DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NEW IMMO HOL 20/27 MTN FR0013524865 15.04.2026 HZE/EOT
NEW IMMO HOL 24/28 MTN FR001400PIA0 15.04.2026 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NEW IMMO HOL 20/27 MTN FR0013524865 15.04.2026 HZE/EOT
NEW IMMO HOL 24/28 MTN FR001400PIA0 15.04.2026 HZE/EOT
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