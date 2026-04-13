Montag, 13.04.2026

WKN: A0DNAY | ISIN: DE000A0DNAY5 | Ticker-Symbol: ACX
2,570 Euro
+1,58 % +0,040
Branche
Internet
Aktienmarkt
Prime Standard
Dow Jones News
13.04.2026 08:39 Uhr
PTA-AFR: bet-at-home.com AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

bet-at-home.com AG: Korrektur zur Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

Düsseldorf (pta000/13.04.2026/08:08 UTC+2) - bet-at-home.com AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.bet-at-home.ag/de/financial-figures/download/ Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026

Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.bet-at-home.ag/de/financial-figures/download/ Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      bet-at-home.com AG 
           Tersteegenstrasse 30 
           40474 Düsseldorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Claus Retschitzegger 
Tel.:         +49 211 545 598 77 
E-Mail:        ir@bet-at-home.com 
Website:       www.bet-at-home.com 
ISIN(s):       DE000A0DNAY5 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776060480033 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 02:08 ET (06:08 GMT)

© 2026 Dow Jones News
