis - Chief Development Officer;

Justin Rivers - Chief Exploration Officer;

Gwendal Bonno - Chief Human Resources Officer.





Diese gemeinsame ASX-Mitteilung wurde vom PDI-Verwaltungsrat und vom Robex-Verwaltungsrat zur Veröffentlichung freigegeben.

Weder die TSX Venture Exchange ("TSX-V") noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX-V) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen erhalten Sie von/unter: PDI-Anlegeranfragen PDI-Medienanfragen (UK/Global) Andrew Pardey Bobby Morse/George Pope CEO & Managing Director Burson Buchanan E: info@predictivediscovery.com E: predictive@buchanancomms.co.uk T: +44 (0)7802 875227 / +44 (0)7808 667035 PDI-Medienanfragen (Australien) Sam Macpherson/John Gardner VECTOR Advisors E: smacpherson@vectoradvisors.au / jgardner@vectoradvisors.au T: +61 401 392 925 / +61 413 355 997 Robex-Anlegeranfragen Robex-Medienanfragen Matthew Wilcox Nathan Ryan CEO & Managing Director NWR Communications E: investor@robexgold.com E: nathan.ryan@nwrcommunications.com.au T: +61 420 582 887

BERATER UND RECHTSANWÄLTE

PDI hat BMO Capital Markets und SCP Resource Finance LP als Finanzberater, Fasken Martineau DuMoulin LLP als kanadischen Rechtsberater und Herbert Smith Freehills Kramer als australischen Rechtsberater beauftragt. GenCap Mining Advisory wurde als Finanzberater des PDI-Verwaltungsrats beauftragt.

Robex hat Canaccord Genuity als Finanzberater, Peloton Legal Pty Ltd als australischen Rechtsberater und Osler, Hoskin & Harcourt LLP als kanadischen Rechtsberater beauftragt.

KEIN ANGEBOT

Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf eines Wertpapiers dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Mitteilung genehmigt oder abgelehnt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den USA nicht an US-Personen oder in deren Namen oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen Vorschriften nicht unterliegt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur erwarteten Umsetzung und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion, zur Erfüllung der verbleibenden Verfahrensschritte vor und nach dem Inkrafttreten der Transaktion, zu den Erwartungen und dem Zeitplan hinsichtlich der Dekotierung und des Handels, zur Goldproduktion des kombinierten Unternehmens und zu den Erwartungen hinsichtlich des Explorations- und Entwicklungspotenzials, zur Risikominderung bei der Entwicklungsfinanzierung für das Bankan-Projekt sowie zu den erwarteten Vorteilen der Transaktion. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie "werden", "erwarten", "antizipieren", "könnten", "sollten", "planen", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Obwohl PDI und Robex der Auffassung sind, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden, da keine Gewähr übernommen werden kann, dass sich diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung verfügbaren Informationen sowie auf den Einschätzungen und Annahmen der Führungskräfte und Directors von PDI und Robex nach bestem Wissen und Gewissen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Sie unterliegen jedoch Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion, Schwankungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und die allgemeine Wirtschaftslage sowie geopolitische, soziale und regulatorische Risiken, Betriebs- und Kostenrisiken, den spekulativen Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen sowie der Verringerung der Mengen oder Qualitäten der Reserven, Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen PDI und Robex tätig sind oder in Zukunft tätig sein könnten, Umweltbedingungen einschließlich extremer Wetterbedingungen, Personalbeschaffung und -bindung, arbeitsrechtliche Fragen und Rechtsstreitigkeiten sowie andere Risiken, die in den von PDI bei der ASX eingereichten öffentlichen Offenlegungsdokumenten und den von Robex bei SEDAR+ eingereichten öffentlichen Offenlegungsdokumenten beschrieben sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Datum ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen PDI und Robex keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich dem obigen Vorbehalt.

PRODUKTIONSZIELE

Diese Mitteilung bezieht sich auf die kombinierten Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex, die sich auf etwa 9,5 Mio. Unzen Gold bzw. etwa 4,5 Mio. Unzen Gold belaufen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex sind nachstehend aufgeführt.

PDI

Die Produktionsziele in Bezug auf das Bankan-Projekt wurden am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel "Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit" an die ASX übermittelt. PDI bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen in der vorherigen Mitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Robex

Die Produktionsziele und prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf das Kiniero-Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel "Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" an die ASX übermittelt. Robex bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen in den jeweiligen Marktmitteilungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

1 Die Produktion für 2029 basiert auf der für das Bankan-Projekt geschätzten Produktion von 272.000 Unzen Gold im Jahr 2029 (unter der Annahme, dass die erste Produktion im April 2028 beginnt), wie in der endgültigen Machbarkeitsstudie für das Bankan-Projekt angegeben (veröffentlicht von PDI am 25. Juni 2025 in der Mitteilung an die ASX mit dem Titel "Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit"), und der geschätzten Produktion des Kiniero-Projekts für 2029 von 155.000 Unzen Gold, wie in der aktualisierten Machbarkeitsstudie für das Kiniero-Projekt angegeben (veröffentlicht von Robex am 22. August 2025 in der Mitteilung an die ASX mit dem Titel "Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt").