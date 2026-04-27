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WKN: A11QW6 | ISIN: DE000A11QW68 | Ticker-Symbol: HRPK
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27.04.26 | 14:47
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Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
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7C SOLARPARKEN AG Chart 1 Jahr
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7C SOLARPARKEN AG 5-Tage-Chart
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Dow Jones News
27.04.2026 13:33 Uhr
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(1)

PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Preis von 1,90 € je Aktie

DJ PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Preis von 1,90 € je Aktie

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

7C Solarparken AG: beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Preis von 1,90 EUR je Aktie

Bayreuth (pta000/27.04.2026/13:00 UTC+2)

Der Vorstand der 7C Solarparken AG, Bayreuth, ISIN DE000A11QW68, WKN A11QW6, hat heute auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 4. Juni 2025 zum Erwerb eigener Aktien gemäß -- 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, bis zu 1.744.249 Aktien der 7C Solarparken AG (ca. 2% des Grundkapitals) im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots zu erwerben.

Die Annahmefrist beginnt am 04.05.2026 und endet vorbehaltlich einer Verlängerung am 18.05.2026. In diesem Zeitraum können die Aktionäre der Gesellschaft ihre Aktien zu einem Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von 1,90 Euro je Aktie der 7C Solarparken AG andienen. Der Erwerbspreis entspricht einer Prämie von rund 5 % auf den maßgeblichen Durchschnittskurs an den zehn Börsenhandelstagen vor der Beschlussfassung.

Die Aktienrückkaufsangebotsunterlage wird demnächst auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.solarparken.com in der Rubrik "Investor Relations - Aktie - Öffentliches Aktienrückkaufangebot 2026" sowie im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.

Die Gesellschaft strebt mit dem Rückkauf an, den Wert pro Aktie zu erhöhen und verfügt gleichwohl über ausreichende finanzielle Mittel für weiteres Wachstum.

Das laufende Aktienrückkaufprogramm 2026 wird aufgrund des öffentlichen Aktienrückkaufangebots beendet.

(Ende)

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Aussender:      7C Solarparken AG 
           An der Feuerwache 15 
           95445 Bayreuth 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Koen Boriau 
Tel.:         +49 921 230557-77 
E-Mail:        info@solarparken.com 
Website:       www.solarparken.com 
ISIN(s):       DE000A11QW68 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX 
Weitere        London 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777287600489 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2026 07:00 ET (11:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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