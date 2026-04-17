DJ PTA-News: Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DES GESCHÄFTSJAHRES 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DES GESCHÄFTSJAHRES 2025

Leverkusen (pta000/17.04.2026/23:20 UTC+2)

Leverkusen, 17. April Die Biofrontera AG (ISIN: DE000A4BGGM7), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, hat heute die konsolidierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 veröffentlicht. Gleichzeitig berichtet das Unternehmen über die aktuellen operativen Entwicklungen und legt die Prognose für 2026 fest.

Finanzkennzahlen 2025

01.01.-31.12.2025 01.01.-31.12.2024 TEUR % vom Umsatz TEUR % vom Umsatz Ertragslage Umsatzerlöse 13.189 100,00% 12.183 100,00% - davon Deutschland 9.863 74,78% 7.831 64,28% - davon Spanien 1.725 13,08% 1.696 13,92% - davon UK 978 7,42% 841 6,90% - davon Restliches Europa 609 4,62% 1.700 13,95% - davon übrige Regionen 14 0,11% 115 0,94% Bruttoergebnis vom Umsatz 10.909 82,71% 10.115 83,03% Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit -1.025 -7,77% -1.587 -13,03% EBITDA -819 -6,21% -716 -5,88% EBIT -1.207 -9,15% -1.205 -9,89% Ergebnis vor Ertragsteuern aus fortgeführtem Geschäftsbereich -1.222 -9,27% -1.151 -9,45% Ergebnis vor Ertragsteuern aus aufgegebenem Geschäftsbereich 3.268 24,78% -5.568 -45,70% Ertragssteuern aus fortgeführtem Geschäftsbereich -5.721 -43,38% 2.490 20,44% Ertragssteuern aus aufgegebenem Geschäftsbereich -290 -2,20% -121 -0,99% Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortgeführtem Geschäftsbereich -6.943 -52,64% 1.339 10,99% Ergebnis nach Ertragsteuern aus aufgegebenem Geschäftsbereich 2.978 22,58% -5.689 -46,70% Gesamtergebnis nach Ertragsteuern -3.965 -30,06% -4.350 -35,71%

Pro-forma Zahlen

GuV BF Gruppe 2024 2024 2024 2025 2025 2025 in TEUR Biofrontera aus aufgegebenem Aus fortgeführtem Biofrontera aus aufgegebenem Aus fortgeführtem gesamt Geschäftsbereich Geschäftsbereich gesamt Geschäftsbereich Geschäftsbereich Umsatz 21.666 9.483 12.183 19.227 6.038 13.189 Umsatzkosten - 5.327 - 3.259 - 2.068 - 7.192 - 4.912 - 2.280 Bruttoergebnis vom 16.339 6.224 10.115 12.035 1.126 10.909 Umsatz Forschungs- und - 5.352 - 3.154 - 2.198 - 3.695 - 1.463 - 2.232 Entwicklungskosten Vertriebskosten - 6.933 - 82 - 6.851 - 6.339 - 80 - 6.259 Allgemeine - 9.996 - 7.343 - 2.653 - 2.098 1.345 - 3.443 Verwaltungskosten Ergebnis aus der betrieblichen - 5.941 - 4.355 - 1.586 - 99 928 - 1.027 Tätigkeit Sonstige Erträge 704 325 379 4.781 4.620 161 Sonstige Aufwendungen - 238 - 240 2 - 636 - 295 - 341 Abschreibungen 839 350 489 648 260 388 EBITDA - 4.636 - 3.920 - 716 4.694 5.513 - 819 EBIT - 5.475 - 4.270 - 1.205 4.046 5.253 - 1.207 Aufwendungen aus - 1.298 - 1.298 - 0 - 1.985 - 1.985 - Beteiligungen Zinsaufwand - 11 - - 11 - 13 - - 13 Sonstige Zinsen 66 - 66 - 1 - - 1 Ergebnis vor Steuern - 6.719 - 5.568 - 1.151 2.046 3.268 - 1.222 Ertragssteuern 2.369 - 121 2.490 - 6.011 - 290 - 5.721 Gesamtergebnis - 4.350 - 5.689 1.340 - 3.965 2.978 - 6.943

Operative Entwicklungen in 2025

• Im dritten Jahr in Folge erzielte Ameluz(R) ein Wachstum von über 25 % im deutschen Markt und erreichte einen

Marktanteil von 73 % • Ameluz(R) ist Marktführer in den PDT-Märkten in Deutschland, Großbritannien und Spanien • Biofrontera erhielt die Marktzulassung für OVIXAN im Vereinigten Königreich • Biofrontera AG und Biofrontera Inc. haben eine Restrukturierungsvereinbarung unterzeichnet und erfolgreich

umgesetzt, wobei sämtliche US-bezogene Vermögenswerte und Verbindlichkeiten - einschließlich Rechtskosten und damit

verbundene Risiken - auf Biofrontera Inc. übertragen wurden • Biofrontera AG unterzeichnete eine neue Vertriebsvereinbarung mit ProPharma für Kroatien • Der bereinigte Umsatz (einschließlich der Umsätze aus aufgegebenen Geschäftsbereichen) entspricht der im August

2025 veröffentlichten, angepassten Prognose • Das bereinigte EBITDA (einschließlich aufgegebener Geschäftsbereiche) liegt über der ursprünglichen Prognose aus

dem Geschäftsbericht 2024 sowie über der im August 2025 veröffentlichten Prognose • Wir bestätigen die Prognose für 2026 mit einem Umsatz in der Bandbreite von 14 Mio. EUR bis 16 Mio. EUR sowie einem

bereinigten EBITDA in der Bandbreite von 3,5 Mio. EUR bis 5,1 Mio. EUR.

"2025 war ein richtungsweisendes Jahr für die Biofrontera AG, geprägt von einem nachhaltigen zweistelligen Wachstum von Ameluz(R) in Deutschland - mit einem Marktanteil von 73 % -, einer weiter gestärkten Marktführerschaft in Europa sowie einer strategischen Restrukturierung des US-Geschäfts, die das strukturelle Risikoprofil des Unternehmens deutlich reduziert hat", kommentierte Pilar de la Huerta, CFO und Vorständin der Biofrontera AG, die Geschäftsentwicklung des vergangenen Geschäftsjahres. Aufgrund der IFRS-Darstellungsvorschriften sind die berichteten Abschlüsse der Biofrontera AG naturgemäß schwer interpretierbar, da die aufgegebenen US-bezogenen Aktivitäten weitgehend aus der detaillierten Gewinn- und Verlustrechnung ausgeschlossen und stattdessen als eine einzelne Position unmittelbar vor dem Konzernergebnis ausgewiesen werden. Daher stellen wir Pro-forma-Zahlen (zweite Tabelle oben) dar, um ein klareres und umfassenderes Bild der Gesamtumsätze und des EBITDA zu vermitteln, einschließlich sowohl fortgeführter als auch aufgegebener Geschäftsbereiche. Die Spalte "Biofrontera gesamt" umfasst alle Aktivitäten, die Spalte "aus aufgegebenem Geschäftsbereich" bildet die aufgegebenen Geschäftsbereiche ab, und die Spalte "aus fortgeführtem Geschäftsbereich" stellt die fortgeführten Aktivitäten dar, wie sie in der IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen sind. Diese Darstellung verdeutlicht zudem, dass die Restrukturierung des US-Geschäfts zwar zu niedrigeren ausgewiesenen Umsätzen führt, dies jedoch durch eine deutliche Reduzierung der Kostenbasis, eine Vereinfachung der Organisationsstruktur und eine signifikante Verringerung des Gesamtrisikoprofils mehr als kompensiert wird. Infolgedessen hat die Biofrontera AG eine tiefgreifende Transformation erfolgreich abgeschlossen und ist heute als fokussierteres, widerstandsfähigeres und risikoärmeres Unternehmen hervorragend positioniert, um zukünftiges Wachstum voranzutreiben und ihre Expansionsstrategie trotz der für 2026 erwarteten Herausforderungen umzusetzen."

Finanzprognose 2026

Für das Jahr 2026 erwartet Biofrontera, dass sich der in den vergangenen Jahren beobachtete positive Umsatztrend in Europa fortsetzt. Mit Deutschland als wichtigstem Wachstumstreiber wird ein durchschnittliches Wachstum in Europa zwischen 6 % und 21 % prognostiziert. Für 2026 rechnet das Unternehmen mit Umsatzerlösen zwischen 14 Mio. EUR und 16 Mio. EUR, die sämtliche Umsätze in den EU-Märkten umfassen. In diesen Umsatzerlösen ist das Earn-out von Biofrontera Inc. nicht enthalten, da es sich hierbei um eine Gegenleistung aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs und nicht um operative Umsatzerlöse handelt. Das Earn-out basiert auf den US-Verkäufen von Ameluz(R) und wird für 2026 auf einen Betrag zwischen 3,5 Mio. EUR und 4,5 Mio. EUR geschätzt (2025: 1,8 Mio. EUR).

Das bereinigte EBITDA wird für 2026 in einer Bandbreite von 3,5 Mio. EUR bis 5,1 Mio. EUR erwartet (2025 bereinigtes EBITDA: 4,6 Mio. EUR), während das unbereinigte EBITDA voraussichtlich zwischen -0,5 Mio. EUR und 0,5 Mio. EUR liegen wird (2025 unbereinigtes EBITDA: -0,8 Mio. EUR). Dies unterstreicht, dass das Unternehmen ohne das US-Geschäft bereits auf oder nahe der Gewinnschwelle operiert.

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April 17, 2026 17:20 ET (21:20 GMT)