Mit Sneakern aus Merino-Wolle hatte sich Allbirds vor allem in der kalifornischen Tech-Welt einen Namen gemacht. In den vergangenen Jahren ging es für die Schuhfirma aber stetig bergab. Jetzt soll ein KI-Strategiewechsel den Erfolg zurückbringen. Mit seinen nachhaltigen Sneakern aus Naturmaterialien wie Merino-Wolle hatte sich Allbirds nach der Gründung im Jahr 2015 vor allem im Tech-Sektor einen Namen gemacht. Einst mit bis zu vier Milliarden US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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