EQS-News: Instone Real Estate Group SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Instone Real Estate Group SE
|Grugaplatz 2-4
|45131 Essen
|Deutschland
|E-Mail:
|Investorrelations@instone.de
|Internet:
|https://www.instone.de
|ISIN:
|DE000A2NBX80
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2315654 27.04.2026 CET/CEST