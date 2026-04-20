PTA-HV: bet-at-home.com AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -2

DJ PTA-HV: bet-at-home.com AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß -- 121 Abs. 4a AktG

bet-at-home.com AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Düsseldorf (pta000/20.04.2026/15:58 UTC+2)

bet-at-home.com AG Düsseldorf

ISIN DE000A0DNAY5 / WKN A0DNAY

Einladung zur ordentlichen virtuellen Hauptversammlung

Wir laden die Aktionärinnen und Aktionäre* der bet-at-home.com AG, Düsseldorf, hiermit ein zu der am Freitag, den 29. Mai 2026, um 10:00 Uhr stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung.

Die Hauptversammlung wird gemäß -- 118a Abs. 1 Satz 1 AktG i.V.m. -- 21 der Satzung in Form einer virtuellen Hauptversammlung abgehalten. Die gesamte Hauptversammlung wird mit Bild und Ton über ein passwortgeschütztes InvestorPortal für ordnungsgemäß angemeldete und legitimierte Aktionäre am Tag der Hauptversammlung übertragen. Die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten können ihre Rechte - wie unter Ziffer III. dieser Einberufung im Einzelnen beschrieben - ausüben.

* (Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einberufung auf eine durchgehend geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung als geschlechtsneutral zu verstehen.)

I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025, des zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2025 nebst dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach ---- 289a und 315a des Handelsgesetzbuches sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 gebilligt; damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Auch die übrigen vorgenannten Unterlagen sind der Hauptversammlung nach -- 176 Abs. 1 Satz 1 AktG lediglich zugänglich zu machen, einer Beschlussfassung hierzu bedarf es nicht. Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 1 daher keinen Beschluss zu fassen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ypsilon Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen. Die Wahl schließt die etwaige prüferische Durchsicht eines verkürzten Abschlusses und eines Zwischenlageberichts zum 30. Juni 2026 durch den Abschlussprüfer gemäß -- 115 Abs. 5 Satz 1 WpHG ein.

Hinweise:

Der Vorschlag des Aufsichtsrats zur Wahl des Abschlussprüfers ist gemäß -- 124 Abs. 3 Satz 2 AktG auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses zu stützen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus drei Mitgliedern. Besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern, nimmt er selbst die Aufgaben des Prüfungsausschusses wahr (-- 107 Abs. 4 Satz 1 AktG). Eine Empfehlung eines Prüfungsausschusses an den Aufsichtsrat erfolgte daher nicht. In Wahrnehmung der Aufgaben des Prüfungsausschusses wird entsprechend Art. 16 Abs. 2 Unterabs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 (" EU-Abschlussprüferverordnung") erklärt, dass der Wahlvorschlag frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und dass dem Aufsichtsrat keine Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde.

5. Bestellung des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026

Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) durch den deutschen Gesetzgeber war zum Zeitpunkt der Beauftragung der Veröffentlichung dieser Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung noch nicht erfolgt. Im September 2025 hat die amtierende Bundesregierung einen überarbeiteten Entwurf für das CSRD-Umsetzungsgesetz in den Bundestag eingebracht. Zum Zeitpunkt der Beauftragung der Veröffentlichung dieser Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung war weiterhin offen, bis wann und mit welchem abschließenden Inhalt mit einer Umsetzung des Gesetzesentwurfs zu rechnen ist. Um zu vermeiden, dass nach Abschluss des nationalen Gesetzgebungsverfahrens ggf. eine weitere Hauptversammlung der Gesellschaft erfolgen muss, um den Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen, soll die Hauptversammlung am 29. Mai 2026 einen solchen Prüfer vorsorglich wählen, und zwar nur für den Fall, dass das nationale Recht eine entsprechende Bestellung durch die Hauptversammlung vorsehen wird.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ypsilon Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Prüfer des (Konzern-) Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen. Die Bestellung erfolgt vorsorglich für den Fall, dass die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) durch den deutschen Gesetzgeber in nationales Recht erfolgt und dass die Gesellschaft in der Folge gesetzlich verpflichtet ist, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 vorzunehmen und den hierzu zu erstattenden (Konzern-) Nachhaltigkeitsbericht durch einen Abschlussprüfer prüfen zu lassen und diese Prüfung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen nicht ohnehin dem Abschlussprüfer obliegt, der den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2026 prüft.

Hinweise:

Auf die Hinweise unter Tagesordnungspunkt 4 wird Bezug genommen.

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach ---- 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit -- 10 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt gemäß -- 10 Abs. 2 der Satzung nach Bestimmung der Hauptversammlung längstens für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Der amtierende Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Martin Arendts, wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Mai 2022 gewählt, und zwar für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über seine Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt. Die weiteren von der Hauptversammlung gewählten bisherigen Aufsichtsratsmitglieder, Frau Véronique Giraudon und Herr Francois Riahi, sind mit Wirkung zum 12. Dezember 2025 aufgrund erklärter Amtsniederlegungen aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Auf Antrag des Vorstands wurden zwischenzeitlich durch das zuständige Gericht gemäß -- 104 AktG zwei Aufsichtsratsmitglieder bestellt. Diese zwei gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieder haben ihre Ämter am 7. April 2026 niedergelegt.

Nachfolgend wurde erneut ein Antrag auf gerichtliche Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern gemäß -- 104 AktG gestellt. Die gemäß -- 104 AktG zur gerichtlichen Bestellung vorgeschlagenen Kandidaten sollen von der ordentlichen Hauptversammlung am 29. Mai 2026 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Mitglieder des Aufsichtsrats mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 29. Mai 2026 folgende Personen zu wählen:

6.1. Herrn Mag. Michael Buchner, HR-Manager bei der JOB.ON Personaldienste GmbH, Linz, Österreich, wohnhaft in Neuhofen an der Krems, Österreich, und

6.2. Herrn Mag. Wolfgang Reisinger, Geschäftsführer (COO/CFO) der Tractive GmbH, Pasching, Österreich, wohnhaft in Haag, Österreich,

und zwar für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 2030 beschließt.

Hinweise:

Die Wahlen sollen als Einzelwahlen durchgeführt werden, d.h. über die Wahlvorschläge unter den vorstehenden Unterpunkten 6.1 und 6.2 wird gesondert abgestimmt.

Der Aufsichtsrat soll bei seinen Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung gemäß der Empfehlung C. 13 des Deutschen Corporate Governance Kodex (in der Fassung vom 28. April 2022 (nachfolgend "Kodex")) die persönlichen und die geschäftlichen Beziehungen eines jeden Kandidaten zum Unternehmen, zu den Organen der Gesellschaft und zu einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär offenlegen:

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April 20, 2026 09:58 ET (13:58 GMT)

DJ PTA-HV: bet-at-home.com AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -2-

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats stehen die vorgeschlagenen Kandidaten in keinerlei persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur Gesellschaft oder zu ihren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär, die gemäß der Empfehlung C. 13 des Kodex gegenüber der Hauptversammlung offenzulegen wären. Die vorgeschlagenen Kandidaten sind nach Einschätzung des Aufsichtsrats damit als vollständig unabhängig, auch im Sinne des Kodex, anzusehen.

Die vorstehenden Wahlvorschläge berücksichtigen das vom Aufsichtsrat beschlossene Kompetenzprofil für das Gesamtgremium im Sinne der Empfehlung C. 1 des Kodex. Der Aufsichtsrat weist darauf hin, dass das in den Zielen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats vorgesehene Ziel eines Frauenanteils von einem Drittel nach der Wahl der vorgeschlagenen Kandidaten vorübergehend nicht erreicht sein wird. In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen im Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 verwiesen, insbesondere auf die Abschnitte "Veränderungen im Aktionärskreis" und "Veränderungen im Aufsichtsrat". Die vorgeschlagenen Kandidaten haben mitgeteilt, dass ihnen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben genügend Zeit zur Verfügung steht. Es ist vorgesehen, dass Herr Martin Arendts weiterhin den Vorsitz im Aufsichtsrat übernehmen soll.

Lebensläufe der Kandidaten nebst den Angaben gemäß -- 125 Abs. 1 Satz 5 AktG zu ihrer Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sind unter Ziffer II. dieser Einberufung enthalten. Zudem können sie auch unter

https://www.bet-at-home.ag/de/shareholders-meeting/

eingesehen werden.

7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts gemäß -- 162 AktG für das Geschäftsjahr 2025

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 gemäß -- 162 AktG nebst Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers ist ab der Einberufung der Hauptversammlung und auch während der Hauptversammlung unter

https://www.bet-at-home.ag/de/shareholders-meeting/

zugänglich.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach -- 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 gemäß -- 120a Abs. 4 AktG zu billigen.

II. Weitere Angaben zu Tagesordnungspunkt 6, insb. Lebensläufe der zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten

Vorname(n), Name: Mag. Michael Buchner Ausgeübter Beruf: HR-Manager bei der JOB.ON Personaldienste GmbH, Linz, Österreich Persönliche Daten Wohnort: Neuhofen an der Krems, Österreich Geburtsdatum: 11. Oktober 1971 Geburtsort: Salzburg, Österreich Nationalität: Österreich/Frankreich Geschlecht: männlich Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johannes-Kepler-Universität Linz (Mag.); Ausbildung: Lehrgang Human Resource Management (2009/2010); Befähigungsprüfung Gewerbe Überlassung von Arbeitskräften (2010) Beruflicher Werdegang: Seit 12/2008: HR-Manager, JOB.ON Personaldienste GmbH, Linz, Österreich (seit 03/2020 Alleinverantwortung für internes/externes Personal, Personalrecruiting und Personalvermittlung/-überlassung; Kundenbetreuung; Personalentwicklung und -weiterbildung) 06/2002 bis 11/2008: Personalassistenz, HAGMAYR Sportmanagement GmbH, Linz, Österreich 07/2007 bis 11/2008: Aufbau und Leitung des Büros der SPORT ALLIANCE k.s., Bratislava, Slowakei (Spielersuche und -betreuung, Vertragsabwicklungen) 2000 bis 2002: LASK Linz: Mitarbeit in der Bundesliga-Spieltags-Organisation, Linz, Österreich Mitgliedschaften in anderen • keine gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen • keine Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Wesentliche Tätigkeiten neben dem • HR-Manager bei der JOB.ON Personaldienste GmbH, Linz, Österreich Aufsichtsratsmandat (Empfehlung C.14 des Kodex): Der Kandidat ist im Sinne der Empfehlungen C.6 und C.7 des Kodex unabhängig von der Unabhängigkeit gemäß der Gesellschaft und deren Vorstand und unabhängig von einem kontrollierenden Aktionär. Empfehlungen C.6, C.7 und C.13 des Es liegen keine Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem Kodex: wesentlich beteiligten Aktionär der Gesellschaft im Sinne der Empfehlung C.13 des Kodex vor. Sonstige Angaben: Der Kandidat erfüllt die Anforderungen des -- 100 Abs. 5 AktG zur Vertrautheit mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist. Vorname(n), Name: Mag. Wolfgang Reisinger Ausgeübter Beruf: Geschäftsführer (COO/CFO) der Tractive GmbH, Pasching, Österreich Persönliche Daten Wohnort: Haag, Österreich Geburtsdatum: 31. Oktober 1982 Geburtsort: Linz Nationalität: Österreich Geschlecht: männlich Ausbildung: Abschluss Sozialwirtschaftsstudium an der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) Linz, Linz, Österreich (Mag.rer.soc.oec.) Beruflicher Werdegang: Seit 2014: Tractive GmbH: CFO/COO 2010 bis 2014: KPMG Austria: Audit Assistant Manager Mitgliedschaften in anderen • keine gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen • keine Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Wesentliche Tätigkeiten neben dem • Geschäftsführer (COO/CFO) der Tractive GmbH, Pasching, Österreich Aufsichtsratsmandat (Empfehlung C.14 des Kodex): Der Kandidat ist im Sinne der Empfehlungen C.6 und C.7 des Kodex unabhängig von der Unabhängigkeit gemäß der Gesellschaft und deren Vorstand und unabhängig von einem kontrollierenden Aktionär. Empfehlungen C.6, C.7 und C.13 des Es liegen keine Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem Kodex: wesentlich beteiligten Aktionär der Gesellschaft im Sinne der Empfehlung C.13 des Kodex vor. • Der Kandidat erfüllt die Anforderungen des -- 100 Abs. 5 AktG zur Vertrautheit Sonstige Angaben: mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist. • Der Kandidat verfügt über Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung und Abschlussprüfung im Sinne des -- 100 Abs. 5 AktG.

III. Weitere Angaben und Hinweise

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung EUR 7.018.000 und ist eingeteilt in 7.018.000 Stückaktien, die jeweils eine Stimme gewähren. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

2. Durchführung als virtuelle Hauptversammlung / InvestorPortal

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Hauptversammlung gemäß -- 118a AktG i.V.m. -- 21 der Satzung als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten.

Ort der Hauptversammlung ist das JW Marriott Hotel Frankfurt, Thurn-und-Taxis-Platz 2, 60313 Frankfurt am Main. Am Ort der Hauptversammlung werden der Versammlungsleiter, die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, der mit der Beurkundung beauftragte Notar sowie die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter physisch anwesend sein. Eine physische Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Ort der Hauptversammlung ist ausgeschlossen.

Die gesamte Hauptversammlung wird am 29. Mai 2026 ab 10:00 Uhr im Internet über das unter

https://www.bet-at-home.ag/de/shareholders-meeting/

erreichbare passwortgeschützte InvestorPortal vollständig in Bild und Ton übertragen.

Nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe nachfolgend Ziffer III. 3.) erhalten Aktionäre per Post eine Anmeldebestätigung, auf der ihre individuellen Zugangsdaten zum InvestorPortal abgedruckt sind. Mit diesen Zugangsdaten können sich die Aktionäre im InvestorPortal anmelden.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 20, 2026 09:58 ET (13:58 GMT)