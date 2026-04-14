© Foto: Urbanandsport - NurPhotoDie US-Luftfahrtbranche steht vor einem möglichen Paukenschlag: United Airlines prüft offenbar eine Fusion mit American Airlines. Es wäre ein Mega-Deal mit globaler Sprengkraft und erheblichen Risiken für den Wettbewerb.Wie Bloomberg am Dienstag aus informierten Kreisen berichtet, hat United-Airlines-Chef Scott Kirby intern und gegenüber Regierungsvertretern die Idee einer Fusion mit der American Airlines Group ins Gespräch gebracht. Offiziell bestätigt ist bislang nichts - weder konkrete Verhandlungen noch ein formeller Prüfprozess. Ein solcher Zusammenschluss hätte enorme Dimensionen: Gemeinsam kontrollieren United Airlines Holdings und American mehr als ein Drittel des US-Marktes. Eine …Den vollständigen Artikel lesen
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