Akkodis als Leader in den ISG Provider Lens Berichten "Digital Engineering Services 2026" ausgezeichnet

ISG cites Akkodis' industry-leading strengths in digital engineering, intelligent operations and platform modernization across Europe and the United States.

SINDELFINGEN, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 23. April 2026 / Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering und Teil der Adecco Group, wurde von der Information Services Group (ISG) in den aktuellen ISG Provider Lens Reports "Digital Engineering Services 2026" als "Leader" ausgezeichnet. Damit hebt ISG die Stärke des Unternehmens in zentralen Engineering- und Technologiebereichen in Europa und den USA hervor.

Bild: Akkodis in ISG-Reports "Digital Engineering Services 2026" als führendes Unternehmen ausgezeichnet.

Akkodis hat den Leader-Status in den folgenden Quadranten erhalten:

Augmented Design and R&D Services (Europa)

Intelligent Operations and Connected Experiences (Europa)

Integrated Platform and Application Services (Europa und USA)

Leadership in Augmented Design and R&D Services

ISG würdigt die umfassende Expertise von Akkodis entlang der gesamten Produktentwicklung - darunter Systemarchitektur, die Integration von Model-Based Systems Engineering (MBSE), einheitliche Toolchains sowie multidisziplinäres Engineering. Durch den Einsatz von Digital-Twin-Methodiken gelingt eine enge Verzahnung von physischer und digitaler Welt, insbesondere bei sicherheitskritischen Anwendungen. In Kombination mit integrierten Engineering- und Software-Toolchains beschleunigt Akkodis Entwicklungsprozesse - von der Konzeptphase bis zum Lifecycle-Management - in den Branchen Automotive, Luft- und Raumfahrt, Rail und Industrie.

Darüber hinaus erkennt ISG die führende Rolle von Akkodis im Software-Defined Vehicle (SDV) Engineering an. Das Leistungsspektrum reicht von Hardware-in-the-Loop-(HIL-)Automatisierung über Telemetrie-Pipelines und skalierbare Cloud-Validierung bis hin zu KI-gestützter Analyse. Diese Kompetenzen werden unter anderem in der Akkodis SDV Academy gebündelt und praxisnah vermittelt. Sie unterstützt Kunden dabei, die Entwicklung und Verifikation von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und SDV-Lösungen zu beschleunigen und gleichzeitig dem Fachkräftemangel im Engineering zu begegnen. Die Expertise in Embedded Systems, Sensorfusion und Echtzeitsoftware stärkt die Position von Akkodis in den Bereichen Mobilität, Industrie und Verteidigung.

Weiterentwicklung von Intelligent Operations & Connected Experiences

ISG hebt hervor, wie Akkodis industrielle Intelligenz in operative Prozesse überführt und damit die Transformation von Fabriken und missionskritischen Abläufen vorantreibt. Durch intelligente Inbetriebnahme-Frameworks, digitale Zwillinge und fortschrittliche Simulationstools unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, ihre digitale Fabrikplanung zu beschleunigen, Layout-Risiken zu reduzieren und die Gesamtanlageneffektivität (Overall Equipment Effectiveness, OEE) zu verbessern.

Darüber hinaus fördert Akkodis vorausschauende Qualitäts- und Instandhaltungskonzepte durch akustische Sensorik, physikbasierte KI und datengetriebene Diagnostik. Die operativen Kompetenzen von Akkodis - darunter die Entwicklung robuster Hardware, Over-the-Air-(OTA)-Lifecycle-Management sowie Asset-Health-Lösungen - kommen branchenübergreifend in infrastrukturkritischen Umgebungen zum Einsatz, in denen Zuverlässigkeit, Sicherheits- und Umweltanforderungen sowie langfristige Betriebskontinuität entscheidend sind.

Nachgewiesene Kompetenz in Integrated Platform & Application Services

Auch im Bereich Plattform- und Applikationsservices bestätigt ISG die führende Rolle von Akkodis. Die Lösungen des Unternehmens treiben KI-gestütztes, zunehmend autonomes Engineering voran, verbessern die Qualität und ermöglichen "Compliance by Design" im großen Maßstab. In Europa hebt ISG insbesondere die Unified AI Platform von Akkodis hervor, die auf AI-Core basiert, sowie die umfassende Expertise des Unternehmens in Cloud-, Hybrid- und souveränen Architekturen - einschließlich AWS -, Azure- und souveräner Deployments. Dadurch unterstützt Akkodis Organisationen dabei, Agilität mit Sicherheit, Compliance und Anforderungen an die Datenresidenz in Einklang zu bringen.

In den USA verweist ISG auf die führende Rolle von Akkodis bei der cloud-nativen, MACH-orientierten Modernisierung. Die KI-gestützten Entwicklungsframeworks des Unternehmens integrieren Intelligenz direkt in Arbeitsabläufe, beschleunigen Modernisierungsvorhaben und ermöglichen personalisierte digitale Erlebnisse. DevSecOps, "Compliance by Design"-Modelle sowie eine sichere, modulare AI-Core-Plattform bilden die Grundlage, um Innovationen effizient zu skalieren und nahtlos in moderne Enterprise- und Plattformökosysteme einzubinden.

"Wir sind stolz auf diese Auszeichnung durch ISG, die die Tiefe der globalen Digital-Engineering-Expertise von Akkodis unterstreicht - ebenso wie unsere Fähigkeit, KI-getriebenes Engineering, cloud-agnostische Plattformen und 'Compliance-by-Design' weltweit zu vereinen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, mit Akkodis Intelligence in dynamischen und komplexen Umgebungen innovativ zu sein", so Jo Debecker, President & CEO von Akkodis.

"Akkodis verbindet in einzigartiger Weise tiefgehende Engineering-Expertise mit KI-gestützten digitalen Zwillingen und skalierbaren Plattformen, um schnellere Produktinnovationen, resiliente Betriebsabläufe sowie vernetzte, datengetriebene Erlebnisse zu ermöglichen", sagt Shirish Madhukar Kulkarni, Lead Analyst bei ISG.

Srinivasan P. N., Senior Lead Analyst bei ISG, ergänzt: "Die führende Position von Akkodis basiert auf vier Jahrzehnten europäischer Engineering-Exzellenz, in der Systems Engineering, Tiefe in der Validierung und softwaredefinierte Innovation durch Akkodis Intelligence zusammengeführt werden, um vertrauenswürdiges, KI-gestütztes Digital Engineering im großen Maßstab bereitzustellen."

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Über Akkodis

Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das seine Kunden dabei unterstützt, ihre Entwicklung zu beschleunigen und Innovationen voranzutreiben. Wir nutzen zukunftsweisende Technologien, um Prozesse und Produkte weiterzuentwickeln, zu optimieren und neu zu gestalten. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data, Cloud, Edge und Software Engineering kombinieren wir Technologien und Talente, um End-to-End-Lösungen bereitzustellen - von der Strategie und Beratung über die Implementierung bis hin zur Talententwicklung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die exponentielle Kraft moderner Technologien mit den einzigartigen Stärken menschlichen Denkens für echten Mehrwert in der digitalen Transformation. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis 40.000 Ingenieur:innen und Tech-Berater:innen in über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Talent, Solutions und Academy. Mit einem branchenübergreifenden Blick und starken Umsetzungskompetenzen unterstützt Akkodis seine Kunden als langjähriger Partner dabei, komplexe Herausforderungen zu meistern und nachhaltige Wirkung zu erzielen. akkodis.com ?|? LinkedIn ?|? Instagram ?|? Facebook ?|? Twitter

Über die Adecco Group

Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und Lösungsunternehmen im Bereich Human Resources. Sie qualifiziert, entwickelt und vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000 Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv, LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen. www.Adeccogroup.com

Über ISG

ISG (Information Services Group) ist ein weltweit führendes Technologie-forschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner unterstützt ISG mehr als 900 Kunden, darunter über 75 der weltweit 100 größten Unternehmen, dabei, operative Exzellenz zu erreichen und ihr Wachstum zu beschleunigen. ISG arbeitet mit Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Service- und Technologieanbietern zusammen und verfügt über umfassende Expertise in der digitalen Transformation. Dazu zählen unter anderem Automatisierung, Cloud- und Datenanalyse, Sourcing-Beratung, Governance- und Risikomanagement-Services, Netzbetreiber-Services, Strategie- und Operationsdesign, Change Management sowie Markt- und Technologierecherchen und -analysen. Das 2006 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Stamford, Connecticut (USA), beschäftigt mehr als 1.600 digital erfahrene Expertinnen und Experten in über 20 Ländern. ISG ist bekannt für innovatives Denken, starke Marktpräsenz, tiefgehende Branchen- und Technologiekompetenz sowie erstklassige Forschungs- und Analyseleistungen auf Basis der umfassendsten Marktdaten der Branche. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com .

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