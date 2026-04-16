DJ PTA-News: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Resilienz und strategisches Handeln im herausfordernden Geschäftsjahr 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Resilienz und strategisches Handeln im herausfordernden Geschäftsjahr 2025

Klaus Einfalt

[ Fotos /PDFs ]

Klagenfurt (pta000/16.04.2026/08:05 UTC+2)

Die Kärntner SW Umwelttechnik behauptet sich auch im herausfordernden Geschäftsjahr 2025 und erwirtschaftet einen Umsatz von EUR 112,5 Mio.

Klagenfurt, 16. April 2026 - Das Geschäftsjahr 2025 in dem sich SW Umwelttechnik bewegte war von anspruchsvollen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt. Anhaltende wirtschaftliche Unsicherheiten sowie eine insgesamt verhaltene Bautätigkeit in den Kernmärkten bestimmten das Marktumfeld. Das Unternehmen konnte durch eine konsequente Marktorientierung, gezielte Effizienzmaßnahmen und den engagierten Einsatz des Teams einen Umsatz von EUR 112,5 Mio. sowie eine EBITDA-Marge von 12,4 % erwirtschaften. Diese Ergebnisse bestätigen die Wirksamkeit der klaren strategischen Ausrichtung sowie der konsequenten Kostensteuerung.

Im Jahr 2025 blieb das wirtschaftliche Umfeld in den Kernmärkten der SW Umwelttechnik von einer insgesamt verhaltenen Konjunkturdynamik und weiterhin erhöhten Kostenstrukturen geprägt. Die wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum wurde weiterhin durch eine schwache Industriekonjunktur, gedämpfte Bau- und Investitionstätigkeit sowie die verzögerten Effekte der restriktiven Geldpolitik der Vorjahre belastet. Erst im Jahresverlauf zeigten sich in einzelnen Sektoren leichte Stabilisierungstendenzen. "Unsichere Märkte, eine verhaltene Nachfrage und Investitionstätigkeit in Europa sowie geopolitische Spannungen stellten hohe Anforderungen an unser operatives Management. Gleichzeitig boten infrastrukturelle Investitionen in unseren Kernmärkten attraktive Wachstumschancen. In diesem herausfordernden Umfeld ist es uns gelungen, unsere Widerstandsfähigkeit weiter zu stärken und eine solide Geschäftsentwicklung zu erzielen", erläutert Klaus Einfalt, Vorstandsmitglied der SW Umwelttechnik.

Im Geschäftsjahr 2025 standen Digitalisierung und Automatisierung im Fokus der Weiterentwicklung. Durch gezielte Investitionen in automatisierte Prozesse, optimierte Produktionsabläufe sowie eine effizientere Nutzung von Ressourcen und Energie konnte die betriebliche Leistungsfähigkeit und Effizienz der Gruppe nachhaltig gesteigert werden. "Die konsequente Weiterentwicklung unserer Produktionsstrukturen und Prozesse ist ein wesentlicher Baustein zur Stärkung unserer betrieblichen Leistungsfähigkeiten und Effizienz der Gruppe", betont Klaus Einfalt.

Umsatz und Ertragslage Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete SW Umwelttechnik Umsatzerlöse in Höhe von EUR 112,5 Mio. (VJ EUR 116,6 Mio.). Das EBIT beträgt EUR 6,1 Mio. (VJ EUR 6,5 Mio.), das EBITDA beläuft sich auf EUR 13,8 Mio. (VJ EUR 13,1 Mio.), die EBITDA-Marge beträgt somit 12,4 % (VJ 11,2 %). Das Finanzergebnis verbessert sich aufgrund der reduzierten Aufwendungen für Fremdwährungsbewertungen deutlich und beträgt EUR -2,2 Mio. (VJ EUR -5,4 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern verzeichnet einen deutlichen Zuwachs und beträgt EUR 3,9 Mio. (VJ EUR 1,1 Mio.). Das Ergebnis nach Steuern beträgt daher EUR 3,1 Mio. (VJ EUR 1,1 Mio.).

Segmente und Regionen Der Geschäftsbereich Tiefbau und Verkehr verzeichnete ein starkes Wachstum von 17 %, wodurch der Umsatz auf EUR 57,6 Mio. anstieg (VJ EUR 49,5 Mio.). In Österreich zeigte sich eine positive Entwicklung in diesem Segment. Ungarn verzeichnete nach dem herausfordernden Vorjahr im Jahr 2025 durch ein Großprojekt auf den ungarischen Autobahnen eine Umsatzsteigerung um 52 %. Positiv entwickelte sich dieser Geschäftsbereich auch in Rumänien, der ein Wachstum von 8 % verzeichnete. Der Geschäftsbereich Tiefbau und Verkehr entspricht 51 % (VJ 42 %) des Konzernumsatzes.

Der Geschäftsbereich Hochbau und Wohnen verzeichnete im Jahr 2025 einen Rückgang von knapp 18 % und erzielte einen Umsatz von EUR 54,9 Mio. (VJ EUR 67,1 Mio.). Österreich verzeichnete einen leichten Rückgang und verharrte weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. In Ungarn setzte sich der Umsatzrückgang fort, bedingt durch eine schwache Investitionsbereitschaft der Industrie sowie eine gedämpfte Kaufkraft der Bevölkerung. Auch in Rumänien zeigte sich im Jahr 2025 eine leicht rückläufige Entwicklung, wenngleich das Marktniveau insgesamt stabil blieb. Der Geschäftsbereich Hochbau und Wohnen entspricht somit 49 % des Gesamtumsatzes (VJ 58 %).

In Österreich verzeichnete das Unternehmen ein moderates Umsatzwachstum von 6 %, wodurch der Umsatz auf EUR 11,3 Mio. anstieg (VJ EUR 10,6 Mio.), der Anteil am Konzernumsatz erhöht sich auf 10 % (VJ 9 %). In Ungarn blieb die Bautätigkeit insgesamt herausfordernd. Während der Tiefbau aufgrund mehrerer projektbezogener Entwicklungen eine sehr positive Dynamik verzeichnete, zeigte sich in anderen Produktbereichen weiterhin eine verhaltene Nachfrage. In Summe führte die uneinheitliche Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche zu einem Umsatzrückgang von 13 % auf EUR 45,5 Mio. (VJ EUR 52,5 Mio.). Der Anteil am Konzernumsatz liegt bei 40 % (VJ 45 %). Rumänien zeigt weiterhin eine positive Entwicklung. Dank des Marktpotenzials konnte der Umsatz um 7 % auf EUR 53,9 Mio. (VJ EUR 50,6 Mio.) gesteigert werden. Der Anteil am Konzernumsatz steigt auf 48 % (VJ 44 %), und damit hat sich Rumänien zu unserem größten Markt entwickelt. Die Konzern-Exportumsätze in die Nachbarländer sind projektbezogen und belaufen sich auf EUR 1,8 Mio. (VJ EUR 2,9 Mio.).

Vermögens- und Finanzlage Die Bilanzsumme für 2025 beträgt EUR 130,1 Mio. (VJ EUR 138,9 Mio.). Die langfristigen Vermögenswerte sanken leicht und betragen per Ultimo EUR 92,1 Mio. (VJ EUR 94,3 Mio.). Die kurzfristigen Vermögenswerte sanken aufgrund der rückläufigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auf EUR 38,0 Mio. (VJ EUR 44,6 Mio.). Insgesamt erhöhte sich das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr und beträgt zum Stichtag EUR 45,3 Mio. (VJ EUR 41,6 Mio.). Die Eigenkapitalquote beträgt 34,8 % (VJ 30,0 %).

Die langfristigen und kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten sanken im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2025 und belaufen sich auf EUR 66,6 Mio. (VJ EUR 73,0 Mio.). Die Finanzverbindlichkeiten setzen sich aus langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 33,3 Mio. und kurzfristigen Verbindlichkeiten von EUR 33,3 Mio. zusammen. Zum Jahresende steht die Nettoverschuldung bei EUR 65,2 Mio. (VJ EUR 70,4 Mio.).

Mitarbeiter:innen Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2025 beschäftigte SW Umwelttechnik im Jahresdurchschnitt 785 Personen, mit 527 Arbeiter:innen (VJ 542) und 258 Angestellten (VJ 284). Die Personalkosten stiegen im Vergleich zum Vorjahr infolge inflationsbedingter Gehalts- und Lohnanpassungen sowie aufgrund gesetzlicher Mindestlohnerhöhungen und branchenspezifischer Anpassungen in Rumänien im Jahr 2025. Insgesamt stiegen die Personalkosten auf EUR 25,7 Mio. (VJ EUR 23,7 Mio.).

Ausblick Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in unseren Kernmärkten werden auch im Jahr 2026 von einer nur schrittweisen konjunkturellen Erholung und weiterhin strukturellen Herausforderungen geprägt sein. Vor diesem Hintergrund richten wir unseren Fokus weiterhin auf die Absicherung unserer Marktposition in Österreich und Ungarn sowie auf die Nutzung struktureller Wachstumschancen in Rumänien.

Die österreichische Wirtschaft dürfte sich 2026 nach schwacher Konjunktur schrittweise stabilisieren und eine moderate Erholung zeigen, bei weiterhin bestehenden strukturellen Herausforderungen. Auch in Ungarn wird eine leichte konjunkturelle Belebung erwartet, wenngleich politische Unsicherheiten, hohe Finanzierungskosten und strukturelle Risiken das Marktumfeld weiterhin anspruchsvoll gestalten. Zusätzliche Unsicherheiten ergeben sich aus dem bevorstehenden Regierungswechsel, deren Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen und die allgemeine Marktentwicklung sich erst in den kommenden Monaten zeigen werden. Vor diesem Hintergrund bleibt das Umfeld insgesamt herausfordernd, mit Fokus auf die Sicherung des Marktvolumens und eine flexible operative Steuerung zur Absicherung der Marktposition. Rumänien bleibt der wachstumsstärkste Markt, gestützt durch EU-finanzierte Infrastruktur- und Investitionsprogramme, wobei eine leichte konjunkturelle Belebung vor allem von Infrastrukturprojekten getragen wird. Insgesamt ergeben sich damit weiterhin attraktive Chancen zur gezielten Stärkung der Marktposition und zur Nutzung investitionsgetriebener Projekte.

Für 2026 wird in den Kernmärkten insgesamt eine Bautätigkeit auf niedrigem bis moderatem Niveau erwartet. Der Fokus liegt weiterhin auf der Sicherung des Marktvolumens und der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Effizienzmaßnahmen, Kostensteuerung und die Fokussierung auf margenstarke Produktbereiche. Wirtschaftliche und politische Entwicklungen werden laufend beobachtet, um flexibel reagieren zu können. "Mit klarer strategischer Ausrichtung, regional differenzierten Marktansätzen und dem engagierten Einsatz des Teams wird auch 2026 die Sicherung der Marktposition und die Schaffung nachhaltiger Werte angestrebt", zeigt sich Einfalt überzeugt.

KENNZAHLEN in EUR Mio. GJ 2025 GJ 2024 Umsatzerlöse 112,5 116,6 Betriebsleistung 111,8 117,1 EBITDA 13,8 13,1 EBIT 6,1 6,5 Ergebnis vor Steuern 3,9 1,1 Ergebnis nach Steuern 3,1 1,1

Über SW Umwelttechnik:

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 16, 2026 02:05 ET (06:05 GMT)