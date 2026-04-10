DJ KORREKTUR: EUREX/Leichtes Plus bei DAX-Futures
(In der um 8.29 Uhr MESZ gesendeten Meldung muss es im ersten Satz korrekt lauten:
Der Juni-Kontrakt (NICHT: März-Kontrakt) des DAX-Futures...
Es folgt die korrigierte Fassung)
EUREX/Leichtes Plus bei DAX-Futures
DOW JONES--Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 106 auf 24.044 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.110 und das Tagestief bei 24.029 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 591 Kontrakte.
DJG/mod/cln
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April 10, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)
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