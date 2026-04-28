EQS-Ad-hoc: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Frankfurt am Main, 28. April 2026. Vor dem Hintergrund noch anhaltender Verhandlungen über vorliegende Term Sheets hinsichtlich der Refinanzierung ihrer im Jahr 2026 fällig werdenden Finanzverbindlichkeiten mit den Schuldscheindarlehensgebern und Anleihegläubigern der Branicks Group AG, ISIN: DE000A1X3XX4 ("Branicks"), hat der Vorstand der Branicks heute auf Grundlage der Gespräche mit dem Abschlussprüfer beschlossen, die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 bis zum erwarteten Abschluss der Verhandlungen mit den Finanzgebern zu verschieben. Die Gesellschaft erwartet, den geprüften Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 bis zum 30. Juni 2026 zu veröffentlichen.
Die am 23. Dezember 2025 angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wird ausdrücklich bestätigt.
IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com
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|Sprache:
|Deutsch
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|ISIN:
|DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
|WKN:
|A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
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