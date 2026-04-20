Schließen - Öffnen - Schließen - Öffnen! Die meisten Anleger kennen dieses Spiel nun aus dem FF. US-Präsident Donald Trump hatte in der letzten Woche lauthals die Verfügungsmacht über die Straße von Hormus angekündigt. Doch so richtig spielen die Iraner wohl nicht mit. Denn am gestrigen Sonntag schlossen sie die Meerenge wieder und drohten sogar durchfahrende Schiffe zu versenken. Also alles wieder offen im Schlagabtausch zwischen Teheran und Washington. Trotz verhandelter Waffenstillstände ist die Stimmung wohl weiterhin extrem belastet. Die Kapitalmärkte müssen sich ihren Reim daraus machen, leicht ist das aber nicht. Trotzdem gibt es schöne Kursbewegungen, die wir ihnen nicht vorenthalten können!Den vollständigen Artikel lesen ...
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