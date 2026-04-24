

EQS-Media / 24.04.2026 / 16:27 CET/CEST

HYTN Innovations Inc. (ISIN: CA40443L1040 | WKN: A3DEUD), HYTN oder das Unternehmen, gibt bekannt, dass sein Board of Directors die Ausgliederung des internen Geschäftsbereichs der Entwicklung von Peptidarzneimitteln in ein eigenes neues Unternehmen ("SpinCo") genehmigt hat. Im Rahmen der vorgeschlagenen Ausgliederung ist geplant, dass "SpinCo" voraussichtlich eine parallele Finanzierung zur Finanzierung der nächsten Entwicklungsphase abschließen und eine Börsennotierung an der "Canadian Securities Exchange" ("CSE") anstreben wird, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Marktbedingungen. Die geplante Ausgliederung soll den auf Peptide fokussierten Arzneimittelentwicklungsbereich von HYTN auslagern, der sich auf die präklinische Entwicklung eines subkutan injizierbaren "BPC-157"-Arzneimittelkandidaten für refraktäre Banderkrankungen konzentriert. HYTN hat diesen Geschäftsbereich intern aufgebaut und den erforderlichen Rahmen für Fertigung, Betrieb, Vorschriften und Qualität aufgebaut, um das Programm in die nächste Phase der klinischen Entwicklung zu führen. Der Geschäftsbereich, der auf "SpinCo" übertragen werden soll, umfasst die Vermögenswerte, Betriebssysteme gemaess der Richtlinien der Guten Herstellungspraxis ("GMP"), den aufsichtsrechtlichen Rahmen und das damit verbundene Know-how der Entwicklung von Peptidarzneimitteln von HYTN sowie die Dokumentation, die klinischen Unterstützungsprozesse und die Infrastruktur, die für die Weiterentwicklung des Programms erforderlich sind. HYTN hat einen kanadischen "GMP"-zertifizierten Auftragshersteller für sterile Arzneimittel für die anfängliche Fertigung von sterilen "BPC-157"-Arzneimitteln ausgewählt und sich für eine zugelassene Plattform für Medizinprodukte entschieden, die eine dosiskontrollierte subkutane Verabreichung unterstützen soll. HYTN hat zudem die erforderlichen Rahmenbedingungen geschaffen, um die Weiterentwicklung sowohl über den Weg der klinischen Studienanträge ("Clinical Trial Application", "CTA") als auch über das "Special Access Program" ("SAP") zu unterstützen, und hat das Programm in Übereinstimmung mit den Grundsätzen von "Health Canada", der "Europäischen Arzneimittelagentur" und der US-amerikanischen "Food and Drug Administration" strukturiert, um künftige regulatorische Optionen zu ermöglichen. HYTN hat die für pharmazeutische Zwecke erforderliche Infrastruktur entwickelt, die für die Umsetzung des Programms in voller Übereinstimmung mit den "GMP"-Standards erforderlich ist. Dazu gehören Systeme für Fertigungskontrolle, Verpackung und Etikettierung, Chargenfreigabe, Lagerung, kontrollierter Vertrieb, Rückverfolgbarkeit, Dokumentation und Qualitätsüberwachung. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen spezialisierte Unterstützungssysteme für Kliniken, einschließlich Logistik, Dokumentationsunterstützung und Fallkoordination, um den Verwaltungsaufwand für Ärzte, die am "Special Access Program" ("SAP") von "Health Canada" im Zusammenhang mit der Abgabe von Peptiden teilnehmen, zu verringern und gleichzeitig durch zusätzliche "GMP"-Maßnahmen die Flexibilität der Lieferkette für die Zukunft zu gewährleisten. Die geplante Ausgliederung spiegelt die Auffassung von HYTN wider, dass der Geschäftsbereich der Entwicklung von Peptidarzneimitteln am besten in einem speziellen Unternehmen mit eigener Kapitalbasis, eigenem Managementfokus und eigenem Entwicklungsauftrag vorangetrieben werden kann. Obwohl das Programm innerhalb von HYTN entwickelt wurde und von der regulatorischen, Qualitäts- und Betriebsinfrastruktur des Unternehmens profitiert hat, unterscheidet es sich von den zentralen Geschäftsprioritäten, auf die sich HYTN konzentrieren will. Die geplante Ausgliederung soll eine zielgerichtete Umsetzung ermöglichen und gleichzeitig den HYTN-Aktionären den Wert erhalten, der durch die Förderung des Geschäftsbereichs durch HYTN geschaffen wurde. Vermögensübertragung und Gegenleistung Vorbehaltlich der endgültigen Strukturierung wird erwartet, dass die HYTN-Aktionäre im Rahmen der geplanten Ausgliederung Aktien von "SpinCo" erhalten. HYTN kann auch zusätzliche "SpinCo-Aktien" als Teilentgelt erhalten, wobei die endgültige Form und Höhe der Gegenleistung in den endgültigen Transaktionsdokumenten festgelegt werden. Gleichzeitige Finanzierung Gleichzeitig zum Abschluss der geplanten Ausgliederung beabsichtigt "SpinCo", eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 1.000.000 C$ durch die Ausgabe von Einheiten abzuschließen. Jede Einheit soll aus einer Stammaktie bestehen, wobei die endgültigen Bedingungen noch festzulegen sind. Der Nettoerlös aus der Finanzierung wird voraussichtlich für die Weiterentwicklung der "SAP"- und "CTA"-Aktivitäten, Herstellungs-, regulatorischen und operativen Arbeitsstränge, die Erweiterung der Patientendatenerhebung und der unterstützenden Infrastruktur, die Finanzierung eines Teils der an HYTN zu zahlenden Gegenleistung sowie als allgemeine Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Management und Unternehmensführung Nach Abschluss der geplanten Ausgliederung wird erwartet, dass "SpinCo" über ein engagiertes und geeignetes Managementteam und Board of Directors für den präklinischen Arzneimittelentwicklungsbereich verfügt. Fabian Monaco, Board-Mitglied von HYTN, wird voraussichtlich der CEO und Jason Broome, derzeit COO von HYTN, wird als "Chief Science Officer" fungieren, und es wird erwartet, dass das Board von SpinCo zunächst Elliot McKerr, CEO von HYTN, umfassen wird, wobei alle weiteren Berufungen nach Abschluss bekannt gegeben werden. Über die "GMP" Die Richtlinien der "Guten Herstellungspraxis" ("GMP") sind von zentraler Bedeutung für die Verbesserung der Produktqualität, da sie strenge Standards für die Herstellung, Prüfung und Qualitätssicherung festlegen. Diese Richtlinien sind für ein entsprechendes Risikomanagement bzw. eine Risikominderung wesentlich und gewährleisten die konsistente und kontrollierte Herstellung von Produkten nach den besten Qualitätsstandards. Durch die Priorisierung der Sicherheit hilft die "GMP" sicherzustellen, dass Produkte keine unannehmbaren Risiken für die Verbraucher darstellen. Die Einhaltung der "GMP" ist in vielen Ländern vorgeschrieben und wird mit den nationalen Vorschriften in Einklang gebracht, um globale Qualitätsstandards aufrecht zu erhalten und den internationalen Handel mit regulierten Produkten zu erleichtern. Über HYTN Innovations Inc. HYTN Innovations Inc. ist auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Verkauf von hochwertigen Produkten spezialisiert, die psychoaktive und psychotrope Wirkstoffe, einschließlich aus Cannabis gewonnene Cannabinoide, enthalten. HYTN sich zum Ziel gesetzt, der führende Anbieter dieser Produkte in allen staatlich regulierten Märkten zu werden. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Sondierung von Marktchancen und die rasche Markteinführung seiner innovativen Produkte über seine hochwertige Entwicklungsplattform. Klare strategische Positionierung in einem wachsenden Markt für therapeutische Innovationen HYTN Innovations vereint regulatorische Expertise, GMP-zertifizierte Verarbeitungskapazitäten und proprietäre Technologieplattformen, um sowohl Cannabis als auch funktionale pflanzenbasierte Formate global zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben. Mit seiner technologischen Differenzierung und regulatorischen Kompetenz ist HYTN Innovations gut aufgestellt, um die Transformation in der Life-Sciences-Industrie aktiv mitzugestalten. Das Unternehmen kann frühzeitig von strukturellen Veränderungen in der therapeutischen Versorgung profitieren und eröffnet Investoren Zugang zu zwei dynamischen und stark wachsenden Gesundheitssegmenten innerhalb eines international regulierten Marktumfelds. HYTN Innovations ist finanziell solide aufgestellt und operiert in einem Markt, der zunehmend von wissenschaftlich fundierten, pflanzlichen Therapieansätzen geprägt wird. Unternehmen mit Erfahrung, regulatorischer Tiefe und technologischer Innovationskraft wie HYTN dürften von den strukturellen Wachstumschancen besonders profitieren. Internationale Studien und Forschungsergebnisse zeigen, dass Cannabis bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen vielversprechende therapeutische Effekte aufweisen, bei vergleichsweise geringem Nebenwirkungs- und Risiko-Potenzial. Diese Entwicklungen untermauern die langfristige Marktchance, in der HYTN Innovations als integrierter und technologiegetriebener Anbieter eine Vorreiterrolle einnehmen dürfte. Ist das die Bühne für einen Kurskatalysator? Die Branche für reguliertes Cannabis und neuartige Wirkstoffplattformen bietet nach wie vor erhebliches Wachstumspotenzial. Für Anleger bedeutet das: Wer frühzeitig investiert, kann Chancen auf attraktive Wertsteigerungen nutzen, benötigt dafür jedoch Geduld und eine entsprechend kalkulierte Risikobereitschaft: Durch die Kombination von regulatorischer Compliance, technologischer Exzellenz und internationaler Skalierbarkeit eröffnet HYTN Innovations Inc. (ISIN: CA40443L1040 | WKN: A3DEUD) Innovations Privatanlegern und institutionellen Investoren gleichermaßen die Möglichkeit, an einem der vielversprechendsten Wachstumssegmente der globalen Gesundheitsindustrie teilzuhaben. Wer hier frühzeitig investiert, dürfte von den strukturellen Wachstumschancen am meisten profitieren können.





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Datum der erstmaligen Verbreitung: 09.02.2026

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 10:35 Uhr

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Begriffsbestimmungen Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können: Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg. Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Emittent/Herausgeber: MCS Market Communication Service GmbH

Schlagwort(e): Finanzen



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