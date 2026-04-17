PTA-News: Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DES GESCHÄFTSJAHRES 2025 -2

DJ PTA-News: Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DES GESCHÄFTSJAHRES 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DES GESCHÄFTSJAHRES 2025

Leverkusen (pta000/17.04.2026/23:20 UTC+2)

Leverkusen, 17. April Die Biofrontera AG (ISIN: DE000A4BGGM7), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, hat heute die konsolidierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 veröffentlicht. Gleichzeitig berichtet das Unternehmen über die aktuellen operativen Entwicklungen und legt die Prognose für 2026 fest.

Finanzkennzahlen 2025

01.01.-31.12.2025 01.01.-31.12.2024 TEUR % vom Umsatz TEUR % vom Umsatz Ertragslage Umsatzerlöse 13.189 100,00% 12.183 100,00% - davon Deutschland 9.863 74,78% 7.831 64,28% - davon Spanien 1.725 13,08% 1.696 13,92% - davon UK 978 7,42% 841 6,90% - davon Restliches Europa 609 4,62% 1.700 13,95% - davon übrige Regionen 14 0,11% 115 0,94% Bruttoergebnis vom Umsatz 10.909 82,71% 10.115 83,03% Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit -1.025 -7,77% -1.587 -13,03% EBITDA -819 -6,21% -716 -5,88% EBIT -1.207 -9,15% -1.205 -9,89% Ergebnis vor Ertragsteuern aus fortgeführtem Geschäftsbereich -1.222 -9,27% -1.151 -9,45% Ergebnis vor Ertragsteuern aus aufgegebenem Geschäftsbereich 3.268 24,78% -5.568 -45,70% Ertragssteuern aus fortgeführtem Geschäftsbereich -5.721 -43,38% 2.490 20,44% Ertragssteuern aus aufgegebenem Geschäftsbereich -290 -2,20% -121 -0,99% Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortgeführtem Geschäftsbereich -6.943 -52,64% 1.339 10,99% Ergebnis nach Ertragsteuern aus aufgegebenem Geschäftsbereich 2.978 22,58% -5.689 -46,70% Gesamtergebnis nach Ertragsteuern -3.965 -30,06% -4.350 -35,71%

Pro-forma Zahlen

GuV BF Gruppe 2024 2024 2024 2025 2025 2025 in TEUR Biofrontera aus aufgegebenem Aus fortgeführtem Biofrontera aus aufgegebenem Aus fortgeführtem gesamt Geschäftsbereich Geschäftsbereich gesamt Geschäftsbereich Geschäftsbereich Umsatz 21.666 9.483 12.183 19.227 6.038 13.189 Umsatzkosten - 5.327 - 3.259 - 2.068 - 7.192 - 4.912 - 2.280 Bruttoergebnis vom 16.339 6.224 10.115 12.035 1.126 10.909 Umsatz Forschungs- und - 5.352 - 3.154 - 2.198 - 3.695 - 1.463 - 2.232 Entwicklungskosten Vertriebskosten - 6.933 - 82 - 6.851 - 6.339 - 80 - 6.259 Allgemeine - 9.996 - 7.343 - 2.653 - 2.098 1.345 - 3.443 Verwaltungskosten Ergebnis aus der betrieblichen - 5.941 - 4.355 - 1.586 - 99 928 - 1.027 Tätigkeit Sonstige Erträge 704 325 379 4.781 4.620 161 Sonstige Aufwendungen - 238 - 240 2 - 636 - 295 - 341 Abschreibungen 839 350 489 648 260 388 EBITDA - 4.636 - 3.920 - 716 4.694 5.513 - 819 EBIT - 5.475 - 4.270 - 1.205 4.046 5.253 - 1.207 Aufwendungen aus - 1.298 - 1.298 - 0 - 1.985 - 1.985 - Beteiligungen Zinsaufwand - 11 - - 11 - 13 - - 13 Sonstige Zinsen 66 - 66 - 1 - - 1 Ergebnis vor Steuern - 6.719 - 5.568 - 1.151 2.046 3.268 - 1.222 Ertragssteuern 2.369 - 121 2.490 - 6.011 - 290 - 5.721 Gesamtergebnis - 4.350 - 5.689 1.340 - 3.965 2.978 - 6.943

Operative Entwicklungen in 2025

• Im dritten Jahr in Folge erzielte Ameluz(R) ein Wachstum von über 25 % im deutschen Markt und erreichte einen

Marktanteil von 73 % • Ameluz(R) ist Marktführer in den PDT-Märkten in Deutschland, Großbritannien und Spanien • Biofrontera erhielt die Marktzulassung für OVIXAN im Vereinigten Königreich • Biofrontera AG und Biofrontera Inc. haben eine Restrukturierungsvereinbarung unterzeichnet und erfolgreich

umgesetzt, wobei sämtliche US-bezogene Vermögenswerte und Verbindlichkeiten - einschließlich Rechtskosten und damit

verbundene Risiken - auf Biofrontera Inc. übertragen wurden • Biofrontera AG unterzeichnete eine neue Vertriebsvereinbarung mit ProPharma für Kroatien • Der bereinigte Umsatz (einschließlich der Umsätze aus aufgegebenen Geschäftsbereichen) entspricht der im August

2025 veröffentlichten, angepassten Prognose • Das bereinigte EBITDA (einschließlich aufgegebener Geschäftsbereiche) liegt über der ursprünglichen Prognose aus

dem Geschäftsbericht 2024 sowie über der im August 2025 veröffentlichten Prognose • Wir bestätigen die Prognose für 2026 mit einem Umsatz in der Bandbreite von 14 Mio. EUR bis 16 Mio. EUR sowie einem

bereinigten EBITDA in der Bandbreite von 3,5 Mio. EUR bis 5,1 Mio. EUR.

"2025 war ein richtungsweisendes Jahr für die Biofrontera AG, geprägt von einem nachhaltigen zweistelligen Wachstum von Ameluz(R) in Deutschland - mit einem Marktanteil von 73 % -, einer weiter gestärkten Marktführerschaft in Europa sowie einer strategischen Restrukturierung des US-Geschäfts, die das strukturelle Risikoprofil des Unternehmens deutlich reduziert hat", kommentierte Pilar de la Huerta, CFO und Vorständin der Biofrontera AG, die Geschäftsentwicklung des vergangenen Geschäftsjahres. Aufgrund der IFRS-Darstellungsvorschriften sind die berichteten Abschlüsse der Biofrontera AG naturgemäß schwer interpretierbar, da die aufgegebenen US-bezogenen Aktivitäten weitgehend aus der detaillierten Gewinn- und Verlustrechnung ausgeschlossen und stattdessen als eine einzelne Position unmittelbar vor dem Konzernergebnis ausgewiesen werden. Daher stellen wir Pro-forma-Zahlen (zweite Tabelle oben) dar, um ein klareres und umfassenderes Bild der Gesamtumsätze und des EBITDA zu vermitteln, einschließlich sowohl fortgeführter als auch aufgegebener Geschäftsbereiche. Die Spalte "Biofrontera gesamt" umfasst alle Aktivitäten, die Spalte "aus aufgegebenem Geschäftsbereich" bildet die aufgegebenen Geschäftsbereiche ab, und die Spalte "aus fortgeführtem Geschäftsbereich" stellt die fortgeführten Aktivitäten dar, wie sie in der IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen sind. Diese Darstellung verdeutlicht zudem, dass die Restrukturierung des US-Geschäfts zwar zu niedrigeren ausgewiesenen Umsätzen führt, dies jedoch durch eine deutliche Reduzierung der Kostenbasis, eine Vereinfachung der Organisationsstruktur und eine signifikante Verringerung des Gesamtrisikoprofils mehr als kompensiert wird. Infolgedessen hat die Biofrontera AG eine tiefgreifende Transformation erfolgreich abgeschlossen und ist heute als fokussierteres, widerstandsfähigeres und risikoärmeres Unternehmen hervorragend positioniert, um zukünftiges Wachstum voranzutreiben und ihre Expansionsstrategie trotz der für 2026 erwarteten Herausforderungen umzusetzen."

Finanzprognose 2026

Für das Jahr 2026 erwartet Biofrontera, dass sich der in den vergangenen Jahren beobachtete positive Umsatztrend in Europa fortsetzt. Mit Deutschland als wichtigstem Wachstumstreiber wird ein durchschnittliches Wachstum in Europa zwischen 6 % und 21 % prognostiziert. Für 2026 rechnet das Unternehmen mit Umsatzerlösen zwischen 14 Mio. EUR und 16 Mio. EUR, die sämtliche Umsätze in den EU-Märkten umfassen. In diesen Umsatzerlösen ist das Earn-out von Biofrontera Inc. nicht enthalten, da es sich hierbei um eine Gegenleistung aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs und nicht um operative Umsatzerlöse handelt. Das Earn-out basiert auf den US-Verkäufen von Ameluz(R) und wird für 2026 auf einen Betrag zwischen 3,5 Mio. EUR und 4,5 Mio. EUR geschätzt (2025: 1,8 Mio. EUR).

Das bereinigte EBITDA wird für 2026 in einer Bandbreite von 3,5 Mio. EUR bis 5,1 Mio. EUR erwartet (2025 bereinigtes EBITDA: 4,6 Mio. EUR), während das unbereinigte EBITDA voraussichtlich zwischen -0,5 Mio. EUR und 0,5 Mio. EUR liegen wird (2025 unbereinigtes EBITDA: -0,8 Mio. EUR). Dies unterstreicht, dass das Unternehmen ohne das US-Geschäft bereits auf oder nahe der Gewinnschwelle operiert.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 17, 2026 17:20 ET (21:20 GMT)

DJ PTA-News: Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DES GESCHÄFTSJAHRES 2025 -2-

Zum 31. Dezember 2025 verfügte die Biofrontera-Gruppe über liquide Mittel in Höhe von 3,6 Mio. EUR, verglichen mit 3,1 Mio. EUR im Vorjahr. Auf Grundlage der aktuellen Unternehmensplanung für 2026 geht der Konzern davon aus, über ausreichende Liquidität zu verfügen, um alle Verpflichtungen für weitere 12 Monate ab dem Zeitpunkt der Aufstellung zu erfüllen. Unter der Annahme einer planmäßigen Entwicklung von Aufwendungen und Erträgen wird erwartet, dass die liquiden Mittel zum 31. Dezember 2026 zwischen 4,0 Mio. EUR und 8,0 Mio. EUR liegen werden.

Vermarktung Europa

Die Umsatzentwicklung in Deutschland war im Vergleich zum Vorjahr sehr stark. Die Produktumsätze in Deutschland beliefen sich auf 9.863 TEUR gegenüber 7.831 TEUR im Jahr 2024, was einem Anstieg von rund 25,9 % entspricht. Der Anteil von Ameluz(R) im PDT-Segment erhöhte sich dabei von 67 % im Vorjahr auf 73 % im Jahr 2025.

Im übrigen Europa, das durch unsere eigene Vertriebsorganisation abgedeckt wird, verlief die Umsatzentwicklung im vergangenen Jahr moderater, wenngleich weiterhin Wachstum erzielt wurde. Der spanische Markt verzeichnete ein Umsatzwachstum von 1,7 %, während das Absatzwachstum auf Stückbasis höher ausfiel. Der Anstieg gesetzlich vorgeschriebener Rabatte, bedingt durch die mehr als zehnjährige Marktpräsenz des Produkts, kompensierte dabei das zugrunde liegende Umsatzwachstum in diesem Markt. Im Vereinigten Königreich erzielte das Unternehmen ein Wachstum von 16 % gegenüber dem Vorjahr und bestätigte damit den sehr positiven Trend bei der weiteren Marktdurchdringung von Ameluz (R).

Die Umsätze mit Partnern lagen in diesem Jahr unter dem Vorjahresniveau, was die saisonalen Bestellmuster unserer Vertriebspartner widerspiegelt. Auf ein Jahr mit hohen Bestellvolumina folgt typischerweise ein Jahr mit geringeren Volumina. Da 2024 ein Spitzenjahr war, wurden 2025 weniger Sammelbestellungen durch Distributoren aufgegeben, was zu einem Rückgang von 64,2 % führte. Für 2026 wird ein deutlicher Anstieg der Bestellvolumina erwartet.

Zusammen mit den Umsätzen in Deutschland belief sich das gesamte Europageschäft auf 13.175 TEUR (Vorjahr: 12.069 TEUR), was einem Wachstum von 9,2 % entspricht.

Vermarktung USA

Biofrontera erzielte aus aufgegebenen Geschäftsbereichen Umsatzerlöse in Höhe von 6.038 TEUR (bis Juni 2025) mit ihrem Lizenznehmer in den USA, verglichen mit 9.482 TEUR im Vorjahr, was einem Rückgang von 36,3 % entspricht. Dieser Rückgang ist auf die zum 1. Juni 2025 wirksam gewordene Restrukturierungsvereinbarung zurückzuführen. Seit diesem Zeitpunkt wurden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem US-Markt auf Biofrontera Inc. übertragen.

Als Gegenleistung für den Verkauf erhielt das Unternehmen eine Beteiligung an Biofrontera Inc. in Höhe von 10 % (nach Kapitalerhöhung) sowie ein Earn-out in Höhe von 12 % bis 15 % über die Laufzeit der übertragenen Patente (bis 2043). Im Jahr 2025 belief sich das daraus generierte Earn-out auf 1.838 TEUR.

Weitere wesentliche Kennzahlen

Die Biofrontera AG prognostizierte ursprünglich für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA in einer Bandbreite von 0 TEUR bis 3.000 TEUR. Diese Prognose wurde im Mai 2025 aufgrund von Unsicherheiten im Zusammenhang mit Zahlungen von Biofrontera Inc. zurückgezogen und im August 2025 auf eine Spanne von 1.500 TEUR bis 3.500 TEUR angepasst. Zu diesem Zeitpunkt ging das Unternehmen davon aus, dass die Restrukturierungsvereinbarung mit Biofrontera Inc. das EBITDA-Wachstum unterstützen würde. Während die Umsatzerlöse im Vergleich zur ursprünglichen Prognose rückläufig erwartet wurden, sollte die Übertragung sämtlicher US-bezogener Infrastruktur und Verbindlichkeiten sowie die erhaltene Gegenleistung in Form von Anteilen und eines Earn-outs auf Pro-forma-Basis einen positiven Effekt auf das EBITDA haben.

Im Februar 2026 veröffentlichte die Biofrontera AG eine Ad-hoc-Mitteilung, in der die EBITDA-Prognose erneut auf eine Bandbreite von 3.500 TEUR bis 5.100 TEUR angehoben wurde. Diese Entwicklung ist auf konsequente Kostendisziplin sowie einen höher als erwarteten Earn-out-Beitrag im Jahr 2025 zurückzuführen. Infolgedessen erreichte das bereinigte EBITDA 4.694 TEUR, einschließlich fortgeführter und aufgegebener Geschäftsbereiche, und lag damit nahe am oberen Ende der angepassten Prognosespanne.

Auch die Liquiditätsentwicklung übertraf die Erwartungen. Zum 31. Dezember 2025 belief sich die Liquidität auf 3.603 TEUR, verglichen mit 3.124 TEUR im Vorjahr, und lag damit deutlich über der ursprünglich im Geschäftsbericht 2024 prognostizierten Bandbreite von 500 TEUR bis 1.500 TEUR.

Im Zuge der Restrukturierung konnte die Kostenbasis des Unternehmens deutlich reduziert werden. Die globalen allgemeinen Verwaltungskosten (G&A) sanken signifikant von 9.996 TEUR auf 2.098 TEUR im Jahr 2025. Die Forschungs- und Entwicklungskosten reduzierten sich um 31,0 % auf 3.695 TEUR gegenüber 5.352 TEUR im Vorjahr. Diese Rückgänge sind im Wesentlichen auf die Übertragung sämtlicher US-bezogener Aktivitäten und Risiken auf Biofrontera Inc. mit Wirkung zum 1. Juni 2025 zurückzuführen.

Gleichzeitig stiegen die sonstigen Erträge deutlich von 704 TEUR im Vorjahr auf 4.781 TEUR an, was im Wesentlichen auf die Effekte der Restrukturierungsvereinbarung mit Biofrontera Inc. zurückzuführen ist.

Auch die Vertriebs- und Marketingkosten wurden reduziert und beliefen sich im Jahr 2025 auf insgesamt 6.339 TEUR.

Der bereinigte Gewinn vor Steuern verbesserte sich von EUR -6.719 im Jahr 2024 auf EUR 2.049 im Jahr 2025 und führte damit zu einem positiven Ergebnis.

Der gesamte Steueraufwand (einschließlich aufgegebener Geschäftsbereiche) veränderte sich von EUR 2.369 im Jahr 2024 auf EUR -6.719 im Jahr 2025. Dies ist auf eine Reduzierung der latenten Steueransprüche zurückzuführen, die einen Rückgang der erwarteten Profitabilität widerspiegelt. Hauptursache hierfür sind überarbeitete Prognosen für die Umsätze in den USA: geringere Einnahmen von Biofrontera Inc. infolge des Verkaufs von US-bezogenen Vermögenswerten sowie eine Verkürzung des Prognosehorizonts für Earn-out-Zahlungen aufgrund eingeschränkter Visibilität hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit mittel- bis langfristig aufrechtzuerhalten.

Das Nettoergebnis verbesserte sich von EUR -4.350 auf EUR -3.965 im Jahr 2025.

Fortschritte im Bereich Entwicklung und Regulatory Affairs

Zum 20. Oktober 2025 schloss die Biofrontera AG ein Asset Purchase Agreement mit Biofrontera Inc. ab. Im Rahmen dieser Transaktion übertrug die Biofrontera AG sämtliche US-bezogenen Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Rechte im Zusammenhang mit Ameluz(R) und RhodoLED(R), einschließlich der regulatorischen Zulassungen sowie der regulatorischen Sponsorenrolle für klinische Studien in den USA, auf Biofrontera Inc. Die Übertragung wurde der FDA am 17. Dezember 2025 mitgeteilt. Im Zuge der Übertragung der regulatorischen Zulassungen und der klinischen Studien wurden auch die in diesen Bereichen tätigen Mitarbeiter auf Biofrontera Inc. oder deren verbundene Unternehmen übertragen. Dies setzt den bereits im Vorjahr begonnenen Trend zur Reduzierung der Mitarbeiterzahl bei der Biofrontera Gruppe.

(Ende)

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Aussender: Biofrontera AG Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com ISIN(s): DE000A4BGGM7 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in München, Stuttgart, Tradegate BSX

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(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2026 17:20 ET (21:20 GMT)