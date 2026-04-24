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Pyramid AG schließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht ab und platziert insgesamt 4.015.789 neue Aktien



24.04.2026 / 09:11 CET/CEST

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Andreas Empl

Vorstandsvorsitzender

info@pyramid-ag.com

www.pyramid-ag.com

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

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