© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA ImagesNeuer Auftrag für den italienischen Rüstungs-, Luft- und Raumfahrtkonzern: Hamburg setzt auf Leonardos MBHS-Technologie. Für den Konzern könnte der Deal zum Türöffner in Europa werden.Leonardo baut seine Präsenz im Bereich der Flughafenautomatisierung weiter aus und hat den Auftrag zur Modernisierung und Erweiterung der Gepäckabfertigungsanlage am Flughafen Hamburg erhalten. Der Flughafen ist ein wichtiger internationaler Verkehrsknotenpunkt, der massiv in die Verbesserung seiner Serviceleistungen investiert. Das Projekt, das für den Zeitraum 2026-2029 geplant ist, wird die Abläufe in Terminal 1 und im Plaza-Bereich optimieren und eine zuverlässige Sortierkapazität für die jährlich eine …Den vollständigen Artikel lesen
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