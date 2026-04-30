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Dow Jones News
30.04.2026 16:45 Uhr
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WOCHENVORSCHAU/4. bis 10. Mai (19. KW) -2-

DJ WOCHENVORSCHAU/4. bis 10. Mai (19. KW) 

=== 
M O N T A G, 4. Mai 2026 
  07:00 LU/Stabilus SE, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe April 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) April 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) April 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) April 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 
  10:00 EU/EZB, Ergebnis des Survey of Professional Forecasters 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Mai 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) April 
*** 14:15 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Präsentation des EZB-Jahresberichts 2025 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie März 
  22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 1Q 
***   - IT/Unicredit SpA, Außerordentliche HV wegen möglicher Kapitalerhöhung 
     für Commerzbank-Angebot 
    - Börsenfeiertag: China, Großbritannien, Japan 
    - BE/Treffen der Eurogruppe 
 
D I E N S T A G, 5. Mai 2026 
  05:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 1Q 
*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1Q 
*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz) 
  07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q 
  07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1Q 
  07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q 
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz) 
  08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q 
*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q 
  09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q 
*** 10:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), HV 
*** 10:00 DE/Nordex SE, HV 
*** 10:00 DE/SAP SE, HV 
  10:00 DE/Alzchem Group AG, HV 
  11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q 
  12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q 
  13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q 
  14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q 
*** 14:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnungsrede bei Climate, Nature and 
     Price Stability Conference (17:40 Keynote Lane) 
*** 14:30 US/Handelsbilanz März 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) April 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe März 
  16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) März 
  18:30 GB/Magdalen College Event mit Fed Gouverneur Barr und CEO der PRA, Woods 
  22:00 CH/Logitech International SA, Jahresergebnis 
*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q 
    - Börsenfeiertag: China, Japan, Korea 
    - BE/Ecofin-Treffen 
 
M I T T W O C H, 6. Mai 2026 
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global April 
*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q (08:30 PK; 13:30 Analystenkonferenz) 
*** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 1Q 
  06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q (11:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 1Q 
     (08:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 11:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Trading Update 1Q (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q (15:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz) 
  07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz) 
  07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q (08:30 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK) 
  07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q 
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q 
*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (08:30 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q (13:00 Telefonkonferenz) 
  07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Statement 3Q 
*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Trading Update 1Q 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion März 
*** 09:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Präsentation im House of the Euro 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe April 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) April 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) April 
*** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, HV 
*** 10:00 DE/Fuchs SE, HV 
*** 10:00 DE/Symrise AG, HV 1Q 
*** 10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV 
  10:00 DE/Vossloh AG, HV 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) April 
*** 10:30 DE/Hannover Rück SE, HV 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) April 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise März 
  11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 
     im Volumen von 3,5 Mrd EUR 
  12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q 
*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q 
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 22:05 NL/Qiagen NV, ausführliches Ergebnis 1Q 
***   - IT/Eni SpA, Geschäftsbericht 
    - DE/KBA, Pkw Neuzulassungen 
    - Börsenfeiertag: Japan 
 
D O N N E R S T A G, 7. Mai 2026 
  07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q 
  07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q 
     (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis und Vorstellung 
     Geschäftsentwicklung 1Q (07:30 PK) 
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 1Q 
  07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1Q (09:45 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 DE/Aumovio SE, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q (13:00 Telefonkonferenz) 
  07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q 
  07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q 
  07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1Q 
  07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 1Q 
  07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1Q 
  08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q 
  08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 DE/Auftragseingang März 
  08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe März 
*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 1Q 
*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Keynote bei Konferenz zu 
     Finanzintegration (14:00 Panel-Moderation durch Elderson) 
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 10:00 DE/Adidas AG, HV 
*** 10:00 DE/Allianz SE, HV 
*** 10:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, HV 
*** 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV 
  10:00 DE/Jost Werke SE, HV 
  10:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, HV 
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 10:30 DE/Talanx AG, HV 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März 
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q 
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Investorentag 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q 
*** 14:40 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei BoE-Konferenz 
  17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q 
*** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q 
*** 19:00 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Fifth Annual Charles Goodhart Lecture 
  22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q 
  22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q 
  22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q 
    - DE/Vincorion SE, Ergebnis 1Q 
    - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q 
 
F R E I T A G, 8. Mai 2026 
*** 05:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis und Strategieupdate 
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis 
*** 06:45 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q und Strategie bis 2030 
     (09:00 Analystenkonferenz; 10:45 PK) 
*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1Q 
  08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz März 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März 
  08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis 
*** 09:05 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Fireside Chat bei 
     XII Foro Megatendencias organised by el Economista 
  10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV 
  10:00 DE/Siltronic AG, HV 
  10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 10:10 ET (14:10 GMT)

DJ WOCHENVORSCHAU/4. bis 10. Mai (19. KW) -2- 

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Mai 
*** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Reinoldimahl 
 
S O N N T A G, 10. Mai 2026 
*** 11:30 IT/EZB-Direktor Cipollone, Virtuelle Konversation bei 
     Ventotene Europa festival 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 10:10 ET (14:10 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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